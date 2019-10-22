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Все про:Вороненков Денис (177) Максакова (24) Тюрін Володимир (5)

 Суд зняв підозру з можливого замовника вбивства екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова Тюріна, оскільки РФ не підтвердила отримання ним підозри

Печерський районний суд міста Києва скасував росіянину Володимиру Тюріну підозру у замовленні вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ, про це йдеться у рішенні суду оприлюдненому у державному реєстрі.

Згідно з резолютивною частиною рішення, суд частково задовольнив скаргу адвоката Дмитра Щербини, який захищає Тюріна і скасував повідомлення про підозру від 10 жовтня 2017 року.

Перше, на що звернув увагу суд при ухваленні рішення про скасування підозри Тюріну це повна зміна показань потерпілої Марії Максакової про причетність її колишнього чоловіка (Тюріна — ред.) до вбивства Вороненкова. Вона надала слідству іншу версію щодо можливих мотивів вбивства.

Іншою підставою для скасування підозри стала відсутність підтвердження про отримання Тюріним письмового повідомлення про підозру.

Читайте також: Версія про причетність Тюріна до вбивства Вороненкова ґрунтується на доказах слідства, а не на свідченнях Максакової, - прокуратура

У прокуратурі зазначають, що вручення підозри Володимиру Тюріну бути здійснено компетентними органами Російської Федерації на запит української сторони в рамках надання міжнародно-правової допомоги. На жоден із чотирьох запитів Росія не дала позитивну відповідь.

Раніше вдова ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова Марія Максакова заявила у суді, що її колишній цивільний чоловік Володимир Тюрін не причетний до вбивства Вороненкова. Генпрокуратура наполягала, що версія про причетність Тюріна є основною у справі.

Нагадаємо, 23 квітня вдова Вороненкова Марія Максакова заявила про непричетність до вбивства її екс-чоловіка Тюріна, чим повністю спростовує версію Генеральної прокуратури України.

Нагадаємо, 23 березня 2017 року Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова.

У травні 2018 року слідство у цій справі було завершено. Повідомлено про підозру організатору і п'ятьом учасникам. Їхні дії кваліфіковано за пп. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Всі учасники злочинної групи, залежно від відведеної ролі, здійснювали організацію та підготовку до злочину, яка включала оренду квартир, автомобілів, зовнішнє спостереження за жертвою тощо.

Прокуратура оголосила про підозру в співучасті у вбивстві екс-депутату Держдуми РФ Ярославу Тарасенку - за ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України і Олександру Лосю - за ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України. Вони обоє перебувають під вартою.

Матеріали щодо організатора вбивства - громадянина РФ Володимира Тюріна і двох інших співучасників злочину, які перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування в якому триває.

За даними Генпрокуратури, вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова організувала ФСБ через російського кримінального авторитета Володимира Тюріна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155320
 
 
 Топ коментарі
 
Так и ИхтамНетов не подтвердила РФ Суд снял подозрение с возможного заказчика убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова Тюрина, поскольку РФ не подтвердила получение им подозрения - Цензор.НЕТ 8974
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Цирк на дроті... У кого ви сАбіралісь просить правовой помощи, млятЬ?! У кацапов?! Суд снял подозрение с возможного заказчика убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова Тюрина, поскольку РФ не подтвердила получение им подозрения - Цензор.НЕТ 4998
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Завтра буде замовлення визнати росію найбільшою демократією, що і зробить Печерський суд?
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Мда-ааа... Печерний суд найпечерніший суд в світі 😕
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Цирк на дроті... У кого ви сАбіралісь просить правовой помощи, млятЬ?! У кацапов?! Суд снял подозрение с возможного заказчика убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова Тюрина, поскольку РФ не подтвердила получение им подозрения - Цензор.НЕТ 4998
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Завтра буде замовлення визнати росію найбільшою демократією, що і зробить Печерський суд?
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Судебная рехворма от ЗЕбубочки в действии. Зробымо их разом!! ВОт так ЗЕКкоманда мародёров начала свой мародёрский путь грабежа Украины.
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Вот такое у нас всё правосудие, вместе с мусаркой и сбу.
Ни одно резонансное преступления раскрыть за пять лет так и не смогли. Дела Майдана глубоко похоронены. Зато отмазывают от закона убийц.
Они шо есть, шо их нету - один хрен. Всё решают деньги и связи, а не нормы закона.
Токо лишняя нагрузка на бюджет страны... содержание всей этой оравы.
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В прокуратуре отмечают, что вручение подозрения Владимиру Тюрину должно было осуществлено компетентными органами Российской Федерации на запрос украинской стороны в рамках оказания международно-правовой помощи. -компететные органы рашиста не дали добро украинским служивым,,,,
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русский вор в законе "Тюрик" сможет свободно пересекать границу Украины благодаря помощи украинских воров в законе, которые "порешали" все Максаковой и с судьями Печерского районного суда.
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