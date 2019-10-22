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Все про:залізниця (342) перевезення (193) Укрзалізниця (833) приватне підприємництво (3)

 "Укрзалізниця" планує запустити приватних залізничних перевізників до кінця 2019 року

"Укрзалізниця" готується до впровадження приватної тяги на українській залізниці. Перші пілотні проекти мають бути введені до кінця 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що державна компанія шукає потенційні компанії, які можуть вийти на українську залізницю і розробляє необхідні для введення приватної тяги законопроєкти.

"Сьогодні вже не стоїть питання: "Бути чи не бути приватній тязі?". Зараз потрібно вирішувати, яку приватну тягу ми хочемо бачити на ринку, хто має бути перевізником. Потрібно визначити коло потенційних гравців на цьому ринку і те, які законодавчі акти для цього необхідно прийняти", - повідомив директор з розвитку бізнесу "Укрзалізниці" Андрій Рязанцев.

В "Укрзалізниці" провели нараду з компаніями, які готові взяти участь у пілотному проєкті з впровадження приватної тяги. Деякі з них повідомили, що готові здійснювати перевезення на окремих ділянках Придніпровської залізниці довжиною 250 кілометрів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155290
 
 
 Топ коментарі
 
Я уже подготовился.
Буду подрабатывать частным извозом. "Укрзализныця" планирует запустить частных железнодорожных перевозчиков к концу 2019 года - Цензор.НЕТ 4111
"Укрзализныця" планирует запустить частных железнодорожных перевозчиков к концу 2019 года - Цензор.НЕТ 7575
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""Укрзализныця" планирует запустить частных железнодорожных перевозчиков к концу 2019 года" - частные железнодорожные перевозчики пусть ездят по своей частной железной дороге, на своих частных паровозах. Зелёные говорили, что хотят разделить "Укрзализныцю" на три части. Пассажирские перевозки, грузовые перевозки, будут у двух олигархов, а всё остальное государственное. Два олигарха будут на всём арендованном возить и получать прибыль, а государство будет их обслуживать, содержать железную дорогу, инфраструктуру и т. д..
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Представляю себе маршрутки подрезающие друг друга по железной дороге. "Укрзализныця" планирует запустить частных железнодорожных перевозчиков к концу 2019 года - Цензор.НЕТ 5638
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и частных проводников со своими подстаканниками.
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Угу..И частных немых с порногафическими картами. "Укрзализныця" планирует запустить частных железнодорожных перевозчиков к концу 2019 года - Цензор.НЕТ 5594
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Arriva - европейская транспортная компания со штаб-квартирой в Сандерленде, Великобритания. С 2010 года была полностью приобретена основным немецким оператором железных дорог Deutsche Bahn.Компания представлена в 15 странах, в её флоте состоят автобусы (городские и междугородние), поезда, трамваи, речные трамваи.https://ru.wikipedia.org/wiki/ArrivaДебилам зелено- болотным подсказка...А также есть ERA - