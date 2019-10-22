 У МЗС РФ назвали відмову України від Криму "хорошою основою" для вирішення питання про морські кордони

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу російського МЗС.
За його словами, переговори між країнами щодо встановлення морського кордону, що передбачають розмежування Азово-Керченської та Чорноморської акваторії, можливі за умови відсутності "невирішеної суперечки, що стосується суверенітету чи інших прав на материкову або острівну територію".
"Якщо посилання на цю процедуру означає готовність української влади визнати суверенітет Росії над Кримським півостровом, це, звичайно, могло б стати хорошою основою для врегулювання питання про морське розмежування між нашими країнами", - зазначив Руденко.
Він також підкреслив, що статус і режим Азовського моря визначені Договором про співпрацю, згідно з яким море і Керченська протока є внутрішніми водами двох країн.
Без согласования с Украиной - єто самострой , подлежащий сносу...
а пуйло вернет ещё и кубань!!!
Всі в ассад-там вас курди з ножами зачекалися!
Так что Россия ещё и не такие предложения выдвинет, то ли ещё будет.
Захід ненавидить Путіна і Ердогана. І тому фактично створив плацдарм для війни РФ і Туреччини.
Это все соевая байка чтобы оправдать позор вальцманата.
Тиснули обставини, або жадібність, або страх - головне те, що плацдарм для війни рф і Туреччини готовий.
Порушення морського права Росією: Україна чекає на резолюцію ІМО
21:30 22.10.2019 Крым
Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк обговорив з генеральним секретарем Міжнародної морської організації (ІМО) Кітак Лімом порушення міжнародного морського права Росією.
Про це повідомляється на сайті міністерства інфраструктури, передає Укрінформ.
Зокрема, зазначається, що особливу увагу під час зустрічі було приділено порушенню норм міжнародного морського права у Чорному і Азовському морях з боку Російської Федерації. Лавренюк зазначив, що незважаючи на об'єктивні ускладнення, спричинені російською агресією, Україна продовжує виконувати в повному обсязі взяті на себе міжнародно-правові зобов'язання в рамках ІМО.
https://rus.delfi.lv/biznes/economy/rezko-upali-prodazhi-rossijskih-samoletov-sukhoi-superjet-100.d?id=51570603