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 Політика України
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Все про:звільнення (693) Матіос Анатолій (337)

 Загороднюк звільнив Матіоса з військової служби з правом носіння військової форми. ДОКУМЕНТ

Ексзаступника Генерального прокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса звільнено з військової служби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав сам Матіос.

Він зазначив: "Я вже писав 2 вересня - "у царя Соломона (на івриті Шломо) був перстень із написом -- І ЦЕ МИНЕ!

Я завжди по життю та у своїй кар‘єрі про це памятав і пам‘ятатиму надалі!)"

Отримав ось такий наказ міністра, із таким милим формулюванням "у зв'язку із проведенням організаційних заходів")

А міністр напевно ( і не тільки він) ніколи не чув ані про царя Шломо, ані про його перстень, ані про напис на перстні!)

Напевно почують!)"

Загороднюк звільнив Матіоса з військової служби з правом носіння військової форми 01
Загороднюк звільнив Матіоса з військової служби з правом носіння військової форми 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155315
 
 
 Топ коментарі
 
Пора тепловізору до югка і лєрочки англійську мову штудіювати?
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"..своеi , знаешь.." - і після цього мені дорікати незнанням української мови? Загороднюк уволил Матиоса с военной службы с правом ношения военной формы - Цензор.НЕТ 8981
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ти шановний,i мови своеi держави не знаешь,що тобi,до iх англiйськоi?
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Пора тепловізору до югка і лєрочки англійську мову штудіювати?
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коментар відмічено як спам  
 
ти шановний,i мови своеi держави не знаешь,що тобi,до iх англiйськоi?
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"..своеi , знаешь.." - і після цього мені дорікати незнанням української мови? Загороднюк уволил Матиоса с военной службы с правом ношения военной формы - Цензор.НЕТ 8981
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Я не лікбез для неуків.. Дядечко Гугл навчить.. Загороднюк уволил Матиоса с военной службы с правом ношения военной формы - Цензор.НЕТ 9468
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ну правильно,паляниця,в нете ты напишешь правильно,вот произношения не услышать,а жаль
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То Луцика проси произносить. Вычислитель Х... в.
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а вообще кацапа легко вычислить в,даже если он и говорить по украински,на моей памяти даже жтвя и разговаривая по украниски,никто из них не смог прознести два слова,это паляниця и iжачок
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Две точки над і поставь, а потом телепай своей метлой. Других забот нету, кроме, как прихлебываться к запятой. УМНЯГА Х........ .
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слышь косой,тебе,последователю зепи....аниста,вообще хавальник прикрыть бы уроду
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продам тобі літери "ї" та "є" для клавіатури за вигідною ціною та поясню правила пунктуації.
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Да не переживай они столько украли что их внукам еще останется да и схемы еще работе бабло будет капать регулярно а вот про посадки весной забудь Зе продолжение ПЕ только возраст другой и стиль немного шоуменовский
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его же сказал зеля посадят?)))) или у матиоса есть волшебная папочка на зе?
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об этом памятав и помнить дальнейшем!) Источник: https://censor.net.ua/n3155315
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це по-яковські?
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Из майданной шобли ?
А ви з якої шобли ?
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Ну звільнили, то звільнили.
Питати будемо з нових.
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а зі старих ви вже багато поспитали ..? Загороднюк звільнив Матіоса з військової служби з правом носіння військової форми - Цензор.НЕТ 2278.........
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Тепер нехай одягає форму і йде но Окружну колядувать. Бо жити треба.
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А он не под следствием хотя бы за 51 бригаду и за отжим бизнеса и за многое другое. Твари ушли твари пришли, министр вы бы ему еще персональный вертолет как у министра апк подарили.
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оооо тот вертолет ,как оказалось,полезная вещь,пилота правда жалко
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чому злодіїв-мародерів замість тюрми відпускають і звільняють?
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для белого шума, чтобы прикрыть приход "новейших" кадров от бандюков и коррупционеров.
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на этом леприконсе клейма негде ставить, а с правом ношения увольняют....зе-шож ты тваришь??)))
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Нічого... Жінка ще щось продасть, так толя і проживе...
Загороднюк звільнив Матіоса з військової служби з правом носіння військової форми - Цензор.НЕТ 4381
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Святе сімейство - мати Тереза та батько Терезун.
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А как же расследование связанное с убийством Эндрю ? Дело чести ? А назвать преступников на = печерских пагорбах= ?
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Теперь как фронтовик сможет по базару в шинельке пройтись..
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А ЭТОМУ УБЛЮДКУ РАЗРЕШИЛИ НОСИТЬ В ЗАДНИЦЕ ВОЛШЕБНЫЙ ТЕПЛОВИЗОР?
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на одного ненажерливого виродка менше, тепер лише на свята буде ганьбити військову форму.
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Звільнення,це має бути тільки початок судових розборів з Мафіозом.
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Плохо работал Матиос, очень плохо. Правильно сделали, что его уволили.
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А ЧТО КВАРТАЛ СЕБЕ ДУМАЕТ !? ЗА ЛУИ ДЕ ФЮНЕСА ТОЧНО ПРОКАНАЕТ !)
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