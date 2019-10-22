 Конгресмени-демократи називають свідчення Тейлора у справі про імпічмент Трампа переломними

Про це заявляють законодавці-демократи, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Повідомляється, що конгресмен-демократ Стівен Лінч заявив, що свідчення Тейлора стали "переламними", а вступна заява Тейлора виклала вигуки здивування серед присутніх.
"Це переламні свідчення. Я думаю, що вони можуть все пришвидшити. Я думаю, що ми отримати більше відповідей, ніж нових запитань", - цитує Лінча журналіст Шимон Прокупець.
Американські журналісти з посиланням на власні джерела та американських законодавців також повідомляють, що свідчення Тейлора вказують на те, що у Трампа пов'язували підтримку України із проведенням там розслідування, яке могло би зашкодити конкуренту Трампа на виборах 2020 Джо Байдену.
За словами журналіста CNBC Ґарретта Гааке, законодавці присутні під час свідчень Тейлора назвали їх такими, що викликають довіру та занепокоєння. Відзначається, що Тейлор детально нотував своє спілкування з питань України, а його свідчення у значній мірі спираються на його власні нотатки.
Вільям Тейлор в був послом США в Україні у 2006-2009 роках, а у червні 2019 року вдруге очолив американське посольство у Києві на посаді тимчасово повіреного США в Україні, після відкликання посолки Марі Йованович.
"Чимало демократів, наприклад конгресмен Лью називають свідчення Тейлора вибуховими. Конгресмен Еспаят назвав Тейлора найважливішим свідком. Демократи одностайні щодо цього. Республіканці говорять менше, ніж демократи", - зазначає Кайл Чені, репортер американського видання Politico. - "Ніхто не каже, що свідчення Тейлора виправдали Трампа, навіть коли питаєш".
Оглядачі відзначають, що у ході свідчень Тейлор буцімто озвучив інформацію, яка може викликати додаткові запитання до попередніх свідків у справі спілкування урядовців США та України.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.
Еще до этих показаний 30% конгрессменов-республиканцев
уже готовы голосовать за импичмент Трампу...
Расследование Беллингкэт. 14.10.2019 «Жесткая» группировка российских неонацистов обосновалась в Украине
железную крышу в виде Джулианни
кто их обманул ?
Не пора ли уже ослам, вовлеченным в эту шараду, предъявить обвинение во всех преступлениях, которые они совершают: подстрекательство к мошенничеству, нарушение финансирования избирательных кампаний, злоупотребление властью, должностные преступления, неисполнение обязанностей, вмешательство в деятельность государственного должностного лица при исполнении своих обязанностей, коррупция и мошенничество?Все они должны быть в тюрьме. К сожалению,имеются даже подстрекательство к мятежу и даже государственная измена.Это может фактически применяться к членам этого Конгресса и предыдущей администрации.
Возможно падения рейтинга добиваются республиканцы-поэтому не возбуждают дела,но рано или поздно дымы получат таких звиздюль,что в резервациях и каньйонах будут прятаться от простых американцев,которым эта искуственно рисованная попа Трампа вместо лица начинает изрядно поднадоедать.А здесь ведь 110 млн.единиц оружия на руках-хрен убегут байданутые на голову.
Рэднеки терпеть эти выходки биржевых спекулянтов не будут. Будет гражданская война, если объявят импичмент. Банкстеров и весь Уолл-стрит будут вешать на фонарях.
А что там? На сколько частей распадётся США и какой будет курс Калифорнийского Доллара к Евро?
Использовать гос.ресурсы (напр. военную помошь, выделенную Конгрессом) для принуждения другого гос-ва к действиям в твоих личных интересах - ДА.
Ты не знал? Правда?