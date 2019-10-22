 Питання відповідальності України у справі МН17 не стоїть, - посол у Нідерландах Ченцов

Україна діяла відповідно до обов’язкових стандартів та рекомендованої практики ІКАО, які були чинними на момент збиття МН17.
Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, інформує Цензор.НЕТ.
"Що стосується проблематики менеджменту повітряного простору, цьому питанню також приділялася увага у технічному розслідуванні, є окремий розділ в остаточному звіті. І в рамках цього розслідування було зроблено висновок, що Україна діяла відповідно до обов’язкових стандартів та рекомендованої практики ІКАО, які були чинними на момент збиття МН17. Слід зазначити, що у звіті немає жодних посилань на те, що причиною катастрофи є незакриття повітряного простору Україною", - наголосив він.
За його словами, цю тему також обговорювали в ході візиту міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока до Києва 9 жовтня, були також відповідні слухання у комітеті у закордонних справах українського парламенту напередодні його візиту.
"В ході цих розмов ми намагалися зрозуміти, що відбувається в Нідерландах, які тут чинники впливають, як ці рішення приймаються і, звісно, як має діяти українська сторона. І, як на мене, на сьогодні вдалося ситуацію стабілізувати", - сказав Ченцов.
Він також наголосив, що інформації про загрозу безпеці польотів вище повітряного простору, закритого Україною – а це понад 9 тисяч метрів - не було як в Україні, так і у західних спецслужб, політиків, дипломатів; відповідно не було підстав закривати повністю повітряний простір у цьому регіоні.
"На сьогодні, відповідно, повітряний простір над територією тимчасово окупованих частини Донецької і Луганської областей з урахуванням додаткового буферного повітряного простору повністю закритий, тобто вжиті додаткові заходи безпеки. Про що зараз може йти мова і чому це зараз відбувається? Родичі загиблих - вони цікавляться. Вони хочуть зрозуміти більш докладно, як все відбувалося, як діяла Україна, але також, як діяла РФ. Особливо - чому РФ закрила небо над Ростовською областю? Це велике питання, і цьому питанню приділятиметься значна увага. І на сьогодні жодних пояснень з російського боку не було. Тому, якщо у когось є щось додатково сказати, то це саме Російській Федерації: як вона діяла в тих умовах і які були підстави закриття неба", - наголосив посол.
За його словами, Україна надала всю наявну інформацію і готова ще раз роз’яснити, як вона діяла і як оцінювалися відомі на той момент ризики для цивільної авіації.
"Але я повторюю: мова не йде про якесь нове розслідування відповідно до положень ІКАО, але про дослідження практики управління повітряним рухом в умовах конфліктів, в т.ч. дій України та РФ у липні 2014 року. Це дасть змогу задовольнити інтерес нідерландського суспільства, насамперед, родичів загиблих, які хочуть це питання додатково дослідити", - сказав дипломат.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
Суд в марте месяце начинается , не знал , так спроси Дєйла !
Мы живём над пропастью во лжи,
В страшной правде не хотят признаться
Те, кто отвечает: "Докажи!!!"
На вопросы по МН-17.
С нами - хоть Европа не дружи!
Нам то что, ведь деды их бивали!
И про лайнер, ****, докажи!
Мы в гробу ваш трибунал видали!
Докажи, ссылаясь на фейсбук,
Что в Донбассе видели чеченцев!
Докажи, что установки "Бук"
Были у луганских ополченцев!
Докажи, что в поле спелой ржи
Делал селфи на крыле убийца,
Докажи про лайнер! До-ка-жи!
Кто с пути помог пилоту сбиться?
Докажи! - кричит моя страна.
Докажи, что укры - не уроды!
Докажи, что там идёт война,
А не помощь братскому народу!
"Докажи!" - несётся по стране
От Владивостока до Кавказа.
Докажи, что привезли жене
Тело в камуфляже от спецназа!
Пусть Европу, оторопь берёт,
Знают власти и любая бабка:
Вор не воровал, и вор не врёт!
Но горит, горит!!! на воре шапка.
От горящей в шапке ваты вонь
Улетает грязным дымом в небо,
И опять командует: "Огонь!"
Тот, кто там где был ни разу не был.
Год прошёл, и много лет пройдёт,
Отгремят и заржавеют пушки,
И однажды девочка найдёт
В поле обгоревшую игрушку...
Правда не осилит силы лжи,
Если против правды есть закалка.
Тем, кто знает слово "Докажи!"
Не докажешь ничего. А жалко!!!
Снова будет гнать своих коней
Солнце, управляя колесницей,
А июль всегда семнадцать дней
Для ушедших в небо будет длиться…
Андрійка Орлов (Orlusha) 07/17/2015
Что бы и кого я ни любил,
Говорю ответственно и хмуро:
Я - один из тех, кто подло сбил
Самолет, летевший до Лумпура.
Нету у меня страны иной,
И сегодня, как ни горько это,
Я национальности одной
С так умело пущенной ракетой.
Я сейчас на первых полосах
Мировых газет, жесток и страшен,
Я и сам себе внушаю страх
Тем, что я частица слова RUSSIAN.
Я национальности одной
С тем, кто говорит, что "не хотели",
С тем, кто в небе над чужой страной
Выбирал без сожаленья цели.
Прозвучит кощунственно и зло
Эта запоздалая банальность:
Может, мне с тобой не повезло,
А тебе - со мной, национальность?
Мой народ, который позабыл
И простил себе себяубийство,
Я вчера с тобою вместе сбил
Лайнер в украинском небе чистом.
Да, сегодня я - один из них,
Тех, кто мне противен, гнусен, гадок -
Тех, кто хочет, чтобы у других
Было больше взлетов, чем посадок.
Сбили все, кто весело в Facebook
Размещал зловещих орков лица,
Сбили те, кто установку "Бук"
Тайно гнал через свою границу.
Сбили те, кто словом вдохновлял,
Кто вооружал скота и хама,
Сбили те, кто мальчика распял
Между КВНом и рекламой.
"Боинг" никуда не долетел,
Но еще не кончились мученья:
Двести девяносто восемь тел
В Грабово, в плену у ополченья.
Кучки иностранных паспортов,
Тапки, шляпки, детские игрушки,
И проломлен трупом жалкий кров
Безымянной грабовской старушки.
Кто конкретно и откуда сбил,
Следствие, должно быть, установит,
Ну а я останусь тем, кем был -
Русским по рождению и крови.
И пока политиков умы
Не готовы для перезагрузки,
Я за них признаюсь: сбили мы.
Я - виновен, потому, что русский…
Андрей Орлов (Орлуша) 18.07.2014
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Поцікався ТТХ ПЗРК «Игла».
«06.07.19 12:20 "Я этот "Бук" прятал. Покажу, где он стартовал, и где его забирал", - экс-начальник службы ПВО террористов Цемах. ВИДЕО .
Об этом говорится в сюжете "Настоящего времени", сообщает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3136054»
Вы не знаете талантов зе-команды!
Вон, последние два года вопроса отступления украинских войск "не стояло", а как они быстро его поставили и даже реализовали?!!
Ну, слава Богу... А то останнім часом...