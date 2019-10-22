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Все про:журналістика (884) Асєєв (12)

 Європейська асоціація журналістів зажадала звільнення Асєєва

Європейська федерація журналістів (EFJ) вимагає негайно звільнити українського журналіста Станіслава Асєєва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі організації.

"Європейська федерація журналістів була шокована рішенням (про засудження Асєєва - ред.), і повторює свій заклик негайно звільнити Асєєва", - йдеться в прес-релізі.

За словами генсека EFJ Рікардо Гутьєреша, жорстке поводження з Асєєвим і суворий вирок є грубим порушенням свободи ЗМІ.

Раніше підтримувані Росією терористи угруповання "ДНР" на своїх ресурсах 22 жовтня повідомили про засудження так званою "прокуратурою ДНР" до 15 років ув'язнення Станіслава Асєєва.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155324
 
 
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СИВОХО:

Прошлая власть навешала ярлыки на жителей Донецкой области, где каждого второго считали сепаратистом, врагом Украины, "рукой Москвы". А сколько "подстав" делают, находят любые "хвосты", чтобы человека очернить или даже посадить.
Я надеюсь, что все это будет меняться, но для этого надо выгнать этих людей.
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Угу. Призывайте сильнее. Сенцова тоже 5 лет просили всем миром отпустить. Пока не взяли кацапских агентов Вышинского и Цемаха то дело не сдвинулось с места. Если ***** позиционирует себя как мировой террорист то и ведите себя с ним как с террористом. Сначала блокируется территория в которой террорист и заложники находятся. Потом отключается свет, связь, газ и вода. Затем привозятся родители, родственники и знакомые террориста, которые умоляютего сдаться. Вся процедура налаженная и опробирована десятилетиями. Если хотите действовать своими методами то флаг вам в ж****
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