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 За кордоном
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Все про:Путін (11016) Сирія (1366) Ердоган (276)

 Путін і Ердоган домовилися, що армії Туреччини і РФ спільно контролюватимуть сирійсько-турецький кордон

Президенти Туреччини і Росії Реджеп Ердоган і Володимир Путін у Сочі домовилися, що Анкара і Кремль спільно контролюватимуть сирійсько-турецький кордон на схід від річки Євфрат.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з домовленістю, текст якої зачитав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, турецькі війська контролюватимуть ту частину 30-кілометрової зони біля кордону, яка була під їхнім контролем у результаті операції, розпочатої Туреччиною на півночі Сирії 2 тижні тому. В інших частинах 30-кілометрової зони буде введено російську військову поліцію, а курдські збройні формування повинні будуть покинути цю зону. Після цього почнеться спільне російсько-турецьке патрулювання біля кордону.

Ердоган у вівторок відвідав Сочі, де провів переговори з російським президентом Путіним. Переговори тривали шість годин, головною їхньою темою стала турецька військова операція на півночі Сирії. За словами Путіна, під час переговорів сторонам вдалося виробити спільний підхід до нормалізації ситуації на півночі Сирії. Рішення російський президент назвав "дуже важливими, якщо не доленосними". Ердоган повідомив, що в так званій "зоні безпеки" на території Сирії біля кордону з Туреччиною може бути розміщена частина сирійських біженців, які зараз перебувають на території Туреччини.

Читайте також: "Не будьте дурнем!" - Трамп написав лист президенту Туреччини Ердогану

