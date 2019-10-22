 Європейська асоціація журналістів зажадала звільнення Асєєва

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі організації.
"Європейська федерація журналістів була шокована рішенням (про засудження Асєєва - ред.), і повторює свій заклик негайно звільнити Асєєва", - йдеться в прес-релізі.
За словами генсека EFJ Рікардо Гутьєреша, жорстке поводження з Асєєвим і суворий вирок є грубим порушенням свободи ЗМІ.
Раніше підтримувані Росією терористи угруповання "ДНР" на своїх ресурсах 22 жовтня повідомили про засудження так званою "прокуратурою ДНР" до 15 років ув'язнення Станіслава Асєєва.
Прошлая власть навешала ярлыки на жителей Донецкой области, где каждого второго считали сепаратистом, врагом Украины, "рукой Москвы". А сколько "подстав" делают, находят любые "хвосты", чтобы человека очернить или даже посадить.
Я надеюсь, что все это будет меняться, но для этого надо выгнать этих людей.