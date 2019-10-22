 Перед можливим проходженням поліграфа депутатів СН викличуть для пояснень, - заступник голови фракції СН Кравчук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.
"Наша позиція чітка. Керівництво фракції зустрінеться з депутатами від нашої партії, які входять у парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, щоб кожен із них зміг озвучити свою позицію. Це першочерговий крок. Остаточне рішення щодо використання поліграфа буде прийнято після консультацій з психологами і криміналістами. Ми маємо розуміти, чи можливе коректне використання такого обладнання в цій ситуації", - зазначила вона.
Раніше, ексвіце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".
Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубинський підтвердив інформацію про те, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.
За словами джерел УП, керівник фракції СН Давид Арахамія писав у внутрішній чат фракції, що з вимогою про проходження поліграфа нардепами від СН до нього телефонував президент. Самі ж депутати з комітету сприймають такі вимоги в штики, критикують своїх колег Андрія Мотоловца, Роксолану Підласу та голову комітету Данила Гетманцева за те, що вони донесли "неправдиву інформацію в ОПУ".
InfoResist
В пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Раде назревает большой разбор полетов. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший нардеп Сергей Лещенко.
По его словам, в налаженной системе голосования президентской фракции в прошлую пятницу случился очередной сбой. Причем по «очень зашкваренной теме» - Комитет Верховной Рады по финансам и налогам провалил закон об уничтожении «дойной коровы» «одного из самых одиозных депутатов многих созывов, «крестного отца» Тендерной палаты Антона Яценко».
Лещенко напомнил, что глава комитета Даниил Гетьманцев даже не посчитал нужным скрывать разочарование «бесстыдством» соратников из фракции «СН».
«Оказалось, что только пятеро членов комитета от «Слуги народа» хотят уничтожить монополию Яценко. Одиннадцать «Слуг народа» принципиально заняли сторону Яценко. Среди них - люди Коломойского, а именно - Дубинский и Василевская», - написал он.
Причем, как отметил экс-нардеп, в прошлом созыве Рады Яценко был членом группы «Видродження», близкой к олигарху. Сейчас - член группы «За будущее» Коломойского-Палицы.
«Руководство фракции «Слуга народа» подозревает, что если не все, то некоторые из 11 депутатов «прикурили» по 30 тысяч долларов за отказ уничтожать этот схематоз. Банковая потребовала провести детектор лжи среди 11 депутатов», - добавил он, заметив, что противником этой инициативы выступил нардеп Дубинский из подгруппы Коломойского.
Лещенко утверждает, что ситуация находится в развитии и пока неизвестно, сможет ли Банковая «поставить на место людей Коломойского».
Пока же он привел список тех «слуг», кто встал на сторону Яценко:
1. Ирина Аллахвердиева.
2. Ольга Василевская-Смаглюк.
3. Дарья Володина.
4. Юлия Диденко.
5. Александр Дубинский.
6. Виктория Кинзбурская.
7. Алексей Ковалев.
8. Анна Колисник.
9. Алексей Леонов.
10. Анастасия Ляшенко.
11. Евгений Петруняк.
Еще двое - Элла Репина (не была на заседании) и Андрей Холодов (отказался голосовать, возможно, из-за конфликта с главой комитета) - не голосовали.
Ранее сообщалось, что Офис президента Украины обвинил 11 народных депутатов от «Слуги народа» в получении денег за то, чтобы завалить один из законопроектов на заседании финансового Комитета Верховной Рады.
Читайте также:
дійсно..
не вірно ,що сума 30 000 кожному..
кожному "слузі" сума була різна..
Залежно як сторгувались..))
і ті,хто отримав найменше ,розізлились,і "злили " інших "слуг" ))
Шукають спихованих порохоботів!
Може Бог нас не залишить і цього разу не доведеться їсти власних дітей, жи.до рва сама себе знищить!