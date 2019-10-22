 Ми вимагаємо від РФ негайного звільнення Асєєва і всіх незаконно утримуваних громадян України, - МЗС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі МЗС.
У заяві зазначається: "Незаконне утримання та псевдо-вирок Станіславу Асєєву вчергове підтвердили, що окупаційний режим розглядає незалежну журналістику як одну з головних загроз своєму функціонуванню. Недарма УВКПЛ ООН у своїй доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні за період з 16 травня до 15 серпня 2019 року окремо відзначило відсутність можливостей для публічного висловлення критичних поглядів на окупованій частині Донбасу.
Підкреслюємо, що незаконне позбавлення волі є в Україні кримінальним злочином. Усі причетні до утримання С.Асєєва будуть притягнуті до відповідальності згідно з Кримінальним кодексом України.
Ми вимагаємо від Російської Федерації негайного звільнення С.Асєєва та усіх інших незаконно утримуваних громадян України.
Закликаємо міжнародну спільноту засудити незаконне позбавлення волі громадянина України С.Асєєва та посилити тиск на РФ з метою безумовного звільнення усіх громадян України, які утримуються як заручники на території Росії та тимчасово окупованих територіях України".
Не успели опустеть бокалы с шампанским, налитые по поводу закачки газа в Турецкий поток. Не утихли радостные крики о том как х...хлам очередной капец и не видать им транзита. Как неожиданно наступило время вернуть все взад.
Турецкий поток (вторая нитка) должна была доставлять газ в Европу с юга через Болгарию. Но после сегодняшней встречи говорящей лошади с министром иностранных дел Болгарии, стало известно, что Болгария сможет достроить свою часть трубы только к концу 2020 (но это не точно, потому что может быть и середина 2021). А это значит, что даже при окончании строительства Северного потока -2 в срок, Россия не сможет без украинского транзита.
А вишенкой на торте может стать завтрашняя встреча Эрдогана с крысой, в которой они будут делить Сирию в обмен на первую нитку потока для внутреннего рынка Турции. Если не договорятся (а такая возможность совсем не нулевая, потому что Германия выступает за зону безопасности, где Турция будет двигаться дальше по территории Сирии), то положение Газпрома станет совсем тяжелым. И при самом оптимистичном варианте, к переговорам в нормандском формате, Украина подойдёт с полной рукой козырей.
Загнанная в угол крыса, не только успела поиграть мускулами, рассмешивших всех очередной ракетой, которая и не должна была стрелять, но и побежала к президенту Франции и канцлеру Германии обсуждать встречу в нормандском формате и ситуацию в Сирии, клянча поддержать идею создание зоны безопасности с участием России.
Вторая половина осени будет жаркой.Борис Леонидович Сорока
Що ми маємо віддати за цих ?
Може ЗЕлю подаруємо ?
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Готовы отвести войска, капитулировать и перейти под протекторат любимой РФ!
.............................................................................................................................Команда ЗЕ!
На строительство Северного потока.
Бендюхи!
Это вообще универсальный вариант - Получить в киеве квартиру на шару + Орден а может даже Героя Украины дадут с соответствующей пенсией . 1) Занести на кичу в ДНР кому нужно. 2) Посидеть. Можно с блекджеком и шлюхами. 3) Жизнь себе и детям обеспечил в Киеве
А він потім може ще й партію "За_рассію!!!" організувати.
Вiтаю.
И шо? После вашего пердежа кацапы перед нами будут расшаркиваться, извиняться и возвратят нам всех наших?
Авторитет такими пустыми пуками уже не заработать( всё это парашенка уже хайпанул), а сотрясать эфир такой фигнёй... по меньшей мере - стыдно.
https://www.depo.ua/ukr/war/dovoyuvalisya-chomu-vtrati-zsu-perevishchili-vtrati-boyovikiv-l-dnr-201910221049019?fbclid=IwAR0tsK2g_qs51yHYQnhA3Bo_AHVDDatHK7kVHs72CU3DDelsZa7vLtW18ro
9 ч. ·
1. Политика Зе-команды в военной сфере привела к тому, что, впервые, со времён стабилизации фронта в 2016 году, наши потери за месяц превысили потери российских войск.
Тенденция определилась с начала бурления зелёных в бульбулятор по поводу формулы Штайнмайера:
1) за три недели, с 19.09 по 16.10, официально подтверждённые ГШ ВСУ потери составили: мы - 7 «200», 18 «300». Противник - 6 «200», 34 «300»;
2) за период от 02.10 до 16.10, то есть за две недели дискуссий вокруг «формулы Штайнмайера»: Мы - 7 «200», 18 «300». Противник - 2 «200», 13 «300».
2. Кроме того, есть достаточно обоснованное подозрение, что Зе-команда искажает статистику потерь.
3. В сводках военного ведомства как-то давно перестали появляться потери противника.
Боимся огорчить любимого Пу?..
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Скажите честно, вы же до сих пор верите, что в других сферах, конечно же у них получится иначе, да?)
Вы ещё помните, что Зеленский затеял все это, «...чтобы не гибли наши пацаны»?
З.Ы. Тема нуждается в дальнейшем изучении, но по первой и второй прикидке, по крайней мере, за последний месяц, дело действительно обстоит именно так
уголовники и родственники платят за то, чтобы вытянули с зоны их подельников - наши, под видом обмена, выпускают.