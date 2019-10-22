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Все про:митниця (586) ДФС (2344)

 Податкова міліція і ДБР ліквідували центр мінімізації митних платежів, через який імпортували тканини з заниженням митної вартості

Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС спільно з працівниками Державного бюро розслідувань України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури припинено діяльність центру мінімізації митних платежів, який надав послуги з ввезення на митну територію України тканини з заниженням митної вартості та заміни номенклатури товару на суму понад 150 млн гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У повідомленні зазначається: "В рамках проведення операції "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч.5 ст. 191 КК України встановлено ​​групу осіб, які на замовлення клієнтів і для власного використання закуповували тканину за межами митної території України (Молдова, Туркменістан, Китай, Литва) і в подальшому переправляли її на територію України з підміною номенклатури і заниженням митної вартості.

Замовниками цих послуг виступали власники торгових мереж по Україні, а також фізичні особи-підприємці, які здійснюють торгівлю готовою продукцією під брендовою торговою маркою.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісному і складському приміщеннях, з незаконного обігу вилучено майже 1,6 млн грн, чорнові записи, електронні ключі для перерахування грошових коштів, печатки підприємств-нерезидентів, господарські документи підконтрольних фігурантам підприємств і фізичних осіб-підприємців і комп'ютерну техніку.

Слідчі дії тривають.

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Податкова міліція і ДБР ліквідували центр мінімізації митних платежів, через який імпортували тканини з заниженням митної вартості 01
Податкова міліція і ДБР ліквідували центр мінімізації митних платежів, через який імпортували тканини з заниженням митної вартості 02
Податкова міліція і ДБР ліквідували центр мінімізації митних платежів, через який імпортували тканини з заниженням митної вартості 03
Податкова міліція і ДБР ліквідували центр мінімізації митних платежів, через який імпортували тканини з заниженням митної вартості 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155296
 
 
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Ну все, теперь трусы в два раза подорожают.
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Дайте жить мелкому и среднему бизнесу . Займитесь Ахметовым , Фуксом , Медвейчуком .
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Мелкому и среднему тоже не нужно сильно борзеть, хоть что-то в бюджет таки платить нужно, как-никак война идет
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Ткани - это сырье для швейных предприятий. В Украине почти не производится. Налог должен быть минимальным. А вот с цепочки продукции должен быть налог.
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Запарили эти гомодрилы-бездельники в погонах. Ткани - это сырье для предприятий на которых трудятся люди. Эти предприятия делают ВВП страны. Лучше б это жулье в погонах трусило тех кто везет сюда абибасы и риобэки под видом гуманитарки. А то с такими карательными органами в стране не останется ниодного токаря и швеи - все уедут в польшу подымать мелкий бизнес там.
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Опасна банда.Харашо,шо ліквідірували.От з-за таких бєнін бюджет і недовиконується !
І вобщє,Труба-маладєц,не дебіл.І Печерський суд-теж.
Суд дав доступ ДБР до договорів НБУ і Привату з агентством Kroll Просто жесть.
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