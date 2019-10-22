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 Політика України
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Все про:поліграф (37) Слуга народу (360) Кравчук Євгенія (2)

 Перед можливим проходженням поліграфа депутатів СН викличуть для пояснень, - заступник голови фракції СН Кравчук

Керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться з членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

"Наша позиція чітка. Керівництво фракції зустрінеться з депутатами від нашої партії, які входять у парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, щоб кожен із них зміг озвучити свою позицію. Це першочерговий крок. Остаточне рішення щодо використання поліграфа буде прийнято після консультацій з психологами і криміналістами. Ми маємо розуміти, чи можливе коректне використання такого обладнання в цій ситуації", - зазначила вона.

Раніше, ексвіце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубинський підтвердив інформацію про те, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

За словами джерел УП, керівник фракції СН Давид Арахамія писав у внутрішній чат фракції, що з вимогою про проходження поліграфа нардепами від СН до нього телефонував президент. Самі ж депутати з комітету сприймають такі вимоги в штики, критикують своїх колег Андрія Мотоловца, Роксолану Підласу та голову комітету Данила Гетманцева за те, що вони донесли "неправдиву інформацію в ОПУ".

Читайте також: Це не зняття недоторканності, а профанація. За законопроєктом СН, якщо нардепа впіймають на місці вбивства в крові і з ножем - його не зможуть затримати, - "Голос"

Перед можливим проходженням поліграфа депутатів СН викличуть для пояснень, - заступник голови фракції СН Кравчук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155291
 
 
 Топ коментарі
 
Шоу продолжается, все правильно, а о чем еще говорить?
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))))))))))))))))))))) порохоботи, уйміться вже, бо наріт вже почав щось підозрювати
Перед возможным прохождением полиграфа депутатов СН вызовут для объяснений, - замглавы фракции СН Кравчук - Цензор.НЕТ 5793
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А чего ОПЗЖопу не пускают через полиграф. Там Киву бы спросили чем он занимается в Раде.
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Шоу продолжается, все правильно, а о чем еще говорить?
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Ripoux contre ripoux (продажные против продажных) Перед возможным прохождением полиграфа депутатов СН вызовут для объяснений, - замглавы фракции СН Кравчук - Цензор.НЕТ 3167
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Главное не результат, главное - процесс! Перед возможным прохождением полиграфа депутатов СН вызовут для объяснений, - замглавы фракции СН Кравчук - Цензор.НЕТ 82
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Не-не, я думаю здесь как раз за результат. Это не перед гражданами исполнять. Тут свои дела. Тут внутрипартийных смутьянов будут за ребро вешать.
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Заодно народ процессом от дурных мыслей отвлекать.
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Полиграфи-шмалиграфи...Пакет на голову и во всем признается!
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ой вей, так этот полиграф со шмалиграфом тоже из наших??? скажите пажалуста...кто б подумал...
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а если он сам пакет на голову наденет вам? Или вас за шо?
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Вы знаете новость, Адам, на каждого гражданина, даже партийного, давит атмосферный столб весом двести четырнадцать кило!
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это ж 13 с лишним пудов на гражданина! Втрое больше на антилопу гну. И вдесятеро на ЗЕбу...
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при пете такого беспредела не было заплатили 30 тыс и можно месяц в раду не ходить.
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))))))))))))))))))))) порохоботи, уйміться вже, бо наріт вже почав щось підозрювати
Перед возможным прохождением полиграфа депутатов СН вызовут для объяснений, - замглавы фракции СН Кравчук - Цензор.НЕТ 5793
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Что не придумаеш, что бы не считать себя идиотом, голосовавшим за клоуна во время войны.
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Реально може бути. Тільки, сподіваюсь, це петі не допоможе.
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Ну, логично, сначала прикосновенность депутатов проверят на, хе-хе, добровольцах. А там можно и кого хошь на цугундер отправлять. А в ответ на обвинения в сведении счетов, всегда можно сказать: мы и своих не пожалели. Опять же, Зе-фракция ровнее в стойле стоять будет. Сплошной профит!
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В топку их! Народ жаждет отмщения! Для меня это индикатор- если закроют их или хотя бы мандаты заберут, значит все будет ок!
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Не сомневаюсь, шо зе-полиграфисты смогут убедить нянь, фотографов и прочих тамад(ов), как правильно любить зе на полиграфе. Победителю будет присвоено звание "Зельоный Полиграф Полиграфыч". Или шарикоф-зельоный. Успехов, зебилы!)
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а шо такое? забрехались не по делу? или наоборот в себя приходить стали?
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Полиграф довольо просто обмануть тем, кто привык все время врать.
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Полиграф для зебилов- не решение проблемы. Нормальный человек сказав, что 2 х 2 = 5 соврёт и спалится, а зебил на тот же вопрос ответит правду (2 х 2 = 5) и пройдёт. Перед можливим проходженням поліграфа депутатів СН викличуть для пояснень, - заступник голови фракції СН Кравчук - Цензор.НЕТ 5088
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Лещенко: В «Слуге народа» люди Коломойского взбунтовались против Банковой

