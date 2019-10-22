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Все про:ГПУ (3284) шахрайство (277) Правоохоронні органи (284)

 Затримано шахрая, який обіцяв за 150 тис. дол. забезпечити через Офіс президента призначення головою РДА на Київщині, - ГПУ. ФОТО

Генеральна прокуратура спільно з Національною поліцією і СБУ викрила шахрая, який намагався заволодіти 150 тис. доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Затримано шахрая, який обіцяв за 150 тис. дол. забезпечити через Офіс президента призначення головою РДА на Київщині, - ГПУ 01

"За версією слідства, вказана особа шляхом обману, а саме створенням вистави у кандидата на посаду голови однієї з районних адміністрацій Київської області (проект "LIFT") про наявність "зв'язків" в Офісі президента України, намагалася заволодіти грошовими коштами в сумі 150 тис. доларів", - йдеться в повідомленні.

Затримано шахрая, який обіцяв за 150 тис. дол. забезпечити через Офіс президента призначення головою РДА на Київщині, - ГПУ 02

Шахрая затримали під час одержання частини вказаних коштів у сумі близько 30 тис. євро. Вирішується питання про оголошення підозри і обрання запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано чотирьох шахраїв, які від імені Зеленського вимагали $570 тис. у ексспівробітника "Укрспецекспорту". ФОТО (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155328
 
 
 Топ коментарі
 
какой же он мошейник , это официальное лицо из команды зе зе , они там все работают по такому принципу с самог начала своей власти
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А може він не шахрай, а решала зелений?
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А може він не шахрай, а решала зелений?
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какой же он мошейник , это официальное лицо из команды зе зе , они там все работают по такому принципу с самог начала своей власти
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Один бородатый мошенник за то, чтобы у него не отняли украденные им 6 миллиардов баксов, обеспечил назначение клоуна главнокомандующим воюющей страны
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в країні, де стільки (!!) ідіотів, це не занадто важко було зробити.
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я уже думал богдана словили. или в крайнем случае вавриша с ткаченком - а они все мелюзгу скубут..
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Ну і новина для зебілів , нафтогаз України починає поставки газу на ордло. Вітаю вас кончіти ля моніковні!
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Не бреши, дурень.
Все порохоботы - брехуны, в своего хозяина.
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Даже интересно, сколько десятилетий надо работать этой головой РГА шоб "отбить"? Или они не за зарплатой туда идут то?


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какой же он мошонник..он порохоботус обычный Задержан мошенник, обещавший за 150 тыс. долл. обеспечить через Офис Президента назначение главой РГА на Киевщине, - ГПУ - Цензор.НЕТ 4992
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Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Источник: https://censor.net.ua/n3155328\\\\\\\\\\\

Роже почему-то не замазали, как делают всегда.
А то еще отсудит в ЕСПЧ потом компенсацию за ущерб деловой репутации, чести и православности Задержан мошенник, обещавший за 150 тыс. долл. обеспечить через Офис Президента назначение главой РГА на Киевщине, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1735
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Если предлагал и кто то согласился, значит такие схемы остались?
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Это не мошенник это Робин -Гуд ! Знал с кого брать.
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