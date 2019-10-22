 Двоє бійців зазнали поранень, один - бойове травмування внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр ОС

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік від Павлополя (з гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і ПТУР), а також поблизу Новотроїцького (з ручних протитанкових гранатометів), Новоселівки (з СПГ і крупнокаліберних кулеметів ) і Водяного (з мінометів калібру 82 мм).

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська вчинили сім обстрілів наших позицій: неподалік від Золотого (зі стрілецької зброї), Південного (з крупнокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї), тричі - поблизу Зайцевого (з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів), двічі - в районі Новолуганського (з мінометів калібру 82 мм й автоматичних гранатометів).

"Упродовж цієї доби, внаслідок обстрілу, поранення зазнали двоє військовослужбовців Об'єднаних сил, ще один - зазнав бойове травмування", - уточнюється в повідомленні.

Нагадаємо, 21 жовтня збройні формування Російської Федерації і її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Втрат немає.