InfoResist

В пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Раде назревает большой разбор полетов. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший нардеп Сергей Лещенко.
По его словам, в налаженной системе голосования президентской фракции в прошлую пятницу случился очередной сбой. Причем по «очень зашкваренной теме» - Комитет Верховной Рады по финансам и налогам провалил закон об уничтожении «дойной коровы» «одного из самых одиозных депутатов многих созывов, «крестного отца» Тендерной палаты Антона Яценко».
Лещенко напомнил, что глава комитета Даниил Гетьманцев даже не посчитал нужным скрывать разочарование «бесстыдством» соратников из фракции «СН».
«Оказалось, что только пятеро членов комитета от «Слуги народа» хотят уничтожить монополию Яценко. Одиннадцать «Слуг народа» принципиально заняли сторону Яценко. Среди них - люди Коломойского, а именно - Дубинский и Василевская», - написал он.
Причем, как отметил экс-нардеп, в прошлом созыве Рады Яценко был членом группы «Видродження», близкой к олигарху. Сейчас - член группы «За будущее» Коломойского-Палицы.
«Руководство фракции «Слуга народа» подозревает, что если не все, то некоторые из 11 депутатов «прикурили» по 30 тысяч долларов за отказ уничтожать этот схематоз. Банковая потребовала провести детектор лжи среди 11 депутатов», - добавил он, заметив, что противником этой инициативы выступил нардеп Дубинский из подгруппы Коломойского.
Лещенко утверждает, что ситуация находится в развитии и пока неизвестно, сможет ли Банковая «поставить на место людей Коломойского».
Пока же он привел список тех «слуг», кто встал на сторону Яценко:
1. Ирина Аллахвердиева.
2. Ольга Василевская-Смаглюк.
3. Дарья Володина.
4. Юлия Диденко.
5. Александр Дубинский.
6. Виктория Кинзбурская.
7. Алексей Ковалев.
8. Анна Колисник.
9. Алексей Леонов.
10. Анастасия Ляшенко.
11. Евгений Петруняк.
Еще двое - Элла Репина (не была на заседании) и Андрей Холодов (отказался голосовать, возможно, из-за конфликта с главой комитета) - не голосовали.
Ранее сообщалось, что Офис президента Украины обвинил 11 народных депутатов от «Слуги народа» в получении денег за то, чтобы завалить один из законопроектов на заседании финансового Комитета Верховной Рады.
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Самі ж депутати з комітету сприймають такі вимоги в штики, критикують своїх колег Андрія Мотоловца, Роксолану Підласу та голову комітету Данила Гетманцева за те, що вони донесли "неправдиву інформацію в ОПУ".

дійсно..
не вірно ,що сума 30 000 кожному..
кожному "слузі" сума була різна..
Залежно як сторгувались..))
і ті,хто отримав найменше ,розізлились,і "злили " інших "слуг" ))
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Той кому нема що приховувати "детектора брехні" (поліграфа) НЕ БОЇТЬСЯ !
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Параноя.
Шукають спихованих порохоботів! Перед можливим проходженням поліграфа депутатів СН викличуть для пояснень, - заступник голови фракції СН Кравчук - Цензор.НЕТ 420
Може Бог нас не залишить і цього разу не доведеться їсти власних дітей, жи.до рва сама себе знищить!
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Брехливо сливший тест на наркоту Зе вымагает своих слуг пройти полиграф. Слуга, сдай анализы.
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