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Все про:Бойко (258) Єфремов (277) Лисичанськ (52) водопостачання (306) Казанський Денис (135)

 НП з водою в Лисичанську сталася через заводи-боржники, знищені людьми з оточення Єфремова і Бойка, - Казанський

Велика частина суми заборгованості в 170 млн ЛКСП "Лисичанськводоканал" перед ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" - це безнадійні борги заводів-банкрутів, розграбованих "міцними господарниками" з оточення ексрегіоналів Єфремова і Бойка.

Про це пише блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Накопичувалися борги ще з 2000-х, а тепер від заводів-боржників, типу Лисичанської ТЕЦ, ГТВ і "Лиссоди", залишилися тільки руїни, і питати фактично нема з кого. У підсумку сотня мільйонів просто лягла мертвим вантажем на плечі простих городян", - пояснює він.

Казанський зазначає, що зрештою погашати борг доведеться або жителям Лисичанська, або "нам всім".

"Коли я пишу, що регіонали розграбували і розорили Донбас - це не в переносному сенсі. Це буквально. І приклад Лисичанська якраз наочно це показує. Колись це був потужний промисловий центр. Тепер майже всі заводи рознесли під фундамент. І зробили це не "солдати НАТО" і не "бандерівці", а місцеві, свої. Заводів не залишилося, а борги залишилися. І заплатити їх мають лохи", - резюмує блогер.

Нагадаємо, в Лисичанську оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня через відключення водопостачання.

НП з водою в Лисичанську сталася через заводи-боржники, знищені людьми з оточення Єфремова і Бойка, - Казанський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155295
 
   
 Топ коментарі
 
так все равно эти обитатели-жители голосуют за бойко. Пусть сидят без воды.
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Совершенно верно. Бойко там все развалил, включая заводы, крепкий хозяйственник. А эти дебилы ватные за него голосовали.
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И что вы им сделаете, Ефремову и Бойко? Хотя знаю, в зад поцелуете...
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И что вы им сделаете, Ефремову и Бойко? Хотя знаю, в зад поцелуете...
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так все равно эти обитатели-жители голосуют за бойко. Пусть сидят без воды.
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Совершенно верно. Бойко там все развалил, включая заводы, крепкий хозяйственник. А эти дебилы ватные за него голосовали.
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Вопрос: а за кого в Лисичанске голосовали? За Бойко и его партейку. Упс.Як незручно вийшло.
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Так же Бойко у нас неприкосаемая гнида а Ефремов кум кумы свыни .
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За какие то 170 миллионов гривень перекрыть всему горду и своим избирателям воду. Да у Бойка личный самолет в несколько раз дороже стоит. Продай падло самолет и дай людям воду. За счет народа хочет свои проблемы решить. Люди же платят исправно и за воду и за свет.
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Хочу видеть результат голосования по Лисичанску. Те, кто голосует за жоппоблок с Бойко и Ефремовым - пускай за них и платят.
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Та нормально, они в Лисичанске все равно за бойко проголосуют, даже если он их детей в рабство здаст или расстреляет!
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Бойко же им каждый день рассказывает что воду у них забрали солдаты НАТО и выпили биндеры.
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А что-нибудь поумнее выдать мозгов не хватило?
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Порошенко просвердлив земну кулю та всю воду продав Австралії. Було саме так.
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Панове, я читал и плакал. ЧИТАЛ И ПЛАКАЛ! ЧП с водой в Лисичанске случилось из-за заводов-должников, уничтоженных людьми из окружения Ефремова и Бойко, - Казанский - Цензор.НЕТ 8082

