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 Суспільство
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Все про:Правоохоронні органи (284) СБУ (4817) реформи (1705) Баканов Іван (67)

 Реформа СБУ має відбутися у свідомості співробітників і суспільства, - Баканов

Служба безпеки України неповоротка, інертна і технологічно відстала.

Про це під час круглого столу з питань законодавчого забезпечення реформування заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт СБУ.

"Реформа СБУ має відбутися у свідомості співробітників і суспільства. Служба насамперед відповідальна перед українським народом", ‒ сказав він.

Також він презентував учасникам концепт нової редакції Закону "Про Службу безпеки України" і ознайомив їх з ключовими аспектами проекту реформи.

"Давайте відверто визнаємо – реформа спецслужби назріла й перезріла. Служба є неповороткою, інертною, технологічно відсталою", ‒ звернувся до присутніх очільник СБУ.

За його словами важливо, щоб нові кадри, які обов’язково прийдуть у Службу, були доброчесними та професійними, а для цього людям слід повернути мотивацію працювати.

Робота в СБУ має стати бажаною та шанованою у суспільстві. Реформа змінить не тільки чисельність та структуру Служби. Вона змінить її призначення. Замість обслуговування політичних еліт і тиску на бізнес, Служба має стати мобільною, високотехнологічною і проактивною. СБУ попереджатиме ризики, а не констатуватиме їх.

Проведення реформи з одночасним збереженням максимальної ефективності для протидії розвідувально-підривним, диверсійним, терористичним, інформаційним, кібернетичним та іншим загрозам національній безпеці є найбільш відповідальним завданням. "За підтримки суспільства ми можемо успішно реформуватися. Це буде потужним чинником посилення безпеки держави загалом", ‒ підкреслив Голова СБУ. 

У ході дискусії експерти підтримали основні напрямки реформування СБУ та озвучили низку професійних порад. Голова СБУ заявив, що дані рекомендації обов’язково будуть опрацьовані під час підготовки остаточної редакції законопроекту. 

Захід був організований Національним інститутом стратегічних досліджень. У його роботі взяли учать секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, провідні експерти безпекового сектору, зокрема Володимир Горбулін та Євген Марчук, народні депутати України, керівництво правоохоронних органів.

Читайте також: Проєкт закону про реформу СБУ написано, колеги з НАТО його отримали і вивчають, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155330
 
 
 Топ коментарі
 
Літінант якийсь. Полює за чортами.
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сейчас , бросят все свои обналконторы , разберут все крыши и ...начнут изобличать и наказывать врагов Украины , смешно ... эти авгиевы конюшни надо не просто чистить , их надо разбирать до основания , и строить новые
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Что мертво! Умереть не может!
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сейчас , бросят все свои обналконторы , разберут все крыши и ...начнут изобличать и наказывать врагов Украины , смешно ... эти авгиевы конюшни надо не просто чистить , их надо разбирать до основания , и строить новые
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Баканов, гнилое живым не станет, МЕНЯЙ ВСЕХ!
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Даже знаю, кто поможет сделать реформу в сознании "общества" без самой реформы СБУ

Реформа СБУ должна состояться в сознании сотрудников и общества, - Баканов - Цензор.НЕТ 9490
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погано живуть соєві свиноботи - тільки нащо фотки свого сортиру в інтернет викладати ?! Реформа СБУ має відбутися у свідомості співробітників і суспільства, - Баканов - Цензор.НЕТ 1616
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Да , всё в головах !
Достаточно себя убедить - реформа состоялась , реформа состоялась ...
Помнится , ещё Великий Гудвин действовал по этой схеме .
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Первое что им нужно научится так это жить на одну зарплату, без дорогих машин, упакованных квартир, красивого отдыха, без использования служебного положения в личных целях.
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Полицейские уничтожили конопли на 50 миллионов,...лучше бы коррупционеров ловили,а коноплю могли уничтожить сотрудники СБУ Реформа СБУ має відбутися у свідомості співробітників і суспільства, - Баканов - Цензор.НЕТ 7801
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Тобто реформа це щось віртуальне.
Вітаю вас Зє!біли, вас знов на і палі.
Про реформи вони жартували, ви, обираючи клованів, мали розуміти, що вони жартують!
Що, ви думали що то серйозно? Ну, це ваші промблеми!
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Вжик,а не ти аплодував коли пропонувалиі перш за все почати з себе.
Ви ж 5 років торочили,ти спочатку прибери в підїзді ,заасфальтуй біля нього,а потім щось вимагай від влади.Память як у равликів
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"Реформа СБУ должна состояться в сознании сотрудников и общества.Источник: https://censor.net.ua/n3155330"
перебьешься, баклан. ты еще вспотеешь спасать задницу..
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Баканов, поменьше тусуйся на юбилеях у олигархов, в виде агента под прикрытием, тогда, глядишь и время будет для проведения реформ в СБУ. Реформа СБУ має відбутися у свідомості співробітників і суспільства, - Баканов - Цензор.НЕТ 7624
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Только полудурки занимаются реформой СБУ на шестом году войны,поменяли уже Главнокомандующего, осталось только отвести Украинскую армию на Правый берег Днепра Реформа СБУ має відбутися у свідомості співробітників і суспільства, - Баканов - Цензор.НЕТ 2516
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Служба является неповоротливой, инертной, технологически отсталой", - обратился к присутствующим глава СБУ



И это он только лейтенант! А что будет когда капитана- майора дадут? Да, профессионал, он и в Африке - профессионал. За твердой оценкой и четкой формулировкой в карман не лезет и в ведро не заглядывает.
А то что СБУ - единственная по сути организация, которая может и что-то решает, об этом умалчивается. Полиция (судя по прессе) возвращается на прежние рельсы, прокуратура и все новые организации стремятся ублажить кого ни попадя. Осталось реорганизовать СБУ - и дело в шляпе
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Бытие определяет сознание...
Нюню..
🙄
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Хочуть з ланцюгових псів Порошенка хортів зробити? Наївні.
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