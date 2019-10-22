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 Політика України, За кордоном
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Все про:Нідерланди (464) Боїнг-777 Malasia Airli... (403) Ченцов Всеволод (2)

 Питання відповідальності України у справі МН17 не стоїть, - посол у Нідерландах Ченцов

Парламент Нідерландів проголосував за додаткове вивчення фактів щодо незакриття Україною повітряного простору на момент катастрофи МН17, але мова не йде про нове розслідування відповідно до положень ІКАО.

Україна діяла відповідно до обов’язкових стандартів та рекомендованої практики ІКАО, які були чинними на момент збиття МН17.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується проблематики менеджменту повітряного простору, цьому питанню також приділялася увага у технічному розслідуванні, є окремий розділ в остаточному звіті. І в рамках цього розслідування було зроблено висновок, що Україна діяла відповідно до обов’язкових стандартів та рекомендованої практики ІКАО, які були чинними на момент збиття МН17. Слід зазначити, що у звіті немає жодних посилань на те, що причиною катастрофи є незакриття повітряного простору Україною", - наголосив він.

За його словами, цю тему також обговорювали в ході візиту міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока до Києва 9 жовтня, були також відповідні слухання у комітеті у закордонних справах українського парламенту напередодні його візиту.

"В ході цих розмов ми намагалися зрозуміти, що відбувається в Нідерландах, які тут чинники впливають, як ці рішення приймаються і, звісно, як має діяти українська сторона. І, як на мене, на сьогодні вдалося ситуацію стабілізувати", - сказав Ченцов.

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Він також наголосив, що інформації про загрозу безпеці польотів вище повітряного простору, закритого Україною – а це понад 9 тисяч метрів - не було як в Україні, так і у західних спецслужб, політиків, дипломатів; відповідно не було підстав закривати повністю повітряний простір у цьому регіоні.

"На сьогодні, відповідно, повітряний простір над територією тимчасово окупованих частини Донецької і Луганської областей з урахуванням додаткового буферного повітряного простору повністю закритий, тобто вжиті додаткові заходи безпеки. Про що зараз може йти мова і чому це зараз відбувається? Родичі загиблих - вони цікавляться. Вони хочуть зрозуміти більш докладно, як все відбувалося, як діяла Україна, але також, як діяла РФ. Особливо - чому РФ закрила небо над Ростовською областю? Це велике питання, і цьому питанню приділятиметься значна увага. І на сьогодні жодних пояснень з російського боку не було. Тому, якщо у когось є щось додатково сказати, то це саме Російській Федерації: як вона діяла в тих умовах і які були підстави закриття неба", - наголосив посол.

За його словами, Україна надала всю наявну інформацію і готова ще раз роз’яснити, як вона діяла і як оцінювалися відомі на той момент ризики для цивільної авіації.

"Але я повторюю: мова не йде про якесь нове розслідування відповідно до положень ІКАО, але про дослідження практики управління повітряним рухом в умовах конфліктів, в т.ч. дій України та РФ у липні 2014 року. Це дасть змогу задовольнити інтерес нідерландського суспільства, насамперед, родичів загиблих, які хочуть це питання додатково дослідити", - сказав дипломат.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155326
 
 
 Топ коментарі
 
***
Мы живём над пропастью во лжи,

В страшной правде не хотят признаться
Те, кто отвечает: "Докажи!!!"
На вопросы по МН-17.

С нами - хоть Европа не дружи!
Нам то что, ведь деды их бивали!
И про лайнер, сука, докажи!
Мы в гробу ваш трибунал видали!

Докажи, ссылаясь на фейсбук,
Что в Донбассе видели чеченцев!
Докажи, что установки "Бук"
Были у луганских ополченцев!

Докажи, что в поле спелой ржи
Делал селфи на крыле убийца,
Докажи про лайнер! До-ка-жи!
Кто с пути помог пилоту сбиться?

Докажи! - кричит моя страна.
Докажи, что укры - не уроды!
Докажи, что там идёт война,
А не помощь братскому народу!

"Докажи!" - несётся по стране
От Владивостока до Кавказа.
Докажи, что привезли жене
Тело в камуфляже от спецназа!

