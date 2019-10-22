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Все про:Конгрес США (306) США (5687) Тейлор (52) Трамп (2158)

 Тимчасовий повірений у справах США в Україні Тейлор свідчить в Конгресі США у справі про імпічмент Трампа

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор прибув до будівлі Конгресу, де він, як очікують, протягом кількох годин даватиме свідчення за зачиненими дверима трьом комісіям у рамках ініційованого демократами розслідування, яке може призвести до імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Тейлор має пояснити події, які відбулися після того, як Трамп 25 липня розмовляв телефоном із президентом України Володимиром Зеленським, що стало причиною розслідування.

Демократи у Конгресі планують почути більше про рішення Трампа затримати військову допомогу для України. Про те, що Вільям Тейлор має таку інформацію, стало відомо після свідчень колишнього спецпредставника США з питань України Курта Волкера. Тоді Палата представників США оприлюднила листування американських дипломатів і радника Володимира Зеленського Андрія Єрмака.

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У розмові брав участь і Вільям Тейлор. Він написав послу США в Євросоюзі Ґордону Сондленду: "Як я вже говорив по телефону, я вважаю це божевіллям – відмовляти у військовій допомозі задля допомоги у політичній кампанії".

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів по лінії Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконуючого обов'язки глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили тільки в районі 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

Тим часом Трамп і деякі американські дипломати намагалися домогтися від України розслідування проти Хантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155317
 
   
 Топ коментарі
 
Блазень бідоносець. Временный поверенный в делах США в Украине Тейлор дает показания в Конгресса США по делу об импичменте Трампа - Цензор.НЕТ 2671 Чекаємо повідомлень з Іпонії.
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Зеля, позвони Трампу и узнай, как его дела, как здоровье...
Временный поверенный в делах США в Украине Тейлор дает показания в Конгресса США по делу об импичменте Трампа - Цензор.НЕТ 4629
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ага, за клопотанням портнова.
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Блазень бідоносець. Временный поверенный в делах США в Украине Тейлор дает показания в Конгресса США по делу об импичменте Трампа - Цензор.НЕТ 2671 Чекаємо повідомлень з Іпонії.
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А нічого було Трампу шашні з Монікою Зелінські крутити. Попереджали ж його, що кабаки і баби доведуть його до імпічменту 😕
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А він не приховував,що він блезень,коли обирали!
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Хорошо бы погнали старого дегенерата, самодура и эпатажного клоуна, превращающего институт демократии, выстраданный столетиями, в филиал пукинского гавна. Неужели в огромной стране с отлаженной системой противовесов и стойкой демократической институцией, не найдется управы на этого прорасейского идиота?!
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А шампусик попить,слабо?Перекрашивайся,лахта-КККлановцьі вам ближе по менталу."Как я уже говорил по телефону, я считаю это безумием - отказывать в военной помощи для помощи в политической кампании Байдена"
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Кому отказывать в помощи? "Режиму" Зеленсого? Ну это же смешно. 95 квартал правит 30 миллионной страной. Помощь группе клоунов, "правящей" от имени Коломойский & компани?
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Зеля, позвони Трампу и узнай, как его дела, как здоровье...
Временный поверенный в делах США в Украине Тейлор дает показания в Конгресса США по делу об импичменте Трампа - Цензор.НЕТ 4629
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Судя по всему, Уолкера допрашивали без пристрастия. Иголки под ногти не загоняли. Уксус пить не заставляли, и яйца кипятком не поливали. Думаю, Тейлор не мазохист и не любит, когда по яйцам течёт кипяток. Поэтому, - безумием окажется оказание военной помощи Украине, а Трамп окажется воплощением божественной сущности в современном мире.


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судя по всему, ви здивовані, що Волкера не мордували.
з рашкою зрівнювали ?
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Кгли Конгрес США допитує Тейлора 3 години, то стає зрозумілим, що ми із своїм судочинством пробили дно.
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Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть производство относительно возможного взяточничества, халатности, растраты госсредств и госизмены экс-президента Петра Порошенко.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/192802_1571759662
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Уявіть ваш стан після зміни цієї влади. Підете до хору мотузки та мила?
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Высший антикоррупционный суд создавал Порошенко.
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Розповідай казочки про минуле, але це нікого не цікавить. Думай про свою сумну долю зрадника.
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Думай про свою сумну долю порохобота.
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Добре, але я на нього не працюю. Думай про себе, бо твій час закінчується.
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Тобі нічого не побачити, бо ти сліпий зебіл.
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Так ви однинакові, тому "арАгумент" для вас не відрізняється.
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потому что у порохоботов ОДНА на всех методичка.
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Це може у порохоботів, про що ти знаєш із своєї методички. А я кажу, що ти зебіл на усю твою голову.
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тема бени плохо раскрыта шеф будет недоволен.
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Сам скоро будеш розкривати після того, як бєня тобі не заплатить.
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Це вам не портянка з поросянкою в Україні-по взаємній згоді какашками одне в одного кидати-гратися.Тут-або ти звинуватив,або тебе звинуватили.
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