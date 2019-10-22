 Ліга чемпіонів: "Шахтар" у Харкові зіграв внічию із загребським "Динамо"

Про це інформує Цензор.НЕТ.
Рахунок на 16-й хвилині відкрив гравець "Шахтаря" Євген Коноплянка. Гості відігрались на 25 хвилині - забив Дані Ольмо. У другому таймі хорвати змогли вийти вперед, після забитого з пенальті голу Міслава Оршича на 60 хвилині.
Остаточний рахунок у матчі на 75 хвилині встановив гірник Додо.
Поєдинок у відповідь між цими командами відбудеться 6 листопада в Загребі.
мне кажется это единственное логичное объяснение. пятов все-таки не дебил, чтобы валять игроков противника во вратарской