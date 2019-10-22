 "Укрзалізниця" планує запустити приватних залізничних перевізників до кінця 2019 року

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що державна компанія шукає потенційні компанії, які можуть вийти на українську залізницю і розробляє необхідні для введення приватної тяги законопроєкти.

"Сьогодні вже не стоїть питання: "Бути чи не бути приватній тязі?". Зараз потрібно вирішувати, яку приватну тягу ми хочемо бачити на ринку, хто має бути перевізником. Потрібно визначити коло потенційних гравців на цьому ринку і те, які законодавчі акти для цього необхідно прийняти", - повідомив директор з розвитку бізнесу "Укрзалізниці" Андрій Рязанцев.

В "Укрзалізниці" провели нараду з компаніями, які готові взяти участь у пілотному проєкті з впровадження приватної тяги. Деякі з них повідомили, що готові здійснювати перевезення на окремих ділянках Придніпровської залізниці довжиною 250 кілометрів.

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