P.S. Интересно, а каком процент жителей Лисичанска, проголосовавший за потомственных козаков Рабиновича и Юхана Бойко в когорту коих входит и комсомольский вожак Ворошиловградской области при СССР Сашка Ефремов, и каков процент проголосовавших за фигляра без диплома клоуна и его партейку "халдей урода"? ЧП с водой в Лисичанске случилось из-за заводов-должников, уничтоженных людьми из окружения Ефремова и Бойко, - Казанский - Цензор.НЕТ 4069
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За Зелю они голосовали и за СН.
Хватит уже бойкать.
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Порошенко победил там в 14 году, внезапно, Старый зольдат..не сойди с ума от этой информации ЧП с водой в Лисичанске случилось из-за заводов-должников, уничтоженных людьми из окружения Ефремова и Бойко, - Казанский - Цензор.НЕТ 6200
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Рукописи не горят. А информация в интернете тем более. "Безводный городок" проголосовал на выборах в Раду " ЗАжопу" -44.7% за "Слугу" - 32,4% за Опа на Блок -5,5% за Шария - 5%, за ЕС Петро-3,1% Батькивщина 1,8% Ляшко - 1,5% "Голос" 1,5% По мажоритарке с результатом 29% победил раздававший населению сахар ( об этом много писали) представитель банды проходимцев Шахова. Ну и июземенка на торте Бойко выходец из этого городка работал там деректором НПЗ, а его зять, некто Дунаев ( в первой десятке ОПЗЖопы, депутат Рады) бывший мэр этого городка.. Ну вот такой получается расклад на поверку...
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Так я на минуточку таки извиняюс, но шо они за гармидер устроили за свою засуху? От шо потопал то и полопал. Или она хотят шоб я, работающий пенсионер , таки платил им, х...вым, "кормильцам" за воду? А МИНИ КТО ЗТАКИ ЗА ОТУ ЗАПЛАТИТ? Юзик с сивохами или лысое чмо с государственным хором и гражданином Швейцарии Игорёней КАЛомойским?
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В Лисичанске очень много сепаров , они до сих пор мечтают о Параше . Когда спросишь где могилы ваших предков , угрюмо молчат . Голодомор дал свои корни .
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Так там багато сєпарів,тільки питання,ти там був?
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Бойко и Рабинович поетому и рвался так к власти и к корыту чтобы решить свои личные финансовые проблемы за счет бюджета Украины. Ето уже закономерность, что как олигарха отрезают от бюджета его бизнес весь рассыпается в пух и прах. Все потому что никакие они не бизнесмены а обычное ворье ворующее из бюджета деньги и отмывают их через свои устаревшие и неконкурентоспособные заводы.
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Казанский - махровый порохобот, к словам которого нужно относиться с сомнением и перепроверять прежде чем им доверять.
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А чомусь про дунаєва з тієї ж шобли "за жиддя", ніхто не згадав. Абідно, да! У більшості лисичан, походу, мозок роз"їло шкідливими викидами з тих заводів, які потім кумири лисичан - риги, на металобрухт вирізали. Деградуючє, вимираючє завдяки ригам, місто.
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Голосували за ригів - тепер пийте мочу. (майже головний Москаль України)
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Казанский, а Егорку Фирсова знаешь? да знаешь..это такой же как и ты , но пошустрее тебя ЧП с водой в Лисичанске случилось из-за заводов-должников, уничтоженных людьми из окружения Ефремова и Бойко, - Казанский - Цензор.НЕТ 377 воины за Украину,*****..что один, что второй ЧП с водой в Лисичанске случилось из-за заводов-должников, уничтоженных людьми из окружения Ефремова и Бойко, - Казанский - Цензор.НЕТ 3529
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" долги еще с 2000-х "

але гараж, а ничего срок исковой давности 3 года?
через 3 года даже в суд не можно подать о взыскании
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так и не посаженный ефремка и не винуватый совсем бойка..
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На дамбасі ЧП, бо ті люди обирали роками єфремова, бойка, януковища і т.д.
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Кацапи також вибирають ***** який вде рік поспіль. Хто їм доктор?
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так ведь кацапня не люди. это равносильно тому, что тараканы выбирают кто будет наполнять и когда будут вывозить мусорный контейнер.
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Ну 73% для мене вже як кацапня, дегенерати яким подобається горіла хата палала....
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это про пестню о самозашкваре лучшей пьяной свиножабы сатановской?
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нет. т.к. отрицательно отношусь к таким псевдоверованиям как хиромантия астрология экономика .
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Пока боек - ефремовых и их окружение будут считать "людьми", - будут ЧП,проблемы,аварии и откровенные диверсии в Украине.
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т.н. бойка это особь щироукраинской реформаторской национальности брохман?
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Уверен, 90% местных голосовали именно за этих ублюдков. Так что расплачиваются только за свою тупость.
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Выбираю первый вариант, пусть плотют жители лисичанска. Ну или пусть гудок услышит бамбас и заплотит
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Целому городу отключили воду, знакомая ситуация. Я плачу и у меня нет долгов, но сижу без воды, это как? Какое мне дело до какого то завода.
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Рыги конечно твари и то что пишет Казанский правда. У меня мать работала на РТИ. Но надо на вещи смотреть позитивно. Лисичанск был перенасыщен заводами. В 70-е, по Северскому Донцу плыла разноцветная пена с заводов и люди в ней купались. Белые грибы не росли, только маслята из съедобных, а сейчас растут. Заводы, шахты закрылись, работать негде, но воздух чище.
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Чистый воздух это хорошо... Но его нельзя кушать
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Я впевнений, що третина того населення голосувала зо бойка і ко...
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це русскій мір, дєтка! 350 років окупації...
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Бред и провакация написаная казанским это для невминяемых.
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Ну кто голосовал за Бойко должны платить, а как иначе ... кормилец же .. ЧП с водой в Лисичанске случилось из-за заводов-должников, уничтоженных людьми из окружения Ефремова и Бойко, - Казанский - Цензор.НЕТ 5589
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А ЧЕГО ЛЮДИ НЕ ДОДУМАЮТСЯ ПРОБУРИТЬ СКВАЖИНЫ ВОДЫ ВОЗЛЕ СВОИХ ДОМОВ И КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОДАЧУ ВОДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО !!!???
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Лисичанск стоит на высокий глиняной горе, а под городом много шахтных выработок в несколько этажей, вся вода туда уходит как в прорву. Поэтому бить скважины нет смысла, в лучшем случае в шахтный штрек попадешь.
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Как????!!! Не может быть... А если они уничтожены этими людьми то где суды и приговоры? Или это всё одно только бла-бла?
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Не бла-бла. Яркий пример - Ефремов. Его промурыжили три годе в СИЗО, потом отпустили под домашний арест, скоро совсем отпустят. Судьи же здесь остались старые, все свои.
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Та я знаю. Просто в нормальной стране о виновности судят по приговорам. А у нас есть как есть
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Ну они их выбрали, должны чем-то ответить за это, бог все видит
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