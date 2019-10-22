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 Політика України, Економіка
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Все про:єдиний податок (6) податки (822) Южаніна (77) Підласа Роксолана (3)

 Автор законопроекту про РРО та кешбек Підласа раніше сама брала участь у схемах, з якими тепер декларує боротьбу, - Южаніна

Одна з авторів законопроектів про РРО та кешбек Роксолана Підласа в минулому поєднувала діяльність ФОПа 3 групи з роботою в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила народний депутат від фракції ЄС Ніна Южаніна, інформує Цензор.НЕТ.

Дійсно, судячи з декларації пані Підласої, у 2018 році вона отримувала доходи і як підприємець, і як радник міністра економічного розвитку і торгівлі України. На сайті ж МЕРТу зазначено, що радником міністра вона була призначена в грудні 2017 року.

"Якою ж підприємницькою діяльністью паралельно займалася ця особа? З урахуванням її функцій у МЕРТі — висвітлення позиції міністерства при спілкуванні з представниками ЗМІ та на публічних заходах — здогадатися не складно. За КВЕДом 63 це "Надання інформаційних послуг", дозволене тільки для платників єдиного податку третьої групи.

 Фактично в 2018 році пані Підласа була і ФОПОм, і працівником міністерства", - пише Южаніна.

При цьому нардеп зазначає, що законом це не заборонено, оскільки працівників патронатних служб, до яких належать радники міністрів, вивели з-під дії Закону України "Про державну службу" ще в 2016 році. Тобто всі обмеження, які поширюються на державних службовців, в тому числі зайняття підприємницькою діяльністю, таких працівників не стосуються.

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А от моральний бік справи викликає запитання, вважає Южаніна.

"Одне з них — щодо цікавого зв’язку між роботою на користь розробників ПЗ для касових апаратів і законотворчою діяльністю народної депутатки — уже озвучив мій колега Борислав Береза.

Інше: як можна було, попри цей факт, декларувати намір щодо подолання схеми, учасником якої була сама? Не долати, оскільки обидва закони спрямовані не на руйнування подібних схем, а на усунення зі шляху великого бізнесу дрібних підприємців за допомогою фіскалізації останніх, а саме декларувати намір!", - зазначає депутат.

На думку Южаніної, брати гроші зі структури, яка розробляє РРО, "хай навіть брати гроші в минулому — це конфлікт інтересів".

"Влада почала шукати сплату податків не з того кінця — краще зробити все можливе, щоб великі платники податків не залишали країну, а наближені до влади олігархи не отримували пільг", - підкреслила нардеп.

Автор законопроекту про РРО та кешбек Підласа раніше сама брала участь у схемах, з якими тепер декларує боротьбу, - Южаніна 01Автор законопроекту про РРО та кешбек Підласа раніше сама брала участь у схемах, з якими тепер декларує боротьбу, - Южаніна 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155307
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы неисправимы. Унтерменши просто какие-то
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Божа роса! Божа роса!
Ви всьо врєті. Все Божа роса! Так, зебіле?
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Ну не южаніній про це триндіти.. У пані южаніної- всі шафи забиті скелетами.. Сиділо б вже мовчки..
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Вперше з часів Дебальцівської трагедії втрати ЗСУ у війні на Донбасі перевищили втрати бойовиків самопроголошених терористичних псевдореспублік "ЛНР" і "ДНР"

https://www.depo.ua/ukr/war/dovoyuvalisya-chomu-vtrati-zsu-perevishchili-vtrati-boyovikiv-l-dnr-201910221049019?fbclid=IwAR0tsK2g_qs51yHYQnhA3Bo_AHVDDatHK7kVHs72CU3DDelsZa7vLtW18ro

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Алексей Арестович
9 ч. ·

1. Политика Зе-команды в военной сфере привела к тому, что, впервые, со времён стабилизации фронта в 2016 году, наши потери за месяц превысили потери российских войск.
Тенденция определилась с начала бурления зелёных в бульбулятор по поводу формулы Штайнмайера:
1) за три недели, с 19.09 по 16.10, официально подтверждённые ГШ ВСУ потери составили: мы - 7 «200», 18 «300». Противник - 6 «200», 34 «300»;

2) за период от 02.10 до 16.10, то есть за две недели дискуссий вокруг «формулы Штайнмайера»: Мы - 7 «200», 18 «300». Противник - 2 «200», 13 «300».
2. Кроме того, есть достаточно обоснованное подозрение, что Зе-команда искажает статистику потерь.
3. В сводках военного ведомства как-то давно перестали появляться потери противника.
Боимся огорчить любимого Пу?..
---
Скажите честно, вы же до сих пор верите, что в других сферах, конечно же у них получится иначе, да?)
Вы ещё помните, что Зеленский затеял все это, «...чтобы не гибли наши пацаны»?
З.Ы. Тема нуждается в дальнейшем изучении, но по первой и второй прикидке, по крайней мере, за последний месяц, дело действительно обстоит именно так
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Гнида, как же хорошо врать и за это бонусы в виде лайков получать, да?
Подонок, я вот открыл первую попавшуюся сводку погибших защитников Украины и она полностью перечеркнула все твое никчемное вранье.
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Хе-хе. Дані за 2018 рік. Зе тоді корчив рожі в Кварталі.
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Зе и сейчас корчит рожи. В Прибалтике, в США, в Японии...
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Уж хто бы мычал про эту Пидласу, но только не южанина... На которую коррупционных подозрений уже некуда вешать.
Но нет, на порохоботских площадках печатают мнения из ФБ этой профуры, слушают её и аплодируют...
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Шо ЗЕбил правда глаза режет. А как твой перевод стрелок должен оправдать твою приСлугу Урода?? Ты ж просто стрелки перекинул и всё.
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Петя уже давно не у руля.. то что сейчас в стране бардак не слыханных масшабов так это слава твоему клоуну зеленскому
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аргументируй инфузория, что же мародёр накрал, когда он 2 млрд грн своих ЛИЧНЫХ денег вложил в армию... ?
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А про дотации косюкам все молчат. Никто не хочет отменить млрд гривен дотаций, чтобы курятину не было выгодно вывозить в ЕС, и тогда цена для украинцев уменьшится.
Как только квоты выбраны для ввоза в ЕС, так цена уменьшается независимо от сезона .
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секта 9% люто вылизывает зады папу и партейке пес Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 8556 Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 8556 Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 8556 Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 8556 Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 8556 Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 8556
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И жаба все больше продолжает давить. Кормушка - все дальше и дальше.
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раньше сама участвовала в схемах//

