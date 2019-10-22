 Автор законопроекту про РРО та кешбек Підласа раніше сама брала участь у схемах, з якими тепер декларує боротьбу, - Южаніна

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила народний депутат від фракції ЄС Ніна Южаніна, інформує Цензор.НЕТ.
Дійсно, судячи з декларації пані Підласої, у 2018 році вона отримувала доходи і як підприємець, і як радник міністра економічного розвитку і торгівлі України. На сайті ж МЕРТу зазначено, що радником міністра вона була призначена в грудні 2017 року.
"Якою ж підприємницькою діяльністью паралельно займалася ця особа? З урахуванням її функцій у МЕРТі — висвітлення позиції міністерства при спілкуванні з представниками ЗМІ та на публічних заходах — здогадатися не складно. За КВЕДом 63 це "Надання інформаційних послуг", дозволене тільки для платників єдиного податку третьої групи.
Фактично в 2018 році пані Підласа була і ФОПОм, і працівником міністерства", - пише Южаніна.
При цьому нардеп зазначає, що законом це не заборонено, оскільки працівників патронатних служб, до яких належать радники міністрів, вивели з-під дії Закону України "Про державну службу" ще в 2016 році. Тобто всі обмеження, які поширюються на державних службовців, в тому числі зайняття підприємницькою діяльністю, таких працівників не стосуються.
А от моральний бік справи викликає запитання, вважає Южаніна.
"Одне з них — щодо цікавого зв’язку між роботою на користь розробників ПЗ для касових апаратів і законотворчою діяльністю народної депутатки — уже озвучив мій колега Борислав Береза.
Інше: як можна було, попри цей факт, декларувати намір щодо подолання схеми, учасником якої була сама? Не долати, оскільки обидва закони спрямовані не на руйнування подібних схем, а на усунення зі шляху великого бізнесу дрібних підприємців за допомогою фіскалізації останніх, а саме декларувати намір!", - зазначає депутат.
На думку Южаніної, брати гроші зі структури, яка розробляє РРО, "хай навіть брати гроші в минулому — це конфлікт інтересів".
"Влада почала шукати сплату податків не з того кінця — краще зробити все можливе, щоб великі платники податків не залишали країну, а наближені до влади олігархи не отримували пільг", - підкреслила нардеп.
https://www.depo.ua/ukr/war/dovoyuvalisya-chomu-vtrati-zsu-perevishchili-vtrati-boyovikiv-l-dnr-201910221049019?fbclid=IwAR0tsK2g_qs51yHYQnhA3Bo_AHVDDatHK7kVHs72CU3DDelsZa7vLtW18ro
9 ч. ·
1. Политика Зе-команды в военной сфере привела к тому, что, впервые, со времён стабилизации фронта в 2016 году, наши потери за месяц превысили потери российских войск.
Тенденция определилась с начала бурления зелёных в бульбулятор по поводу формулы Штайнмайера:
1) за три недели, с 19.09 по 16.10, официально подтверждённые ГШ ВСУ потери составили: мы - 7 «200», 18 «300». Противник - 6 «200», 34 «300»;
2) за период от 02.10 до 16.10, то есть за две недели дискуссий вокруг «формулы Штайнмайера»: Мы - 7 «200», 18 «300». Противник - 2 «200», 13 «300».
2. Кроме того, есть достаточно обоснованное подозрение, что Зе-команда искажает статистику потерь.
3. В сводках военного ведомства как-то давно перестали появляться потери противника.
Боимся огорчить любимого Пу?..
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Скажите честно, вы же до сих пор верите, что в других сферах, конечно же у них получится иначе, да?)
Вы ещё помните, что Зеленский затеял все это, «...чтобы не гибли наши пацаны»?
З.Ы. Тема нуждается в дальнейшем изучении, но по первой и второй прикидке, по крайней мере, за последний месяц, дело действительно обстоит именно так
Подонок, я вот открыл первую попавшуюся сводку погибших защитников Украины и она полностью перечеркнула все твое никчемное вранье.
Но нет, на порохоботских площадках печатают мнения из ФБ этой профуры, слушают её и аплодируют...
Как только квоты выбраны для ввоза в ЕС, так цена уменьшается независимо от сезона .
Ну и прекрасно. Кто еще может так хорошо знать предмет? А то со схемами борятся придурки, которые понятия не имеют о них. Кто лучше хакера может знать как защитить комп? Кто кроме медвежатника может давать советы по защите сейфов? так что чем больше знающих - тем лучше.
tZE inform
@tZEinform
Щедро разбрасывая миллиарды Коломойским режим Зеленского экономит на бедных. КМ увеличил размер базовой нормы платы за жилищно-коммунальные услуги для получателей субсидий с 15% до 20% со среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. (постановление №878 от 20 октября.)
https://declarations.com.ua/declaration ... 385b8e5394
Власниками цієї спілки є дві структури:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА САЄНКО ХАРЕНКО" (ТОВ"ЮРИДИЧНА ФІРМА САЄНКО ХАРЕНКО")
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТА КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВО"
В "Саєнко Харенко" працював за сумісництвом Сергій Верланов, який сьогодні займає посаду Голови Державної податкової служби.
ТОВ "Екво" - є розробником пакета ПО для касових апаратів.
))) Всего за 500 000 гривен РРО для миллиона ФОПов ))
Знали бы, что так нуждается в деньгах, скинулся бы тот миллион по 1 гривне, и подавилась бы от счастья Пидласа-слуга народа.
Даааа....вы её ещё с собой на переговоры с МВФ возьмите! Ну а шо - Рэва же участвовал. Ещё её можно всяким буржуйским правозащитникам показывать и рассказывать: " Видите, как мы заботимся об инклюзивных детях - у нас они даже законы пишут!!!"