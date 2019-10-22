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 Політика України, Економіка
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Все про:перевезення (193) Польща (1968) Моравецький Матеуш (36) Гончарук_Олексій (181)

 Гончарук по телефону обговорив з прем'єр-міністром Польщі Моравецьким автомобільні вантажні перевезення

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Республіки Польща Матеушем Моравецький.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Прем'єр-міністр України звернувся до глави польського уряду з проханням якомога швидше призначити голову польської частини українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

Під час розмови Гончарук також порушив наступне питання міжнародних вантажних перевезень.

"Нестача дозволів з боку Республіки Польща на здійснення Україною міжнародних вантажних автомобільних перевезень створює проблеми для тисяч українців, а також є фактором штучного обмеження розвитку двосторонніх торговельних відносин", - сказав український прем'єр.

Глави українського та польського урядів детально обговорили виклики, які стоять у контексті цієї ситуації, і погодили, що вирішення цієї проблеми наприкінці жовтня шукатимуть міністри інфраструктури обох держав під час зустрічі українсько-польської змішаної комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень.

Моравецький наголосив на важливості проведення реформ і пообіцяв подальшу підтримку України Польщею на шляху її розвитку.

Гончарук підкреслив важливість двосторонніх стратегічних відносин України і Республіки Польща і запросив главу польського уряду відвідати Київ з офіційним візитом.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155312
 
 
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а что случилось??? раньше ж ездили,теперь *рехформу* надо? Юзик голодает?
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Гончарук уже и с с премьер-министром Польши заигрывает шалунишка...
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А по версии Игоря Валерьича он дебил или нет ?
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Ну поговорил и?нихера ж не решил.что комментировать?пздц достижение.рост на 40проц.ВВП с этими сидорами нам обеспечено.
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или гоев,да какая разница нам,*жить становится краше и веселей*
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