 Ліга чемпіонів: "Шахтар" у Харкові зіграв внічию із загребським "Динамо"

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Рахунок на 16-й хвилині відкрив гравець "Шахтаря" Євген Коноплянка. Гості відігрались на 25 хвилині - забив Дані Ольмо. У другому таймі хорвати змогли вийти вперед, після забитого з пенальті голу Міслава Оршича на 60 хвилині.

Остаточний рахунок у матчі на 75 хвилині встановив гірник Додо.

Поєдинок у відповідь між цими командами відбудеться 6 листопада в Загребі.

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