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155329
 
   
 Топ коментарі
 
Кажется, в НАТО на одного Члена меньше. Мир вступает в период беспредела.
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Эрдоган очень плохо знает историю. Россия всегда воевала против Персии и Турции, и в удобный момент, обязательно вставит нож в спину Турции. Эти заигрывания с хуйлом до хорошего не доведут. Турки, теперь понятно, при поддержке хуйла, в своем конфликте с курдами перешли границы разумного и потеряли поддержку США. Но самое смешное, что хуйло манипулирует и курдами, которых втихаря поддерживает в их борьбе с турками. Главная цель хуйла - разосрать Турцию с США и ослабить южные границы НАТО.
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Чого вартий договір з лаптестаном всім відомо.
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А шо там моніка з турком договорювалась?
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Ердоган скоро буде просити в росії політичного притулку, якщо доживе до кінця своєї ідіотської військової операції.
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Эрдоган очень плохо знает историю. Россия всегда воевала против Персии и Турции, и в удобный момент, обязательно вставит нож в спину Турции. Эти заигрывания с ****** до хорошего не доведут. Турки, теперь понятно, при поддержке *****, в своем конфликте с курдами перешли границы разумного и потеряли поддержку США. Но самое смешное, что ***** манипулирует и курдами, которых втихаря поддерживает в их борьбе с турками. Главная цель ***** - разосрать Турцию с США и ослабить южные границы НАТО.
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Эрдоган не знает ,что лучше с умным контроль над границей потерять, чем с дураком ее охранять
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Кажется, в НАТО на одного Члена меньше. Мир вступает в период беспредела.
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Турция на протяжение 200 лет была врагом России и верным союзником Германии и других европейских стран, думаю с тех пор немногое изменилось.... хотя кто знает....
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Хорошо что воцарится мир и мирные люди перестанут гибнуть.
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Мне курды ничего плохого не сделали, пусть живут.
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Без голов или с пулей в затылке такая жизнь навряд ли устроит курдов, как и другой свободолюбивый народ.
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Слушай , а ты можешь сказать сколько твоих мирных граждан погибло на донбасе? И что они там делали с оиужием в руках?
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По нашему законодательству все, кто воюет не за свою страну подлежат уголовной ответственности. Как поймаете, присылайте к нам,тюрьмой обеспечим.
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По росийскому тоже, но вы ето упорно не признаете, мы тихонько исправляем ети недоработки. Снайперша ваша без обеих ног которая воевала за днр, ей привет! Сидит?
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А твоя страна Литва или Латвия таки, или Беларусь ?
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Ты упорно идешь на деактив , где росия там никогда не будет мира, будет только война, так понял?
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Турцию все осудили за вторжение ,и США, и ЕС. Давай и их заодно деактивируем.
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Ну, я не на допросе в КГБ, поэтому не обязан отвечать на вопросы следователя.
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Так гуляй мелкими шагами отсюда! Ты зашел на сайт свабодной демткратической страны, и твое рабское мнение всем до лампочки.
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Мда, так обозвать свою страну, не каждому дано.Быстренько извинись перед своими согражданами.
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Раб, что надо? То что Украина свободное и демократическое государство у тебя есть сомнения?
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Значит ты мне не должен "затыкать рот", а с уважением выслушивать и дискутировать в меру своего разумения. Тогда поверю.
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Не умничай, тебе это не к лицу. Будь просто кем ты есть, малоросом роснедоимперии.
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Ну да, это как большевики - раз визжат шо принесли тебе мир - поинтересуйся ценами на гробы - понадобятся(и много)
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дядя, ты ошибся ресурсом..., тебе к сливному бачку или мудозвону вечернему Путін і Ердоган домовилися, що армії Туреччини і РФ спільно контролюватимуть сирійсько-турецький кордон - Цензор.НЕТ 3360
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Так ты мне скажешь что твои ублюдки белорусские делали в рядах сепаров донбасса?
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Жартівник ) ***** і Мір це абсолютно полярні величини
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ничего нового наследникам монголо-татар и янычар.снова позволили служить турецкой армии и *султану*
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Чушь. В янычары чаще попадали словяне, украинцы. Опять же, когда после подавления восстания Кондратия Булавина лучшего друга Ивана Мазепы, козацкие отряды преследовались регулярной кацапской армией, турецкий султан позволил козакам-некрасовцам в количестве нескольких тысяч с оружием, беспрепятственно, пройти через перевал в Турцию, а затем выделил им место в Рсманской империи для проживания на границе РИ с Румынией, где их потомки до сих пор живут вместе с липованами-староверами.
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ты по складу видимо ума ,не совсем понял,о чём я,это не обида тебе,любишь истории я только за,но за триста лет владычества Орды,монголы не саживалти свой поряд,и баб руских не е....,а что то там про гены и образ жизни это вообще ник чему,когда московия перестала дань Орде платить? Ты прокатайся по рашке от Рязани и в строну Азии,думаю увидишь много интересного даже просто по лицам
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Это все понятно, то что они татарва и прочая угрофиннская мордва/мокша. Просто из рязанского крестьянина-мужика (быдла) янычара не сделать никогда. А вот словяне, роксоланы, украинцы у турок ценились на невольничьем рынке
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Чого вартий договір з лаптестаном всім відомо.
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Росія поставила Україні зухвалі умови встановлення кордонів у Азовському і Чорному морі....ЧЁ ТО ПРОЧИТАЛОСЬ,.. Путин и Эрдоган договорились, что армии Турции и РФ будут совместно контролировать Чёрное и Азовское море.
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Отак Ердоган кинув кримських татар.
Заради союзу з фуйлом.
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скажите уже Эрдогану, что договор с расеяй не стоит бумаги на котором он написан.
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Туркам не нужно договор на бумаге,у них есть регуляторный Босфор.
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Упырь же вроде раз 5 там всех победил и вывел своих мясников? Путин реально не лжет только когда спит(да и то ему снится шо лжет где-то кому-то)
Вот читал - в Африке Рашка тоже мутит. Везде короче подгаживает. Везде в мире. И я даже, можно сказать уважаю ее за это - только есть нюанс - такие бы усилия шоб ватники не жили в бараках и имели канализацию - Рашка бы реально, как и хотел Путин, "перегнала бы Португалию". Но он быстро понял что быдло будет с голой жёппой, в блевотине, но гордое шо "наши опять пиндосам и геям показали". Прямо как Петя первый - ненавидит этот скот и презирает.
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ну вот, а говорили помидорами не отделаются...Вот и общая граница появилась...
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Туркам видать еще парочку надо завалить самолетов РФ, бабы РФ еще нарожают они такие не высокомерные по поводу выбора самца.
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"В Минобороны России объяснили отмену пуска ракеты в ходе учений «Гром» - чтобы не взлетела вместе с подлодкой (ракета чуть не взорвалась в шахте)"
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благодаря россии мир плачет кровавыми слезами, надеемся это недоразумение человечества скоро распадется на волости.....
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Благодаря росиси существуют только война и разруха, в т.ч. в головах, например, твоей Путін і Ердоган домовилися, що армії Туреччини і РФ спільно контролюватимуть сирійсько-турецький кордон - Цензор.НЕТ 4541
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Там всунув свій брудний ніс Козлостан ніколи не було і не буде мира
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самое время ударить руусским в спину....
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Этого следовало ожидать. я лишь удивлен, что так быстро. Как же наша Моника похожа на рыжего самодура
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Крим.Путін хоче ердогана мати союзником щодо Криму.
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Ой как США бортонули с Трампом США превращаются из игрока лидера в игрока лузера
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Ну ну... долобизаешься ти Едік з ******, вуса відпадуть ,от побачишь
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Желание убивать женщин и отрезать головы объединило двух рулевых
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Ось вам і турецький гамбіт. Приїхали. Захід занепокоєно спостерігає. ПаРаша відкрила для себе протоки для проходу з Атлантики і в Атлантику. Починається нова геополітика. Подивимося куди понесе вона Ердогана.
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Ох.енно договорились - осуществить геноцид курдского народа
Ведь массова принудительная депортация с родной земли - так же считается геноцидом
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А тут раніше казали,що нам друзі турки.Люди ніяк не можуть зрозуміти,що імперці друзями нам бути не можуть.
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тоді у вас взагалі не буде друзів - насправді всі нормальні країни , по суті , є імперськими ... в більшій чи меншій мірі ...
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Политика грязное дело...туда лучше не лезть
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Tot Totovich Ми всі в політиці і поза нею,бути не можемо
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Мочишся,козломордий?Браво,Трамп!God bless America! Україна чекала спільного контролювання россо-турко границі 141-рік.Дві імперії face to face.Знайшла таки коса камінь!Відчуйте козломорді на власній шкірі,що таке лінія розмежування і державний кордон за курдистаном.Козлорилі!Всі-в ассад!
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Судя по достигнутым результатам основной задачей Турции и России было вытеснить америкосов с насиженных мест, а не курдов.
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Трамп под прессом *****,что он скажет так и будет
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Jesly tramp neperedumal tak amerikancy ostanitsia u Jordanskoj granice i gde neft jest kak ponimaju Deir-zor provincija.
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Ну договорились и договорились, нам то что? Сиди на солнышке, грейся (с)
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Лаптеногие обожают контролировать чужие границы. Представляю что они там наконтролируют… А что, следующим шагом будет охрана козломордыми президентского дворца Эрдогана? Парламента Турции?
В очень странное время мы живём...
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Вот,что нефть животворящая делает с диктаторами ,идут на все уловки,чтобы удержать власть
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Трамп лошидзе полный. Думал что ***** ему друг, а оказалось что Трампа использовали чтобы опустить США авторитет и даже вбить клин между странами НАТО и ЕС.
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