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Все про:Конгрес США (308) США (5693) Тейлор (52) Трамп (2158)

 Конгресмени-демократи називають свідчення Тейлора у справі про імпічмент Трампа переломними

Свідчення тимчасово повіреного США в Україні Вільяма Тейлора створюють додаткові проблеми для президента США Дональда Трампа.

Про це заявляють законодавці-демократи, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Повідомляється, що конгресмен-демократ Стівен Лінч заявив, що свідчення Тейлора стали "переламними", а вступна заява Тейлора виклала вигуки здивування серед присутніх.

"Це переламні свідчення. Я думаю, що вони можуть все пришвидшити. Я думаю, що ми отримати більше відповідей, ніж нових запитань", - цитує Лінча журналіст Шимон Прокупець.

Американські журналісти з посиланням на власні джерела та американських законодавців також повідомляють, що свідчення Тейлора вказують на те, що у Трампа пов'язували підтримку України із проведенням там розслідування, яке могло би зашкодити конкуренту Трампа на виборах 2020 Джо Байдену.

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За словами журналіста CNBC Ґарретта Гааке, законодавці присутні під час свідчень Тейлора назвали їх такими, що викликають довіру та занепокоєння. Відзначається, що Тейлор детально нотував своє спілкування з питань України, а його свідчення у значній мірі спираються на його власні нотатки.

Вільям Тейлор в був послом США в Україні у 2006-2009 роках, а у червні 2019 року вдруге очолив американське посольство у Києві на посаді тимчасово повіреного США в Україні, після відкликання посолки Марі Йованович.

"Чимало демократів, наприклад конгресмен Лью називають свідчення Тейлора вибуховими. Конгресмен Еспаят назвав Тейлора найважливішим свідком. Демократи одностайні щодо цього. Республіканці говорять менше, ніж демократи", - зазначає Кайл Чені, репортер американського видання Politico. - "Ніхто не каже, що свідчення Тейлора виправдали Трампа, навіть коли питаєш".

Оглядачі відзначають, що у ході свідчень Тейлор буцімто озвучив інформацію, яка може викликати додаткові запитання до попередніх свідків у справі спілкування урядовців США та України.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155333
 
   
 Топ коментарі
 
Рыжий полудурок уже достал и своих республиканцев...
Еще до этих показаний 30% конгрессменов-республиканцев
уже готовы голосовать за импичмент Трампу...
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Рыжий полудурок уже достал и своих республиканцев...
Еще до этих показаний 30% конгрессменов-республиканцев
уже готовы голосовать за импичмент Трампу...
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Насторожила инфа про то что групка демократов конгрессменов Азов хотят признать террористической организацией . Интересно а будет какая то реакция нашего МИД на это .Какая то нота .Ато глядишь и дважды легитимного признают хотя бы один раз легитимным .И мирный Майдан признают военным переворотом . А там и украинский Крым присоединят к азии .И х.йло не х.йло, а вЯликий друг Рыжего Кормчего . Будет ли реакция на этот первый серьёзный звонок ? Если не будет то всё вышеперечисленное просто дело времени
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С точки зрения Пионтковского, в Конгрессе это вряд ли пройдёт, поскольку там не так много прокупленных идиотов.
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Да скорее всего что не пройдёт .Но важен прецедент . Даже если 100% не проходит то нужна реакция МИД. Должна быть подготовлена нота
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Все вопросы к хозяевам Билецкого - Бене и Авакову.
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Не звертайте на це уваги. Лiст 40 дебилiв-соцiалiстiв нiколи не дойде до голосування.
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Пока у руководства "Азова" и аваковских нацщенков будет куча рашенских упоротых нациков, "Азов" всегда будет под подозрением. И всегда будет море вопросов. Кучка конченых дебилов во главе "Азова" бросают тень и на много нормальных патриотов.

