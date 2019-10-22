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 Політика України, За кордоном
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Все про:кордон (1344) Крим (7608) Росія (20220)

 У МЗС РФ назвали відмову України від Криму "хорошою основою" для вирішення питання про морські кордони

Переговори між Україною та Російською Федерацією про морський кордон можливі за відсутності спору про права "на материкову або острівну територію".

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу російського МЗС.

За його словами, переговори між країнами щодо встановлення морського кордону, що передбачають розмежування Азово-Керченської та Чорноморської акваторії, можливі за умови відсутності "невирішеної суперечки, що стосується суверенітету чи інших прав на материкову або острівну територію".

"Якщо посилання на цю процедуру означає готовність української влади визнати суверенітет Росії над Кримським півостровом, це, звичайно, могло б стати хорошою основою для врегулювання питання про морське розмежування між нашими країнами", - зазначив Руденко.

Він також підкреслив, що статус і режим Азовського моря визначені Договором про співпрацю, згідно з яким море і Керченська протока є внутрішніми водами двох країн.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155322
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский совсем страх потерял?
Никакой Коломойский с Аваковым ему не помогут если он узаконит оккупацию Крыма...
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Кацапы в край охерели. Московия просто должна сдохнуть.
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При Порошенку не сміли навіть заікнутись про капітуляцію!
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Уйди, соя недоразвитая. Нни ума, ни аргументов, Одни гнилые оскорбления за своего соевого гибридного пахана...
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я знову ж, в 3034-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Я знаю що ти лоботомований. Можеш зайвий раз не нагадувати
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Керченский пролив и Азов - совместньіе водьі , согласно договору . А что говорит договор о мосте , которьій перегородил пролив и мешает свободному судоходству ?
Без согласования с Украиной - єто самострой , подлежащий сносу...
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Не вірю , це чергова кацапська провакація
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Дурачки отдали своё ядерное оружие,развалили армию и расслабили булки,то почему бы кацапам теперь с них не постебаться,ни чего же не мешает?
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Все буде , не поспішай, є вже домовленості.
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Ох, лучше бы его папа в своё время резинку одел. А ведь Вова плохо кончит. В интервале между Чаушеску и Каддафи.
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наконец-то увидел русский унитаз и..... его обитателей
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хрен вам по всей морде - и порошонкам мошонкам которые сдали крым У МЗС РФ назвали відмову України від Криму "хорошою основою" для вирішення питання про морські кордони - Цензор.НЕТ 6749
а пуйло вернет ещё и кубань!!! У МЗС РФ назвали відмову України від Криму "хорошою основою" для вирішення питання про морські кордони - Цензор.НЕТ 6962
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За свободу, что угодно отдаст. Тюрьмы для таких совсем не простые.
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Это стеб или очередная издевка российских оккупантов?
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все равно.что рашист бы отказался от Калининграда.,Карелии.Курильских островов.Дальнего Китайского Востока и Сибири...и т,д
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Очень хорошее предложение от Рашки..Украина должна отказаться от Крыма, Молдова-от Приднестровья, Грузия- от Абхазии и Южной Осетии...Оччень интересная карта вырисовывается...Гэбистский вариант, оттяпывай и властвуй..Маловато земли у Рашки, нужно чуток соседей пощипать... У МЗС РФ назвали відмову України від Криму "хорошою основою" для вирішення питання про морські кордони - Цензор.НЕТ 1732
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Козлам капусти хочеться-на пляшці тіснувато?
Всі в ассад-там вас курди з ножами зачекалися!
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Отказ от Крыма только в обмен на Таганрог и Ростов.
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Посмотрели в Кремле на Зеленского и его ближайшее окружение и решили - можно и нужно давить. Давить, давить и давить. Слабых давят.
Так что Россия ещё и не такие предложения выдвинет, то ли ещё будет.
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ПУСТЬ СО СВОИМИ ГРАНИЦАМИ РАЗБЕРУТСЯ !!! А ЛУЧШЕ КАК АЛЯСКУ ВСЕ ПРОДАДУТ !)
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Отсосите, падлы рашистские! Лопату вам в рот
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Ага, но пока что Моника посасывает и, похоже, вошла во вкус.
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Москалі в таких справах просто так нічого не роблять. Вже почали створювати фон, вибудовують проблему-наживку яку проковтне ЗЕ. Через кілька місяців ми почуємо ЗЕмантри "Зачем нам Крим, он и так не наш, лучше иметь нормальное судоходство и рибний промисел на Азове, свободний без ограничений проход через Керчь. Если хотите боротся за Крим то надо заморозить пенсии, зарплати, урезатьсубсидии. Вибирайте, пишите петицию". Приставайко вже таке говорив по темі опору агресії, тепер москалі міняють наживку
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Кстати, глава комитета Рады по международным отношением Яременко ("Слуга народа", естественно) уже предложил перестать считать Россию агрессором, а это, кроме всех других "прелестей", означает и признание Крыма российским. Позор.
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"Он также подчеркнул, что статус и режим Азовского моря определены Договором о сотрудничестве, согласно которому море и Керченский пролив являются внутренними водами двух стран." - это согласно того договора москали украинские корабли останавливают для обыска, согласно того договора не пускают наши корабли через Керченский пролив, обстреляли наших моряков, пленили и катера с буксиром конфисковали? В Кремле больных на голову ещё больше чем у нас.
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Согласимся на аннексию Гитлером Судецкой области и Австрии и мы обязательно будем жить спокойно.
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Хаха, наивные) пускай дальше дотируют крым лярдами долларов в год, а люди поживут подумают в приднестровье #2
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Одна з причин по якій Крим легко перейшов Рашке - це тиск на українське керівництво з боку так званого Заходу.
Захід ненавидить Путіна і Ердогана. І тому фактично створив плацдарм для війни РФ і Туреччини.
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а вот с этого места поподробнее. Кто и когда давил на мыролюбный свинарник?
Это все соевая байка чтобы оправдать позор вальцманата.
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Та яка різниця - хто тиснув?

