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 Політика України, За кордоном
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Все про:Путін (11013) США (5687) Трамп (2158) Віктор Орбан (6)

 Орбан і Путін налаштовували Трампа проти України, - американські ЗМІ

Американські ЗМІ звернули увагу на "зневажливе" або навіть "вороже" ставлення президента США Дональда Трампа до України і те, що у цьому він знайшов однодумців в особах президента Росії Путіна та прем’єр-міністра Угорщини Орбана.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Путін та Орбан сприяли ображеності Трампа на Україну", - стверджує у заголовку Washington Post.

Президент... вважає саме східноєвропейську союзницю, а не Росію відповідальною за втручання у вибори 2016 року...

Газета, посилаючись на "чинних та колишніх посадовців США", повідомляє читачам, що "намагання президента Трампа тиснути на Україну для отримання інформації, яку він міг використати проти політичних суперників, здійснювалися у той час, як регіональні суперники тієї країни, включно з російським президентом Володимиром Путіним, підштовхували його неприязне бачення".

"Роль, яку відіграли Путі та Орбан, ... описав заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент, коли давав минулого тижня за зачиненими дверима свідчення розслідуванню у Палаті представників у межах процедур імпічменту", - пише Washington Post.

Згідно з тими свідченнями "розмови Трампа з Путіним і з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном та іншими посилили його сприйняття України як безнадійно корумпованої країни, котра також, як виглядає, на думку Трампа намагалася зашкодити йому під час виборів у США 2016 року".

New York Times теж винесла цю тему на головну шпальту.

"Трамп у розмові з Орбаном 13 травня почув жорсткі звинувачення на адресу України, в той час як його приватний юрист тиснув на новий уряд у Києві, щоб отримати компромат на демократів", - пише газета.

"Підозріливі погляди Трампа щодо України сформували обставини для подій, які призвели до початку розслідування проти нього з метою імпічменту", - доходять висновку автори New York Times.

New York Times також переповідає, що "візит до Вашингтона Орбана, котрого вважають автократом, який обмежив демократію, викликав гострі суперечки у Білому домі. Джон Болтон, тодішній радник президента з національної безпеки, та Фіона Гілл, яка тоді керувала питаннями політики щодо Євразії та Росії, виступали проти запрошення угорського керівника до Білого дому. Але їх обійшов виконувач обов’язків голови апарату президента Мік Малвейні, який підтримував таку зустріч".

"Результатом було те, що в критичний момент української саги Трамп сів у Білому домі з європейським лідером, котрий має жорстко негативне відношення щодо України, яке посилило ті погляди, які він (Трамп) чув від від свого приватного юриста Рудольфа Джуліані, а також, неодноразово упродовж місяців і років, від президента Росії Володимира Путіна" - пише New York Times.

На цій темі також зосереджується американське агентство Associated Press, яке стверджує у заголовку: "Трамп вважав Україну супротвницею, а не союзницею, кажуть свідки".

"Президент, за словами осіб, які обізнані зі свідченнями у межах розслідування в Палаті представників щодо імпічменту, вважає саме східноєвропейську союзницю, а не Росію відповідальною за втручання у вибори 2016 року, яке рослідував спеціальний прокурор Роберт Мюллер" - йдеться в статті Associated Press.

Агентство нагадує, що такі оцінки президента США відкидають представники американських спецслужб, що їх заперечують багато однопартійців Трампа - республіканців, і що такі погляди суперечать закордонній політиці США, але вони збігаються з поглядами президента Росії Володимира Путіна та російського союзника у регіоні, угорського керівника Віктора Орбана.

"Посол США в ЄС Ґордон Сондленд, спеціальний посланець Курт Волкер та інший свідок розповідали, що Трамп з підозрою дивився на Україну, хоча Америка віддавна підтримувала ту молоду демократію", - пише Associated Press, вказуючи, що це підтверджують інші джерела.

"Кілька свідків сказали, що Україна прагнула, на думку Трампа, зруйнувати його президентство", - пише агентство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155313
 
