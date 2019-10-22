 Гончарук по телефону обговорив з прем'єр-міністром Польщі Моравецьким автомобільні вантажні перевезення

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Прем'єр-міністр України звернувся до глави польського уряду з проханням якомога швидше призначити голову польської частини українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

Під час розмови Гончарук також порушив наступне питання міжнародних вантажних перевезень.

"Нестача дозволів з боку Республіки Польща на здійснення Україною міжнародних вантажних автомобільних перевезень створює проблеми для тисяч українців, а також є фактором штучного обмеження розвитку двосторонніх торговельних відносин", - сказав український прем'єр.

Глави українського та польського урядів детально обговорили виклики, які стоять у контексті цієї ситуації, і погодили, що вирішення цієї проблеми наприкінці жовтня шукатимуть міністри інфраструктури обох держав під час зустрічі українсько-польської змішаної комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень.

Моравецький наголосив на важливості проведення реформ і пообіцяв подальшу підтримку України Польщею на шляху її розвитку.

Гончарук підкреслив важливість двосторонніх стратегічних відносин України і Республіки Польща і запросив главу польського уряду відвідати Київ з офіційним візитом.

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