 У МЗС РФ назвали відмову України від Криму "хорошою основою" для вирішення питання про морські кордони

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу російського МЗС.

За його словами, переговори між країнами щодо встановлення морського кордону, що передбачають розмежування Азово-Керченської та Чорноморської акваторії, можливі за умови відсутності "невирішеної суперечки, що стосується суверенітету чи інших прав на материкову або острівну територію".

"Якщо посилання на цю процедуру означає готовність української влади визнати суверенітет Росії над Кримським півостровом, це, звичайно, могло б стати хорошою основою для врегулювання питання про морське розмежування між нашими країнами", - зазначив Руденко.

Він також підкреслив, що статус і режим Азовського моря визначені Договором про співпрацю, згідно з яким море і Керченська протока є внутрішніми водами двох країн.

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