   
 Топ коментарі
 
как США так и Украине не повезло в эту эпоху.. и там и тут избрали полудурокв клоунов..
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"Трамп считал Украину противником, а не союзником, говорят свидетели". Ещё бы- послезавтра будет новая страничка с показаниями в Конгрессе по возможному импичменту Трампу. А кто Трампу сдуру подыграл, а?
Орбан и Путин настраивали Трампа против Украины, - американские СМИ - Цензор.НЕТ 1666
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как США так и Украине не повезло в эту эпоху.. и там и тут избрали полудурокв клоунов..
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Полудурками был Петро с Аваковым, которые во всю топили за Хилари, вместо того, что бы тихонько стоять с краю и не отсвечивать.
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Как будто специально так обосрались. Петра подают как супердипломата, но это как бы электрик с 30-летним стажем сунул два гвоздя в розетку и был убит - ну вот как так можно было?
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так и есть, Порошенко супердипломат.. в мире за столь короткое время добился многого для Украины и уважения и безвизы и военную технику и помощь и т.д. и т.п. . только или слепой не может это видет или дурной или ватник одно из трёх
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Прошла зима, настало лето - спасибо партии за это! А за Минск ему особое спасибо, - поистине крупнейший дипломат современности...
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чем тебе Минск не нравится?
благодаря Минску враг остался там, где сейчас был (до вмешательства Зеленского)
благодаря Минску накладывались и до сих пор накладываются санкции на росию
что тебе ещё не так?
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Значит полудурки весь мир, т к все топили за Клинтон, кроме кацапов
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в смысле? Аваков и сейчас при власти.. и власти у него больше чем у зеленского.. потому что это правая рука Коломойского..
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ничё!.. Шокин сделает Трампу такой ымпичмент, что даже Моника Ливински отдыхает..
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Імпічмент Трампа вже не за горами. І багато ще чого цікавого з'явиться на світ в ці дні
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вчора бачив відео шо на 3-тє листопада ніби щось буде.
конспіролухи біснуються)
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У него уже каденция концу походит, импичмент утрачивает актуальность
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трамп уже никто....он проиграет в 2020
Следующий Презедент США Байден
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у пиндосов другое мнение, так же как и у кацапов ..
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если опять ***** за него не впряжётся!! А уж впряжётся точно!! тут и к бабке не ходи..
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Это все предсказуемо . Так как наши " великие деятели " - свыня офшорная и куля в лобе , ставили на Хиллари Клинтон . А у орбана цыганская кровь играет .
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А на кого ставил ЗЕ, когда по телефону нёс всякую херню Трампу, которую затем обнародовали ?
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Чем не доволен ? Не смог перевести ? Ладно, я тебе облегчу задачу - Зеленский сказал Трампу что его 100 процентный генпрокурор сляпает липовое дело против сына Байдена (судя по всему будущего президента США). Этот разговор опубликовали и теперь об этом знает весь мир.
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Я не говорю про всех венгров упаси бог . Там есть что уважать . Я про Корбана .
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"Трамп считал Украину противником, а не союзником, говорят свидетели". Ещё бы- послезавтра будет новая страничка с показаниями в Конгрессе по возможному импичменту Трампу. А кто Трампу сдуру подыграл, а?
Орбан и Путин настраивали Трампа против Украины, - американские СМИ - Цензор.НЕТ 1666
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Заступник Лаврова вимагає від Зеленського визнати анексію Криму

В той час як нова влада України намагається всіляко уникати підняттю в міжнародних відносинах теми Криму, щоб не дратувати державу-агресора і умовити Путіна стати на шлях замирення та деескалації на Донбасі, в самій недонаддержаві вбачають в цьому слабкість київського режиму, і вживають різноманітні заходи щодо легітимізації анексії, зазначають Патріоти України.
Так заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко зробив чергову провокаційну заяву з цього приводи. Заступник Лаврова оголосив, що визнання російського суверенітету над Кримом з боку України може стати основою для вирішення спору про морські кордони. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, передає прес-служба МЗС РФ.
За його словами, переговори між країнами щодо встановлення морського кордону, розмежування Азово-Керченсьої та Чорноморської акваторії можливі за умови відсутності невирішеного спору, який стосується суверенітету або інших прав на материкову або острівну територію.
"Якщо посилання на дану процедуру означає готовність української влади визнати суверенітет Росії над Кримським півостровом, це, звичайно, могло б стати хорошою основою для врегулювання питання про морське розмежування між нашими країнами", - зазначив Руденко.
Він також підкреслив, що статус і режим Азовського моря визначено Договором про співпрацю, згідно з яким море і Керченська протока є внутрішніми водами обох країн.
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Ганс , тьі бьі еще Пушилина процитировал , не только єтого клерка из конюшни Лаврова. Удовольствие получаешь от дерьма на ушах ?
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Российский провокатор Ганс твой батя из будки. Сдрисни в будку м-зь.
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Пепа насрал от души , в Вашингтоне еще долго будут с подозрением относиться к Киеву.
Не верю , что "гетьман" случайно подьіграл Путину , похоже на лубянскую многоходовочку , против Украиньі.
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Петко православный? Ну так сотона его так искушала шоб поддержал хиллари, а он "маловерил" и соответственно обосрался. Надо помолиться шоб Трамп стал - очень бобрым и выложил нам ракет, кораблей, леталок и солдиков. Может даже станет православным, если не хочет "гореть вечно" как будут все кроме православных)
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Давно пора з ********* на Закарпатті закінчувати! Орбан и Путин настраивали Трампа против Украины, - американские СМИ - Цензор.НЕТ 1433
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Аякже.А Трамп ні в чьом,ні в чьом нє віноват !!!
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клоунов всегда пинают все кому не лень... Почему клоуны-кретины так любят пуйло, и наши, и американские?
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Одного не пойму,какого хрена венгров в ЕС держат????На .... их в таёжный союз!
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Шоб не притащили рашкинские базы прямо считай, под центр Европы.
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"разговоры Трампа с Путиным и венгерским премьер-министром Виктором Орбаном и другими усилили его восприятие Украины как безнадежно коррумпированной страны, которая также, как кажется, по мнению Трампа пыталась повредить ему на выборах в США 2016 года".

Так оно и было при Порошенко. Петя подыгрывал Клинтоше
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Повторюсь, что фаберже этого полудурка трампа, находятся в крепких руках *****, так, что он будет делать всё, что ему скажут кремляди..
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Американские СМИ обратили внимание на "пренебрежительное" .... отношение президента США Дональда Трампа к Украине

А наш, замечательный со всех сторон, президент послужил полным подтверждением для такого отношения. Да уж, правдивы слова классика :"Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения."


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