 Мінрегіон ініціював інвентаризацію всіх довгобудів в Україні та розробку законопроєкту про їхню добудову, - Бабак

Про це повідомила міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак під час спілкування з інвесторами недобудованих будинків у м. Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Вона зазначила, що існуючі проблеми розпочались, відколи було прийняте законодавство, яке дозволило будувати за гроші людей житлові будинки з нульової стадії.

"Кожен із вас зіткнувся з тією чи іншою проблемою: попит на житло не формувався належним чином, криза в галузі, шахрайство з видачею дозволів на будівництво на рівні органів місцевого самоврядування. Хочу вас запевнити, що розроблений проект закону "Про захист прав постраждалих фізичних осіб – вкладників у будівництво багатоквартирних житлових будинків" не має підтримки як у мене, так і у фахівців Міністерства. Тому ми розпочинаємо роботу над новим законопроектом і створюємо робочу групу, до якої запрошуємо вас. Перше засідання відбудеться 1 листопада", – повідомила Альона Бабак.

Для того щоб робота була конструктивною, Міністр запропонувала інвесторам визначитись з представниками, які візьмуть участь в початковому обговоренні концепції закону, який повинен врегулювати питання "довгобудів". Також до робочої групи будуть запрошені представники Київської міської державної адміністрації, профільних асоціацій, фахівці та експерти.

Крім того, Альона Бабак зазначила, що Міністерство виступить з ініціативою інвентаризації всіх таких проблемних об’єктів по всій Україні. Для цього на обласні державні адміністрації буде направлено доручення зібрати всю актуальну інформацію.

"Коли в нас буде картина в розрізі областей, тоді організуємо окрему нараду з представниками регіонів. Але я думаю, що на прикладі київських "довгобудів" можна буде розробити стандартні підходи вирішення цієї проблеми для всієї України", – зазначила Альона Бабак.