Пусть Европу, оторопь берёт,
Знают власти и любая бабка:
Вор не воровал, и вор не врёт!
Но горит, горит!!! на воре шапка.

От горящей в шапке ваты вонь
Улетает грязным дымом в небо,
И опять командует: "Огонь!"
Тот, кто там где был ни разу не был.

Год прошёл, и много лет пройдёт,
Отгремят и заржавеют пушки,
И однажды девочка найдёт
В поле обгоревшую игрушку...

Правда не осилит силы лжи,
Если против правды есть закалка.
Тем, кто знает слово "Докажи!"
Не докажешь ничего. А жалко!!!

Снова будет гнать своих коней
Солнце, управляя колесницей,
А июль всегда семнадцать дней
Для ушедших в небо будет длиться…

Андрійка Орлов (Orlusha) 07/17/2015
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Чип , єто троллям так сказали , старшие товарищи. А тролли взяли под козьірек и пошли озвучивать бред , вьідуманньій в Расее.
Суд в марте месяце начинается , не знал , так спроси Дєйла !
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Да на МН17 уже все болт забили и вспоминают только к годовщине или к выборам как и украинксие власти об Гонгадзе и об жертвах Революції Гідності.
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Чип , єто троллям так сказали , старшие товарищи. А тролли взяли под козьірек и пошли озвучивать бред , вьідуманньій в Расее.
Суд в марте месяце начинается , не знал , так спроси Дєйла !
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Ну, и что? Сегодня нет претензий, завтра появяться. Маркив в Италии на своей шкуре почувствовал, что такое украинское наплевательство к собственным законам...
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***
Мы живём над пропастью во лжи,

В страшной правде не хотят признаться
Те, кто отвечает: "Докажи!!!"
На вопросы по МН-17.

С нами - хоть Европа не дружи!
Нам то что, ведь деды их бивали!
И про лайнер, ****, докажи!
Мы в гробу ваш трибунал видали!

Докажи, ссылаясь на фейсбук,
Что в Донбассе видели чеченцев!
Докажи, что установки "Бук"
Были у луганских ополченцев!

Докажи, что в поле спелой ржи
Делал селфи на крыле убийца,
Докажи про лайнер! До-ка-жи!
Кто с пути помог пилоту сбиться?

Докажи! - кричит моя страна.
Докажи, что укры - не уроды!
Докажи, что там идёт война,
А не помощь братскому народу!

"Докажи!" - несётся по стране
От Владивостока до Кавказа.
Докажи, что привезли жене
Тело в камуфляже от спецназа!

Пусть Европу, оторопь берёт,
Знают власти и любая бабка:
Вор не воровал, и вор не врёт!
Но горит, горит!!! на воре шапка.

От горящей в шапке ваты вонь
Улетает грязным дымом в небо,
И опять командует: "Огонь!"
Тот, кто там где был ни разу не был.

Год прошёл, и много лет пройдёт,
Отгремят и заржавеют пушки,
И однажды девочка найдёт
В поле обгоревшую игрушку...

Правда не осилит силы лжи,
Если против правды есть закалка.
Тем, кто знает слово "Докажи!"
Не докажешь ничего. А жалко!!!

Снова будет гнать своих коней
Солнце, управляя колесницей,
А июль всегда семнадцать дней
Для ушедших в небо будет длиться…

Андрійка Орлов (Orlusha) 07/17/2015
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Реквием по MH-17

Что бы и кого я ни любил,
Говорю ответственно и хмуро:
Я - один из тех, кто подло сбил
Самолет, летевший до Лумпура.

Нету у меня страны иной,
И сегодня, как ни горько это,
Я национальности одной
С так умело пущенной ракетой.

Я сейчас на первых полосах
Мировых газет, жесток и страшен,
Я и сам себе внушаю страх
Тем, что я частица слова RUSSIAN.

Я национальности одной
С тем, кто говорит, что "не хотели",
С тем, кто в небе над чужой страной
Выбирал без сожаленья цели.

Прозвучит кощунственно и зло
Эта запоздалая банальность:
Может, мне с тобой не повезло,
А тебе - со мной, национальность?

