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Все про:міськрада (252) Дрогобич (25) обвал (55)

 Руйнування середньої несучої стіни підвалу стало причиною обвалу під'їзду будинку в Дрогобичі, - міськрада. ДОКУМЕНТ

Під'їзд у житловому будинку в Дрогобичі наприкінці серпня обвалився через руйнування середньої несучої стіни.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дрогобицької міської ради.

Згідно з технічним звітом за результатами детального обстеження житлового будинку №101/1 на вул. Михайла Грушевського в Дрогобичі, причиною обвалу стало руйнування середньої несучої стіни підвалу по осі Б, в осях 4-5, яке можливо виникло з двох причин:

"Просідання або руйнування цегляної кладки через низьку марку цегли і розчину, внаслідок значного зволоження і відсутності гідроізоляції і бетонної підлоги, що є в основному наслідком помилок при будівництві; можливе втручання людей, яке необхідно підтвердити або спростувати спеціальними експертами (судовими) після розбору зруйнованих конструкцій, що перебувають поверх цієї стіни підвалу", - йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті міськради.

Крім того, у звіті пропонується виконати порядок робіт з демонтажу будівлі методом контрольованого зриву. Під час виконання демонтажних робіт рекомендується залучити судових експертів і обстежити в підвалі стіну в осях 4-5, Б для підтвердження або спростування можливого втручання людей.

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Руйнування середньої несучої стіни підвалу стало причиною обвалу підїзду будинку в Дрогобичі, - міськрада 01

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Руйнування середньої несучої стіни підвалу стало причиною обвалу підїзду будинку в Дрогобичі, - міськрада 02
Руйнування середньої несучої стіни підвалу стало причиною обвалу підїзду будинку в Дрогобичі, - міськрада 03

Нагадаємо, що 28 серпня о 2:00 46 хвилин у м. Дрогобич на вул. Грушевського, 101, в чотириповерховому житловому будинку сталося руйнування під'їзду з першого по четвертий поверх (причина встановлюється).

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155327
 
 
 Топ коментарі
 
У нас стоять будинки ще довоєнні і нічо.
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а про срок эксплуатации дома там ничего нет?вот просто взяла стена в подвале рухнула
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Все кирпичные дома 60-х годов прошлого столетия требуют кап. ремонтов за для продления сроков эксплуатации до 60-х годов этого столетия, а потом уже делать экспертизу на продление дальше, это громадные деньги, которых естественно нет. Данная проблема имеет массовый характер.
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У нас стоять будинки ще довоєнні і нічо.
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Видимо был капитальный ремонт, у меня кирпичный кооперативный 60-х, так ремонт делали, на это в платежках есть ремонтный фонд.
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Помница после этого инцидента клоун обещал сделать аудит жилого фонда в стране. Нагло ****** популист сраный, уже и не вспоминает.
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аудит сделать можно,где взять деньги на отселение и ремонт?
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все разрушается, ломается, валится...куда только власть смотрит?...
зеленский подписал новые снип и может эта подпись изменит ситуацию к лучшему...
при порошенко такого не было
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не осилил завалить пару-тройку многоэтажек
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Порох однозначно виноват, ремонт начали делать при нем, при нем были подписаны все документы, и тут не оставалось абсолютно никакого варианта , только продолжать ремонт пока не завалится
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он, кондитер, и не предполагал, что можно вот так, без взрыва завалить не то, что дом, а целый квартал
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но если честно то не смешно,при хрущево таких настроили мама не горюй,и оно то расчитывалось как временное жилье,а уж потом ,при рассветк комузма,переселим мол в настоящте добротные дома
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Тобто винною зроблять... стіну. А те, що перед тим у тому місці приватник для переобладнання викупленого приміщення у перукарню проводив "ремонт", звичайне співпадіння. Руйнування середньої несучої стіни підвалу стало причиною обвалу під'їзду будинку в Дрогобичі, - міськрада - Цензор.НЕТ 8559
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Кто бы сомневался! Колхозные архитекторы рулят...
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