Расследование Беллингкэт. 14.10.2019 «Жесткая» группировка российских неонацистов обосновалась в Украине
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Да, да. Это те самые демократы, что сейчас валят Трампа. Как завалят -уже ничего не будет мешать признать Азов террористической организацией , а Украину - спонсором терроризма. Ну это мелочи, лишьбынеТрамп.
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Если Дональд останется, то Украине тоже трындец, уж слишком Донни любит х*лушу.
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Так говорят демократы, те самые что раскручивают путинские фейки про украинских фашистов. Что-то я не очень верю этим ватникам.
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судя по поведению виталика (и луцика) они расчитывали на
железную крышу в виде Джулианни
кто их обманул ?
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Вряд ли дойдет до импичмента, но второй срок для Рыжего постепенно становится все нереальнее...
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Паходу, демократы хотят успеть надругацца над остывающим трупом этого рыжего идийота до 4-го июля, Дня Независимости США.
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Больной,что-ли?Дымы США настолко жалкие,как порохоботы в Украине.Они даже не гребуют качать деньги из Украины и указывают,что им мешают тамошние патриоты типа "Азов".Ничтожные ублюдки пытаются развить их надежды на дискредитацию политических деятелей за "закрытой дверью" и даже инкогнито в масках их отцов ккклановцев.
Не пора ли уже ослам, вовлеченным в эту шараду, предъявить обвинение во всех преступлениях, которые они совершают: подстрекательство к мошенничеству, нарушение финансирования избирательных кампаний, злоупотребление властью, должностные преступления, неисполнение обязанностей, вмешательство в деятельность государственного должностного лица при исполнении своих обязанностей, коррупция и мошенничество?Все они должны быть в тюрьме. К сожалению,имеются даже подстрекательство к мятежу и даже государственная измена.Это может фактически применяться к членам этого Конгресса и предыдущей администрации.
Возможно падения рейтинга добиваются республиканцы-поэтому не возбуждают дела,но рано или поздно дымы получат таких звиздюль,что в резервациях и каньйонах будут прятаться от простых американцев,которым эта искуственно рисованная попа Трампа вместо лица начинает изрядно поднадоедать.А здесь ведь 110 млн.единиц оружия на руках-хрен убегут байданутые на голову.
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Когда же ***** рашистское сдохнет?Сколько можно террорезировать мир ? Противно ,что многие прогибаются под этого маньяка-убийцу -педофила.
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Если эти продажные дерьмократы объявят Трампу импичмент, то в Штатах будет гражданская война. Простой народ за Трампа. Рэднеки за Трампа. Весь реальный сектор за Трампа. А дерьмократическая интеллигенция, зарабатывающая на финансовых спекуляциях, за импичмент. Вся спекулятивная биржевая сволочь ненавидит Трампа. Все банкстеры ненавидят Трампа.

Рэднеки терпеть эти выходки биржевых спекулянтов не будут. Будет гражданская война, если объявят импичмент. Банкстеров и весь Уолл-стрит будут вешать на фонарях.
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Пригожин таки не погиб и привёз вам новые методички из ЮАР?
А что там? На сколько частей распадётся США и какой будет курс Калифорнийского Доллара к Евро?
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Не совсем понятно что именно является "взрывным". Допустим, Трамп собирал какую-то информацию о бизнесе Байдена в Украине. Это что, уголовное преступление ? А если Байден собирает информацию о бизнесе Трампа ?
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Собирать - нет.
Использовать гос.ресурсы (напр. военную помошь, выделенную Конгрессом) для принуждения другого гос-ва к действиям в твоих личных интересах - ДА.
Ты не знал? Правда?
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Какой личный интеррес у Трампа-получил деньги как гантер Байден от Бурисмы или Пол Поллоси от Динамо?Или после 17-и звонков от Порошенко лобби о недоверии курсу Зеленского деньги не дал?Да, повременил,проверяя, и даже Волкера в зону ООС послал удостовериться,а затемь и Пороха за ложь отчитать?Слушай-не можешь какать-не мучай жо...
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Вопрос даже не в информации,а в прошлогодней провокации Трампа Байденом,где уверенный во втором сроке Порошенка Байден сделал вызов Трампу,типо,ты-лузер,а я-крутой и назначаю правительства(Яценюк),президентов ставлю(Порошенко),когда даже Обама хотел Кличко,Ген.Прокуроров снимаю(Шокин) и миллиардами ворочаю(дам миллиард или отберу в 6-ть часов,если не сделают,как я хочу).Трамп даже и не рыпался,пока украинский народ не избрал другого,но Байден всё хорохорился-обозвал публично Трампа клоуном.Выглядит со стороны,вроде как срань поросячья обзывает Зеленского.Пришлось инициировать выяснение коррупционной составляющей в этих делах.И вот тут-то вся эта ослячья либерастическая шобла и взвыла с новой им-пи-пи-чей.Придурки вообщемь!
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