Мой народ, который позабыл
И простил себе себяубийство,
Я вчера с тобою вместе сбил
Лайнер в украинском небе чистом.

Да, сегодня я - один из них,
Тех, кто мне противен, гнусен, гадок -
Тех, кто хочет, чтобы у других
Было больше взлетов, чем посадок.

Сбили все, кто весело в Facebook
Размещал зловещих орков лица,
Сбили те, кто установку "Бук"
Тайно гнал через свою границу.

Сбили те, кто словом вдохновлял,
Кто вооружал скота и хама,
Сбили те, кто мальчика распял
Между КВНом и рекламой.

"Боинг" никуда не долетел,
Но еще не кончились мученья:
Двести девяносто восемь тел
В Грабово, в плену у ополченья.

Кучки иностранных паспортов,
Тапки, шляпки, детские игрушки,
И проломлен трупом жалкий кров
Безымянной грабовской старушки.

Кто конкретно и откуда сбил,
Следствие, должно быть, установит,
Ну а я останусь тем, кем был -
Русским по рождению и крови.

И пока политиков умы
Не готовы для перезагрузки,
Я за них признаюсь: сбили мы.
Я - виновен, потому, что русский…

Андрей Орлов (Орлуша) 18.07.2014
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/rossiyskiy-poet-orlusha-o-katastrofe-boeing-sbili-te-kto-malchika-raspyal-mezhdu-kvnom-i-reklamoy-32477.html
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Голландия уникальная страна . Все знают их великолепные тюльпаны , многие знают их культуру . Я лично знаю и уважаю " Летучего Голландца " - Remy Bonjasky . Но европейская меркантильность и сцыки ...........
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«24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска. Источник: https://censor.net.ua/n3155326»
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Цемах сбил Боинг из ЗУ-23 ? Озвучь подробности !
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Україна підняла там ешелон до 9 км.
Поцікався ТТХ ПЗРК «Игла».
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Подробности:
«06.07.19 12:20 "Я этот "Бук" прятал. Покажу, где он стартовал, и где его забирал", - экс-начальник службы ПВО террористов Цемах. ВИДЕО .
Об этом говорится в сюжете "Настоящего времени", сообщает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3136054»
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"Благодаря мастерству украинского пилота и выполненных им противоракетных маневров прямого попадания в самолет и его уничтожения не было. Ракета попала в сопло двигателя, и пилот совершил аварийную посадку. В свою очередь, нанести повторный удар по Су-25 помешала недостаточная квалификация российского пилота, длительное время наведения на украинский самолет и нехватка горючего в баках. Самолет МиГ-29 был посажен в аварийном режиме на ближайшем аэродроме в Ростовской области",
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А кто віддав ********* двох кацапських спецназівців ГРУ в обмін на одну дурнувату Надьку? А перед тим той самий хтось віддав в Немиту дев'ять заблудівшихся кацапських десантників... Але тут стецьок бачить, тут не бачить, а тут рибу загортає...
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Оооооооо!
Вы не знаете талантов зе-команды!
Вон, последние два года вопроса отступления украинских войск "не стояло", а как они быстро его поставили и даже реализовали?!!

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А что за пять лет стоял вопрос наступления?
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Не просто стоял - реализовывался. Интернет , судя по всему, у вас есть - "ищите и обрящете"
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"Что касается проблематики менеджмента воздушного пространства, этому вопросу также уделялось внимание в техническом расследовании, есть отдельный раздел в окончательном отчете. И в рамках этого расследования был сделан вывод, что Украина действовала в соответствии с обязательными стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО, которые действовали на момент сбивания МН17. Следует отметить, что в отчете нет никаких ссылок на то, что причиной катастрофы является незакрытие воздушного пространства Украины", - подчеркнул он. Источник: https://censor.net.ua/n3155326»
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Вопрос ответственности Украины по делу МН17 не стоит

Ну, слава Богу... А то останнім часом...
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Та отож...Зараз в ОПє мабуть хтось засумував

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Нам это незакрытие воздушного пространства еще вспомнят...
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вопрос ответственности Украины за "вольную для Цемаха" ,говорит о сокрытии Украиной свидетеля причастности рашиста ,к уничтожению пасажирского борта...
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