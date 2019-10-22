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Все про:Ліга чемпіонів (114) футбол (775) Шахтар (84)

 Ліга чемпіонів: "Шахтар" у Харкові зіграв внічию із загребським "Динамо"

У третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" у Харкові зіграв внічию 2-2 із загребським "Динамо" (Хорватія).

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Рахунок на 16-й хвилині відкрив гравець "Шахтаря" Євген Коноплянка. Гості відігрались на 25 хвилині - забив Дані Ольмо. У другому таймі хорвати змогли вийти вперед, після забитого з пенальті голу Міслава Оршича на 60 хвилині.

Остаточний рахунок у матчі на 75 хвилині встановив гірник Додо.

Поєдинок у відповідь між цими командами відбудеться 6 листопада в Загребі.

Читайте також: "Шахтар" у матчі групового турніру Ліги Чемпіонів вирвав на останній хвилині перемогу в італійської "Аталанти"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155331
 
 
 Топ коментарі
 
Найбільш цікаве на стадіоні в Харькові,це реклама газпрома.
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Може він поставив купу бабла на нічию)))
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Ну Пятов конечно исполнил... нафига он завалил? Не понятно. Загадка.
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игрок ДЗ стоял впритык к Пятову. в момент подачи углового, когда вратарь и он смотрели на мяч, игрок ДЗ сделал небольшой шажочек назад. Пятов этого не ждал, стал заваливаться назад, рефлекторно при этом прихватил этого гаврановича или кто там из ДЗ был.

мне кажется это единственное логичное объяснение. пятов все-таки не дебил, чтобы валять игроков противника во вратарской
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Странно как это юзовский "Киевэнерго" у Бергамо сподобился выиграть
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Найбільш цікаве на стадіоні в Харькові,це реклама газпрома.
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відскочили кроти, фартонуло на ціле очко їм. В Загребі - порвуть їм...
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ну теперь заживем как вареник в сметане
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это же событие масштаба страны,не иначе,22 ******** ганяли мяч,новость то в чём???
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дед внука спать ложит,дед а что это на стене висит,дед овтвечает,*****,шо ***,спи ***) ***** бесполезная эта ваша гонялка за когда бычачим мочевым пузырем
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вот реально нет старикаХотабыча,как в советском фильме,он их пожалел,каждому по мячу накодовал,золотой души был старичок)))) пусть себе бегают)
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Какой смешной анекдот. После слова "лопата" смеятся. Только для тупых порохоботов такие анекдоты рассказывают.
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ты реально дебил -зебил,какая лопата,идиот
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ну или хоть закусывай после боярышника
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Динамо выглядело луше Шахты. В Загребе кроты выгребут по самые помидоры
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