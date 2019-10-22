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 Політика України
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Все про:МЗС (1924) Асєєв (12)

 Ми вимагаємо від РФ негайного звільнення Асєєва і всіх незаконно утримуваних громадян України, - МЗС

Міністерство закордонних справ України висловлює категоричний протест Російській Федерації у зв’язку з так званим "судовим рішенням" російської окупаційної влади у Донецьку щодо позбавлення волі громадянина України, журналіста Станіслава Асєєва на 15 років за нібито шпигунство та заклики до екстремістської діяльності.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі МЗС.

У заяві зазначається: "Незаконне утримання та псевдо-вирок Станіславу Асєєву вчергове підтвердили, що окупаційний режим розглядає незалежну журналістику як одну з головних загроз своєму функціонуванню. Недарма УВКПЛ ООН у своїй доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні за період з 16 травня до 15 серпня 2019 року окремо відзначило відсутність можливостей для публічного висловлення критичних поглядів на окупованій частині Донбасу.

Підкреслюємо, що незаконне позбавлення волі є в Україні кримінальним злочином. Усі причетні до утримання С.Асєєва будуть притягнуті до відповідальності згідно з Кримінальним кодексом України.

Ми вимагаємо від Російської Федерації негайного звільнення С.Асєєва та усіх інших незаконно утримуваних громадян України.

Закликаємо міжнародну спільноту засудити незаконне позбавлення волі громадянина України С.Асєєва та посилити тиск на РФ з метою безумовного звільнення усіх громадян України, які утримуються як заручники на території Росії та тимчасово окупованих територіях України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "США приєднуються до закликів ОБСЄ звільнити ув'язненого кореспондента Асєєва", - Кеміан

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155305
 
 
 Топ коментарі
 
Найдите еще одного Цемаха придурки! Вам говорили что РФ с легкостью снова наберет новых заложников.
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Хуйло скаже настамнєт, звертайтесь до лугандону.
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Зеленского с Богданом и Сивохой забыл.
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Найдите еще одного Цемаха придурки! Вам говорили что РФ с легкостью снова наберет новых заложников.
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Ага, щас Баканов организует, побыстрому...
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вообще-то Асеева арестовали еще 2 июня 2017-го года ... шо вы верзете?
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Какая нах разница когда? Факт в том, что все равно они будут их набирать, или набирали, это НЕ ВАЖНО. Дело в том, на кого их будут менять и при каких условиях.
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Требовать там бесполезно, а вот арестовать допустим Мертвечука и обменять вполне реально.
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Штепу им отдайте взамен, раз ничего не можете с ней сделать. Она там будет самая красивая...
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Кто такой этот Асеев, не он ли работал на СМИ так называемой "ДНР"?
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Щось мені підказує, що "асЄЄв" є, як зараз модно казати, кацапською консЄрвою. Я Вас запевняю.
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Готовы обменять на свыню , ахметова , медвейчука . тчк .
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Зеленского с Богданом и Сивохой забыл.
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На тебя нельзя обидеться, можно только посочувствовать...
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ПОРА СПУСКАТЬ ГАЗ
Не успели опустеть бокалы с шампанским, налитые по поводу закачки газа в Турецкий поток. Не утихли радостные крики о том как х...хлам очередной капец и не видать им транзита. Как неожиданно наступило время вернуть все взад.
Турецкий поток (вторая нитка) должна была доставлять газ в Европу с юга через Болгарию. Но после сегодняшней встречи говорящей лошади с министром иностранных дел Болгарии, стало известно, что Болгария сможет достроить свою часть трубы только к концу 2020 (но это не точно, потому что может быть и середина 2021). А это значит, что даже при окончании строительства Северного потока -2 в срок, Россия не сможет без украинского транзита.
А вишенкой на торте может стать завтрашняя встреча Эрдогана с крысой, в которой они будут делить Сирию в обмен на первую нитку потока для внутреннего рынка Турции. Если не договорятся (а такая возможность совсем не нулевая, потому что Германия выступает за зону безопасности, где Турция будет двигаться дальше по территории Сирии), то положение Газпрома станет совсем тяжелым. И при самом оптимистичном варианте, к переговорам в нормандском формате, Украина подойдёт с полной рукой козырей.
Загнанная в угол крыса, не только успела поиграть мускулами, рассмешивших всех очередной ракетой, которая и не должна была стрелять, но и побежала к президенту Франции и канцлеру Германии обсуждать встречу в нормандском формате и ситуацию в Сирии, клянча поддержать идею создание зоны безопасности с участием России.
Вторая половина осени будет жаркой.Борис Леонидович Сорока
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Кремль уже заявил, что встречи в нормандском формате не будет. Да это было ясно всем у кого есть мозги, с самого начала этой примирительной возни.
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***** скаже настамнєт, звертайтесь до лугандону.
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Одних відпускають, інших хапають.
Що ми маємо віддати за цих ?
Може ЗЕлю подаруємо ?
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А шо ты ещё хочешь подарить, кроме президента Украины Зеленского❓❓❓
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Мы требуем от РФ немедленного освобождения Асеева и всех незаконно удерживаемых граждан Украины, - МИД

