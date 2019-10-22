 Ми вимагаємо від РФ негайного звільнення Асєєва і всіх незаконно утримуваних громадян України, - МЗС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі МЗС.

У заяві зазначається: "Незаконне утримання та псевдо-вирок Станіславу Асєєву вчергове підтвердили, що окупаційний режим розглядає незалежну журналістику як одну з головних загроз своєму функціонуванню. Недарма УВКПЛ ООН у своїй доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні за період з 16 травня до 15 серпня 2019 року окремо відзначило відсутність можливостей для публічного висловлення критичних поглядів на окупованій частині Донбасу.

Підкреслюємо, що незаконне позбавлення волі є в Україні кримінальним злочином. Усі причетні до утримання С.Асєєва будуть притягнуті до відповідальності згідно з Кримінальним кодексом України.

Ми вимагаємо від Російської Федерації негайного звільнення С.Асєєва та усіх інших незаконно утримуваних громадян України.

Закликаємо міжнародну спільноту засудити незаконне позбавлення волі громадянина України С.Асєєва та посилити тиск на РФ з метою безумовного звільнення усіх громадян України, які утримуються як заручники на території Росії та тимчасово окупованих територіях України".

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