Ну и прекрасно. Кто еще может так хорошо знать предмет? А то со схемами борятся придурки, которые понятия не имеют о них. Кто лучше хакера может знать как защитить комп? Кто кроме медвежатника может давать советы по защите сейфов? так что чем больше знающих - тем лучше.
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КОгда назад в Украину ЗЕбил пособник ЗЕсепарской мафии??
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А хотя нет... постой, шо то я сморозил не подумав. Наоборот сиди там и ни в коем случае не возвращайся. В Украине одним ЗЕбилом стало меньше - это же прекрасно.
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Молодец тетка, зная ситуацию из нутри наказала ворюг ФОПов!!!! Ну теперь заживем!!!
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tZE inform

@tZEinform

Щедро разбрасывая миллиарды Коломойским режим Зеленского экономит на бедных. КМ увеличил размер базовой нормы платы за жилищно-коммунальные услуги для получателей субсидий с 15% до 20% со среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. (постановление №878 от 20 октября.)
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Уже обычный штатный очередной зашквар ЗЕсепар мафии. Всем кто в адеквате понятно шо к власти дорвалась банда Бабломойского со всеми его прихлебаями. Типичная мафиозная, олигархически криминальная шобла. И результатом их деятельности будет грабёж и беспредел. Что собссно уже идёт полным ходом. За Порошенко ещё плакать будут.
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Так отож, все члены новой молодой команды которые пишли из бизнеса сами юзали схемы с ФОПами, оформляли сотрудников через ФОП, или вообще не оформляли, бизнес регистрировали в офшорных зонах, и так д. У самого Зе бизнес в офшорах. А теперь они резко стали борцами за "правду". Вот только почему-то с офшорными схемами не спешат бороться. Законы по ФОПам обосновывают тем что через них продают контрабанду. Мол эти законы помогут в борьбе с контрабандой. Но непонятно как. Контрабанду просто будут проганять через другие схемы.
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ЗЕбилятня на гавно исходила визжала про Панамские офшоры, и какая это лютая зрада. А потом выяснилось шо их ЗЕкловун сам офшорник Кипрский, и весь Квартал и все доходы в офшоре кипрском спрятаны, и никаких налогов ЗЕофшорник кипрский не платит в Украине. Но за кипсрские офшоры ЗЕкловуна ЗЕбилы шо то помалкивают. Только Петя у них виноват.
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Разработчик закона об тотальном РРО для ФОПОв N 1053 Підласа Роксолана Андріївна получила согласно ее уточненной декларации от ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ФОНД ПІДТРИМКИ РЕФОРМ В УКРАЇНІ" 540 000 гривен.
https://declarations.com.ua/declaration ... 385b8e5394
Власниками цієї спілки є дві структури:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА САЄНКО ХАРЕНКО" (ТОВ"ЮРИДИЧНА ФІРМА САЄНКО ХАРЕНКО")
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТА КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВО"
В "Саєнко Харенко" працював за сумісництвом Сергій Верланов, який сьогодні займає посаду Голови Державної податкової служби.
ТОВ "Екво" - є розробником пакета ПО для касових апаратів.
))) Всего за 500 000 гривен РРО для миллиона ФОПов ))
Знали бы, что так нуждается в деньгах, скинулся бы тот миллион по 1 гривне, и подавилась бы от счастья Пидласа-слуга народа.
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свиноюжанина это лучшая подруга евробляхеров?
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Хорошее имя Роксолана, но в ХВамили явно ошибка... Автор законопроекта про РРО и кэшбек Пидласа раньше сама участвовала в схемах, с которыми теперь декларирует борьбу, - Южанина - Цензор.НЕТ 7989
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"предприниматель, советник министра экономического развития и торговли Украины."

Даааа....вы её ещё с собой на переговоры с МВФ возьмите! Ну а шо - Рэва же участвовал. Автор законопроекту про РРО та кешбек Підласа раніше сама брала участь у схемах, з якими тепер декларує боротьбу, - Южаніна - Цензор.НЕТ 9660 Автор законопроекту про РРО та кешбек Підласа раніше сама брала участь у схемах, з якими тепер декларує боротьбу, - Южаніна - Цензор.НЕТ 1679 Ещё её можно всяким буржуйским правозащитникам показывать и рассказывать: " Видите, как мы заботимся об инклюзивных детях - у нас они даже законы пишут!!!" Автор законопроекту про РРО та кешбек Підласа раніше сама брала участь у схемах, з якими тепер декларує боротьбу, - Южаніна - Цензор.НЕТ 1679
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