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 Політика України, Суспільство
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Все про:законопроект (817) довгобуд (1) Бабак (5) Міністерство розвитку громад і територій (3)

 Мінрегіон ініціював інвентаризацію всіх довгобудів в Україні та розробку законопроєкту про їхню добудову, - Бабак

Міністерство розвитку громад та територій України пропонує взяти участь у розробці законопроекту, який би дозволив врегулювати питання добудови об’єктів, які наразі не введені в експлуатацію.

Про це повідомила міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак під час спілкування з інвесторами недобудованих будинків у м. Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Вона зазначила, що існуючі проблеми розпочались, відколи було прийняте законодавство, яке дозволило будувати за гроші людей житлові будинки з нульової стадії.

"Кожен із вас зіткнувся з тією чи іншою проблемою: попит на житло не формувався належним чином, криза в галузі, шахрайство з видачею дозволів на будівництво на рівні органів місцевого самоврядування. Хочу вас запевнити, що розроблений проект закону "Про захист прав постраждалих фізичних осіб – вкладників у будівництво багатоквартирних житлових будинків" не має підтримки як у мене, так і у фахівців Міністерства. Тому ми розпочинаємо роботу над новим законопроектом і створюємо робочу групу, до якої запрошуємо вас. Перше засідання відбудеться 1 листопада", – повідомила Альона Бабак.

Для того щоб робота була конструктивною, Міністр запропонувала інвесторам визначитись з представниками, які візьмуть участь в початковому обговоренні концепції закону, який повинен врегулювати питання "довгобудів". Також до робочої групи будуть запрошені представники Київської міської державної адміністрації, профільних асоціацій, фахівці та експерти.

Крім того, Альона Бабак зазначила, що Міністерство виступить з ініціативою інвентаризації всіх таких проблемних об’єктів по всій Україні. Для цього на обласні державні адміністрації буде направлено доручення зібрати всю актуальну інформацію.

"Коли в нас буде картина в розрізі областей, тоді організуємо окрему нараду з представниками регіонів. Але я думаю, що на прикладі київських "довгобудів" можна буде розробити стандартні підходи вирішення цієї проблеми для всієї України", – зазначила Альона Бабак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155303
 
 
 Топ коментарі
 
Продало твое упоротое СВЫНЯ , китайцу .
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В Запорожье мост строится уже 15 ! лет! Минрегион инициировал инвентаризацию всех долгостроев в Украине и разработку законопроекта об их достройке, - Бабак - Цензор.НЕТ 6454
Минрегион инициировал инвентаризацию всех долгостроев в Украине и разработку законопроекта об их достройке, - Бабак - Цензор.НЕТ 1369
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Нафіга кацапам мотор січ продали тварі зелені!
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Продало твое упоротое СВЫНЯ , китайцу .
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Это не у нас такие гео-дезистки. По каске вижу. Крепко спереди набрякло. Помогает видно как контрогруз.
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Сегодня весь центр Киева был перекрыт из-за митинга пострадавших инвесторов, людей было дохренище! ни пойти не проехать, цензор почему замолчал событие?!
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Какая актуальная тема....допилять недопиленное...
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Карташов планував здати в експлуатацію в 2011 році. (
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Строится? Більше стоїть ніж будується, на жаль.
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Короче , шо украли возвращать не будут , будут бабло новым мародерам раздовать .
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Напротив моего дама через проспект стоят две секции в 17 этажей. Основной монтаж окончен. И там же 3 секция а вернее свайные основания полностью готовые. И кран башеный высотный стоит. А начали строительство в 2006г. Сдача 1 секции декабрь 2008г. Глухарь полный. Но вот вопрос. 12 лет стоит башеный кран. Раньше был *Технадзор*, заодно и краны были на контроле. Рядом 5-этажки. Ждут!
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Трэбую немедленно создать партию фанатов долгостроев и запретить их достраивать как памятники исторического маразмьа!
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Равшан Галустян їм просто необхідний... Хай зєля виписує ще цього «фахівця»...
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