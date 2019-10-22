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Все про:Хорватія (76) Шенген (25)

 Єврокомісія офіційно запропонувала прийняти Хорватію в Шенгенську зону

Європейська комісія офіційно рекомендувала приєднання Хорватії до числа країн-членів Шенгенської зони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", відповідна заява розміщена на сайті ЄК.

Єврокомісія вважає, що за результатами процесу шенгенської оцінки, розпочатого у 2016 році, Хорватія вжила заходів, необхідних для забезпечення виконання необхідних умов для повного застосування шенгенських правил та стандартів.

Зазначається, що Хорватії потрібно буде продовжувати працювати над виконанням усіх поточних дій, зокрема управління її зовнішніми кордонами, щоб забезпечити виконання цих умов і надалі.

Комісія також сьогодні підтвердила, що Хорватія продовжує виконувати зобов'язання, пов'язані з шенгенськими правилами, які вона взяла на себе в рамках переговорів про приєднання.

"Я вдячний Хорватії за її зусилля та наполегливість виконати всі необхідні умови для приєднання до Шенгену. Лише завдяки об'єднанню та стоячи разом ми можемо забезпечити сильнішу Шенгенську зону. Спільне досягнення Шенгену повинно бути нашою спільною метою. Ось чому я вірю, що держави-члени вживатимуть правильних кроків для того, щоб Хорватія незабаром стала повноправним членом Шенгену", - сказав президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Єврокомісія запропонувала Раді ЄС обговорити цю рекомендацію з метою інтеграції Хорватії до Шенгенської зони відповідно до Акта про приєднання 2011 року.

Шенгенська зона - найбільша зона вільних подорожей у світі, яка наразі включає 22 країни ЄС (Австрія, Бельгія, Данія, Франція, Фінляндія, Німеччина, Греція, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Іспанія, Швеція, Чехія, Естонія , Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина та Словенія), а також 4 асоційовані країни, що не входять до ЄС (Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155301
 
 
 Топ коментарі
 
А у нас безвіз, дякуючи Порошенко!
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Нє, ну виглядає класно! Не лєнка зєлєнська в Японії як даунша.
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Еврокомиссия официально предложила принять Хорватию в Шенгенскую зону

С некоторых пор это сомнительная привелегия. Еврокомиссия официально предложила принять Хорватию в Шенгенскую зону - Цензор.НЕТ 3563
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Да что ты ************, пока рядом всех ваших не перестреляем,по человечески жить не будем
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Дурень. тебе что, за количество знаков платят?
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Везет же людям.
А у нас горе деятели не могут родить соглашение о снижении визы до 35 евро.
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дякуючи Майдану, который предал Порошенко.
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А что ты скажеш по поводу сивохи в вашей зебыдло команде? Рыга и любителя янукоовоща?
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Сивоха самая лучшая кандидатура, он сегодня это доказал в серой зоне, куда Петя бался даже заходить.
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Пылает пукан зебил? А в меня для тебя огнетушитель есть! Как ты любишь, порошковый!
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Я и не пойду воевать, когда главнокомандующий клоун пророссийский. А может ты пойдешь?
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воровал вместе с свинарчуками, это не подвиг.
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тема бени плохо раскрыта, шеф будет недоволен.
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Сивоха как раз нормально - он уроженец Донецка, его там знают. Кому как не ему заниматься этими вопросами.
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не только ж Майдан предал, еще ж тебе в штани навалял
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А вот ********* только на бутылках подпрыгивать, а что, ***** нравится
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Что же ты так о говени родной, смотри ***** копеечку не заплатит
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Предал? Всмысле сделал безвиз, хотя Майдан стоял чтобы никтогда такого не было? Ясно понятно.
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Та скоріше б ..задовбали ці кордони словенсько - хорватські
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Нє, ну виглядає класно! Не лєнка зєлєнська в Японії як даунша.
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Вкотре за сьогодні аж мову з рота вивалив
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Такую надо выводить за ворота, когда соперник пенальти бьёт...
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Приблизтельно так нужно интегрироваться в ЕС, а не лупиться лбом в закрытую дверь, как это делал Порошенко. Что бы тебя приглашали, а не шарахались как от больного идиота.
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А ну пшло отсюда, тварь,советы оно даёт
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Под гениальным руководством вашего кумира Малоросская губерния обязательно интегрируется сначала в РФ, а потом и в ЕС, Шенген и Еврозону.
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А вы знаете, что Хорваты - Хвашисты и была на стороне гитлеровской Германии😀😀😀Дойчланд своих не бросает😀😀😀І взагалі, потрібно вибирати між тим, що потрібно і тим, що хочеться！ Пром-пом-пом.😀😀😀😀
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Как только у нас ВВП на душу населения перевалит за 13 000 евро - и нам предложат.
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