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 Суспільство
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Все про:шахрайство (277) ріелтори (7)

 Британець, який судиться із шахраями за власну квартиру, звернувся до Зеленського

24 жовтня, о 10:30 відбудеться засідання Київського апеляційного суду за позовом громадянина Великої Британії, який намагатиметься відвоювати власну квартиру у шахраїв. Шукаючи правду, 18 жовтня іноземець звернувся з відкритим листом до Президента Володимира Зеленського, до Міністра юстиції Дениса Малюськи і до посла Великої Британії в Україні, Мелінди Сіммонс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть Українські новини.

Британець Саркіс Рамез Кхаліл вже вчетверте намагається довести, що в результаті злочинних дій, скоєних групою осіб, він був протиправно позбавлений права власності на 5-кімнатну квартиру, загальною площею 254,2 м.кв. 11 вересня 2019 року Верховний Суд України постановив касаційну скаргу позивача задовольнити частково, постанову Київського апеляційного суду від 20 листопада 2018 скасувати, справу направити на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Пікантності ситуації додає той факт, що серед осіб, які брали участь у злочинній схемі, відомий столичний "чорний ріелтор" Оксана Чендей, яка вже кілька років сидить у Лук'янівському СІЗО, за звинуваченням в особливо тяжких злочинах, серед яких вбивство та шахрайське заволодіння майном в особливо великих розмірах. Справа №755/4718/17 перебуває у провадженні Дніпровського районного суду Києва. З кримінальною справою можна ознайомитися за посиланнями і додатково.

Саркіс Рамез Кхаліл дуже здивований тим фактом, що Оксана Чендей, ув’язнена в Лук'янівському СІЗО за звинуваченням у низці серйозних злочинів, якимось чином виграла дві справи в судах попередньої інстанції.

18 грудня 2016 року між АКБ "Форум" і Саркіс Р.К. був укладений кредитний договір, за умовами якого АКБ "Форум" надав йому кредит на придбання нерухомості. Але скориставшись тим, що англієць перебував за кордоном, учасники злочинної групи, за допомогою приватного нотаріуса Апатенко Марини Анатоліївни, підробили документи і переоформили кредитну квартиру. Нотаріус Апатенко раніше вже була засуджена у справі про підробку документів для колишнього прокурора Подільського району Сергія Нечипоренка (зятя ексрегіонала Сергія Ківалова). Зараз Міністерство юстиції України регулярно проводить моніторинг діяльності нотаріуса Апатенко М.А. як реєстратора, у зв'язку з її скандальною репутацією. На цей момент, проти неї вже подано понад 50 позовів про незаконні реєстраційні дії, але нотаріус продовжує працювати в офісі на Печерську, - йдеться в листі потерпілого британця.

"Хочу привернути Вашу увагу до цієї нагоди, оскільки Україна прагне відповідати європейським нормам і стандартам, то необхідно і відповідати заявленим принципам. Після таких кричущих випадків шахрайства іноземні громадяни просто не хочуть інвестувати свої кошти в Україну, тому що вони елементарно відчувають себе абсолютно незахищеними в умовах повної корумпованості української системи правосуддя", - звертається Саркіс Рамез Кхаліл до перших осіб нашої держави.

Британець, який судиться із шахраями за власну квартиру, звернувся до Зеленського 01
Британець, який судиться із шахраями за власну квартиру, звернувся до Зеленського 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155332
 
 
 Топ коментарі
 
Реакция Шмаркли на обращение Британца Британец, который судится с мошенниками за собственную квартиру, обратился к Зеленскому. - Цензор.НЕТ 604

Британец, который судится с мошенниками за собственную квартиру, обратился к Зеленскому. - Цензор.НЕТ 7180
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Отличный повод крепко стукнуть по столу и властно приказать Баканову разогнать чертей)
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В Киеве полный беспредел какой-то. Этих всех рейдеров, чёрных нотариусов и прочую ё бань под суд или под растрел!
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Реакция Шмаркли на обращение Британца Британец, который судится с мошенниками за собственную квартиру, обратился к Зеленскому. - Цензор.НЕТ 604

Британец, который судится с мошенниками за собственную квартиру, обратился к Зеленскому. - Цензор.НЕТ 7180
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Отличный повод крепко стукнуть по столу и властно приказать Баканову разогнать чертей)
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А він до "баріна" звернувся Британець, який судиться із шахраями за власну квартиру, звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 2050
британець, kurwa, не знає, що треба звертатися до суду
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Британец решил сэкономить время и обратился сразу к решале по судам.... Британець, який судиться із шахраями за власну квартиру, звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 503
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То есть это и есть инвестор, который свои деньги вложил в недвижимость в Киеве . И его просто оставили без квартиры , да ещё и нет правды в судах!

Просто н5 представляю, чтоб такое было возможно в той же Грузии . За инвесторов нужно наоборот бороться
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Можно сказать и так.
Инвестор.
А граждане Украины то же инвесторы?
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Конечно. Если вы инвестируете в недвижимость-вы инвестор.
Мой муж , например, инвестирует средства в нежилую недвижимость. Иногда реконструирует что-то, выводит в нежилой фонд и продаёт. Это один из видов его деятельности.
Я инвестирую - в своих детей. Это самая нужная инвестиция.
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Инвестор- приехал, занял денег. Зебилы, мля.
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У дебилов занял, при порохе все это было.
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Правда в судах для тех у кого есть деньги, а судьи берут деньги через адвокатов.
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Ему в британский суд обращатся надо, в Украине СУДОВ НЕТ толко профанация и декорации (это прискорбно, но факт) и появятся ли они в будущем - это тоже вопрос!
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"Британец Саркис Рамез Кхалил". Странно Саркис - имя вроде бы армянское. Рамез (Рамиз) - арабское, Кхалил (Халил) - фамилия арабская. Что это за смесь бульдога с носорогом. Британец, который судится с мошенниками за собственную квартиру, обратился к Зеленскому. - Цензор.НЕТ 3827
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И зачем воровать не выкупленную квартиру? Смысл? Британець, який судиться із шахраями за власну квартиру, звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 6384 "Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначив, що у 2006 році на підставі укладеного з банком договору іпотеки він передав у заставу належну йому квартиру у м. Київ. У січні 2016 року банк відступив право вимоги заборгованості за кредитом товариству з обмеженою відповідальністю, яке в той же день відступило це право іншій особі. У липні 2016 року позивач дізнався, що в лютому того ж року приватний нотаріус оформила право власності на спірну квартиру на відповідачку. На переконання позивача, це рішення є незаконним, оскільки він не отримував від кредитора письмової вимоги про усунення порушень, як це передбачено договором іпотеки, на момент прийняття рішення нотаріусом він не знав, що іпотекодержателем майнових прав на предмет іпотеки була відповідачка". То есть Кхалил откахзался от квартиры в ползу банка, а банк переоформил договор на другого человека. И теперь Кхалил требует вернуть ему квартиру, так как он отказывался в пользу банка, а не другого человека. Какие у него права могут быть на эту квартиру? Британець, який судиться із шахраями за власну квартиру, звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 6384 Что-то он пургу разгоняет.
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у бабы Параски украли гуся - обратилась за помощью к зеленскому..
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Тут надо наводить порядок давно .Миллионы случаев по Украине.Процветает живодёрство.
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