=============
Готовы отвести войска, капитулировать и перейти под протекторат любимой РФ!
.............................................................................................................................Команда ЗЕ!
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Зелебобиков можем отдавать.
На строительство Северного потока.
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Они все с грыжами и плоскостопием, ну и без мозгов, шлак...
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Если вата получает в Украине условные сроки, кто будет к вам прислушиваться с вашими требованиями.
Бендюхи!
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Один персонаж з "Бравого вояка Швейка" піщов просити руки коханої у її батьків...При цьому він зненацька голосно пернув...Це було дуже переконливо і батьки відразу погодились...Ось цієї переконливості і бракує нашому МЗС...
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Вариант как получить за счет украинских налогоплательщиков халявную квартиру в Киеве. Ми вимагаємо від РФ негайного звільнення Асєєва і всіх незаконно утримуваних громадян України, - МЗС - Цензор.НЕТ 5267
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...як аґенту ФСБ... отримати квартиру в Києві Ми вимагаємо від РФ негайного звільнення Асєєва і всіх незаконно утримуваних громадян України, - МЗС - Цензор.НЕТ 2253
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Да и агентам ФСБ тоже. Представляешь какая крыша - Герой Украины Агент ФСБ?

Это вообще универсальный вариант - Получить в киеве квартиру на шару + Орден а может даже Героя Украины дадут с соответствующей пенсией Ми вимагаємо від РФ негайного звільнення Асєєва і всіх незаконно утримуваних громадян України, - МЗС - Цензор.НЕТ 9996 . 1) Занести на кичу в ДНР кому нужно. 2) Посидеть. Можно с блекджеком и шлюхами. 3) Жизнь себе и детям обеспечил в Киеве Ми вимагаємо від РФ негайного звільнення Асєєва і всіх незаконно утримуваних громадян України, - МЗС - Цензор.НЕТ 8235
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Ну, цьому героя вже не дадуть. Але й так непогано: обміняти якогось "цемаха" на свого аґента, якому в Києві нададуть квартиру+ноутбук
А він потім може ще й партію "За_рассію!!!" організувати.
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Правильное заявление МЗС. Еще бы разослали всем союзникам Украины.
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Вот к чему такие громкие и пустые заявления в стиле парашенки?
И шо? После вашего пердежа кацапы перед нами будут расшаркиваться, извиняться и возвратят нам всех наших?
Авторитет такими пустыми пуками уже не заработать( всё это парашенка уже хайпанул), а сотрясать эфир такой фигнёй... по меньшей мере - стыдно.
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Вперше з часів Дебальцівської трагедії втрати ЗСУ у війні на Донбасі перевищили втрати бойовиків самопроголошених терористичних псевдореспублік "ЛНР" і "ДНР"

https://www.depo.ua/ukr/war/dovoyuvalisya-chomu-vtrati-zsu-perevishchili-vtrati-boyovikiv-l-dnr-201910221049019?fbclid=IwAR0tsK2g_qs51yHYQnhA3Bo_AHVDDatHK7kVHs72CU3DDelsZa7vLtW18ro
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Алексей Арестович
9 ч. ·

1. Политика Зе-команды в военной сфере привела к тому, что, впервые, со времён стабилизации фронта в 2016 году, наши потери за месяц превысили потери российских войск.
Тенденция определилась с начала бурления зелёных в бульбулятор по поводу формулы Штайнмайера:
1) за три недели, с 19.09 по 16.10, официально подтверждённые ГШ ВСУ потери составили: мы - 7 «200», 18 «300». Противник - 6 «200», 34 «300»;

2) за период от 02.10 до 16.10, то есть за две недели дискуссий вокруг «формулы Штайнмайера»: Мы - 7 «200», 18 «300». Противник - 2 «200», 13 «300».
2. Кроме того, есть достаточно обоснованное подозрение, что Зе-команда искажает статистику потерь.
3. В сводках военного ведомства как-то давно перестали появляться потери противника.
Боимся огорчить любимого Пу?..
---
Скажите честно, вы же до сих пор верите, что в других сферах, конечно же у них получится иначе, да?)
Вы ещё помните, что Зеленский затеял все это, «...чтобы не гибли наши пацаны»?
З.Ы. Тема нуждается в дальнейшем изучении, но по первой и второй прикидке, по крайней мере, за последний месяц, дело действительно обстоит именно так
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По моему простой бизнес:
уголовники и родственники платят за то, чтобы вытянули с зоны их подельников - наши, под видом обмена, выпускают.
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