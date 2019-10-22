 Реформа СБУ має відбутися у свідомості співробітників і суспільства, - Баканов

Про це під час круглого столу з питань законодавчого забезпечення реформування заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт СБУ.

"Реформа СБУ має відбутися у свідомості співробітників і суспільства. Служба насамперед відповідальна перед українським народом", ‒ сказав він.

Також він презентував учасникам концепт нової редакції Закону "Про Службу безпеки України" і ознайомив їх з ключовими аспектами проекту реформи.

"Давайте відверто визнаємо – реформа спецслужби назріла й перезріла. Служба є неповороткою, інертною, технологічно відсталою", ‒ звернувся до присутніх очільник СБУ.

За його словами важливо, щоб нові кадри, які обов’язково прийдуть у Службу, були доброчесними та професійними, а для цього людям слід повернути мотивацію працювати.

Робота в СБУ має стати бажаною та шанованою у суспільстві. Реформа змінить не тільки чисельність та структуру Служби. Вона змінить її призначення. Замість обслуговування політичних еліт і тиску на бізнес, Служба має стати мобільною, високотехнологічною і проактивною. СБУ попереджатиме ризики, а не констатуватиме їх.

Проведення реформи з одночасним збереженням максимальної ефективності для протидії розвідувально-підривним, диверсійним, терористичним, інформаційним, кібернетичним та іншим загрозам національній безпеці є найбільш відповідальним завданням. "За підтримки суспільства ми можемо успішно реформуватися. Це буде потужним чинником посилення безпеки держави загалом", ‒ підкреслив Голова СБУ.

У ході дискусії експерти підтримали основні напрямки реформування СБУ та озвучили низку професійних порад. Голова СБУ заявив, що дані рекомендації обов’язково будуть опрацьовані під час підготовки остаточної редакції законопроекту.

Захід був організований Національним інститутом стратегічних досліджень. У його роботі взяли учать секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, провідні експерти безпекового сектору, зокрема Володимир Горбулін та Євген Марчук, народні депутати України, керівництво правоохоронних органів.

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