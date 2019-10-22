 Автор законопроекту про РРО та кешбек Підласа раніше сама брала участь у схемах, з якими тепер декларує боротьбу, - Южаніна

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила народний депутат від фракції ЄС Ніна Южаніна, інформує Цензор.НЕТ.

Дійсно, судячи з декларації пані Підласої, у 2018 році вона отримувала доходи і як підприємець, і як радник міністра економічного розвитку і торгівлі України. На сайті ж МЕРТу зазначено, що радником міністра вона була призначена в грудні 2017 року.

"Якою ж підприємницькою діяльністью паралельно займалася ця особа? З урахуванням її функцій у МЕРТі — висвітлення позиції міністерства при спілкуванні з представниками ЗМІ та на публічних заходах — здогадатися не складно. За КВЕДом 63 це "Надання інформаційних послуг", дозволене тільки для платників єдиного податку третьої групи.

Фактично в 2018 році пані Підласа була і ФОПОм, і працівником міністерства", - пише Южаніна.

При цьому нардеп зазначає, що законом це не заборонено, оскільки працівників патронатних служб, до яких належать радники міністрів, вивели з-під дії Закону України "Про державну службу" ще в 2016 році. Тобто всі обмеження, які поширюються на державних службовців, в тому числі зайняття підприємницькою діяльністю, таких працівників не стосуються.

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А от моральний бік справи викликає запитання, вважає Южаніна.

"Одне з них — щодо цікавого зв’язку між роботою на користь розробників ПЗ для касових апаратів і законотворчою діяльністю народної депутатки — уже озвучив мій колега Борислав Береза.

Інше: як можна було, попри цей факт, декларувати намір щодо подолання схеми, учасником якої була сама? Не долати, оскільки обидва закони спрямовані не на руйнування подібних схем, а на усунення зі шляху великого бізнесу дрібних підприємців за допомогою фіскалізації останніх, а саме декларувати намір!", - зазначає депутат.

На думку Южаніної, брати гроші зі структури, яка розробляє РРО, "хай навіть брати гроші в минулому — це конфлікт інтересів".

"Влада почала шукати сплату податків не з того кінця — краще зробити все можливе, щоб великі платники податків не залишали країну, а наближені до влади олігархи не отримували пільг", - підкреслила нардеп.