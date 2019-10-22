 Єврокомісія офіційно запропонувала прийняти Хорватію в Шенгенську зону

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", відповідна заява розміщена на сайті ЄК.

Єврокомісія вважає, що за результатами процесу шенгенської оцінки, розпочатого у 2016 році, Хорватія вжила заходів, необхідних для забезпечення виконання необхідних умов для повного застосування шенгенських правил та стандартів.

Зазначається, що Хорватії потрібно буде продовжувати працювати над виконанням усіх поточних дій, зокрема управління її зовнішніми кордонами, щоб забезпечити виконання цих умов і надалі.

Комісія також сьогодні підтвердила, що Хорватія продовжує виконувати зобов'язання, пов'язані з шенгенськими правилами, які вона взяла на себе в рамках переговорів про приєднання.

"Я вдячний Хорватії за її зусилля та наполегливість виконати всі необхідні умови для приєднання до Шенгену. Лише завдяки об'єднанню та стоячи разом ми можемо забезпечити сильнішу Шенгенську зону. Спільне досягнення Шенгену повинно бути нашою спільною метою. Ось чому я вірю, що держави-члени вживатимуть правильних кроків для того, щоб Хорватія незабаром стала повноправним членом Шенгену", - сказав президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Єврокомісія запропонувала Раді ЄС обговорити цю рекомендацію з метою інтеграції Хорватії до Шенгенської зони відповідно до Акта про приєднання 2011 року.

Шенгенська зона - найбільша зона вільних подорожей у світі, яка наразі включає 22 країни ЄС (Австрія, Бельгія, Данія, Франція, Фінляндія, Німеччина, Греція, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Іспанія, Швеція, Чехія, Естонія , Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина та Словенія), а також 4 асоційовані країни, що не входять до ЄС (Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн).

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