Тиснули обставини, або жадібність, або страх - головне те, що плацдарм для війни рф і Туреччини готовий.
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знайомтеся,слухняний малорос Руденко на службі у *****.


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мокша лаптеногая совсем рехнулась.. Нам нужно просто держать оборону еще какое-то время и мы увидим, как Колосс на глиняных ногах упадет и развалится на части.
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Ще раз. Наших моряків звільнили, за домовленністю з кацапами, як злочинців, що порушили територіальні води мордора, чи за рішенням Міжнародного Трибуналу?
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Цікаве питання для нашої влади,не хочуть нам казати але це була екстрадиція.
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Але саме з відповіді на нього ростуть ноги кацапської зашкалючої борзоти
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Как-то мягко и нежно, с каким-то намеков. Вова сделает все в турборежиме.
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Просто у кацапів подгорати починає...

Порушення морського права Росією: Україна чекає на резолюцію ІМО

21:30 22.10.2019 Крым

Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк обговорив з генеральним секретарем Міжнародної морської організації (ІМО) Кітак Лімом порушення міжнародного морського права Росією.
Про це повідомляється на сайті міністерства інфраструктури, передає Укрінформ.
Зокрема, зазначається, що особливу увагу під час зустрічі було приділено порушенню норм міжнародного морського права у Чорному і Азовському морях з боку Російської Федерації. Лавренюк зазначив, що незважаючи на об'єктивні ускладнення, спричинені російською агресією, Україна продовжує виконувати в повному обсязі взяті на себе міжнародно-правові зобов'язання в рамках ІМО.
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этим дибилам ещё Крым надо, *****, они опять рванули в прорыв:В первые девять месяцев 2019 года российская компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), по всей вероятности, продало только один самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), пишет "Коммерсант" во вторник, 22 октября, со ссылкой на отчетность компании.

https://rus.delfi.lv/biznes/economy/rezko-upali-prodazhi-rossijskih-samoletov-sukhoi-superjet-100.d?id=51570603

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А где грозный ответ МИД или пристайло только грозно народу может ответить
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Какой смысл с ними договариваться? Будет то же , что с предыдущими договорами.
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