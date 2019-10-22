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Все про:Велика Британія (1078) Порошенко (9801) членство в НАТО (246) Сіммонс Мелінда (2)

 Порошенко зустрівся з послом Великої Британії: "Потрібна предметна дискусія про перспективи приєднання України до НАТО"

П’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з новопризначеним послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Сторони обговорили питання відсічі триваючій агресії Кремля проти України та відзначили важливість зміцнення міжнародної єдності і солідарності з нашою державою. Петро Порошенко нагадав, що Велика Британія залишається гарантом суверенітету і територіальної цілісності України, як сторона Будапештського меморандуму.

Відбувся обмін думками щодо Саміту НАТО в Лондоні.

У цьому контексті Порошенко наголосив на потребі початку предметної дискусії на рівні союзників щодо перспектив надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

Окрему увагу Петро Порошенко звернув на перспективи візової лібералізації між Україною та Великою Британією, а також необхідність укладення відповідної двосторонньої угоди у зв’язку з виходом Британії з ЄС.

Обговорено законотворчу діяльність Верховної Ради та наголошено на важливості забезпечення розумного балансу між швидкістю і якістю законопроектів.

Сіммонс запевнила, що її діяльність як посла Великої Британії в Україні буде спрямована на сприяння висхідного демократичного розвитку України, забезпечення миру і добробуту в нашій країні. Вона наголосила, що незалежно від Брекзіту Велика Британія залишатиметься потужним партнером України.

Дивіться також: Новий посол Великої Британії Сіммонс прибула до Києва. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155323
 
   
 Топ коментарі
 
Це Президент України 2014-2019 років, Петро Олексійович Порошенко.
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а кто это? и от имени кого он встречается с послом Великобритании?
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Ну не сирло обісцянович монікович.
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Хвора людина він ще президент ніяк не може відпустити втрату посади
А вовочке многоходовочке привет готовь себе лопату твой рейтинг скоро закапают доброжилатели а откопать Ві уже не сможете

Порошенко зустрівся з послом Великої Британії: "Потрібна предметна дискусія про перспективи приєднання України до НАТО" - Цензор.НЕТ 7531
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Не сможет Свыня Клована закопать. Судя по картинко, он еще и землю на карман по привычке тырит Порошенко зустрівся з послом Великої Британії: "Потрібна предметна дискусія про перспективи приєднання України до НАТО" - Цензор.НЕТ 6624
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Скоро 5 ********** будет принимать послов турме сочуствую петюшкам
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поросенко никак не уймется..
мародеру не верится, что украинцы послали его, и больше никогда оно не получит власть))
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Он продолжает толкать эту сладкую химеру в широкие массы пытаясь набрать себе политический капитал.....набрал аж целых 8 %. Но здравое зерно попадется даже в словах отпетых жуликов .Он практически единственный кто поднял какую то неудобную для англофонских стран тему безВизового режима с нами .
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Сдайте свиноматку уже на дурку. У него мания величия, он до сих пор думает, что он что-то решает в стране.
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Порошенко тоже, как и гонтарева, из Англии не вылазит.
Печально, но Англия у себя приютила много подонков, которые вкладывают в ее недвижимость бабло. И происхождение этого бабла Англию не интересует. Да и не только Англию.
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Но встречается с послом Великобритании в Украине.
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поросенко - отцепись, мародерище от Украины))
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Мне интересно, почему депутаты от ПЕСа прогуливают, мотаются по заграницам? Лешик гончаренко в Италии, порошенко в Англии.
И очень усиленно пытаются показать, как они работают на благо Украины.
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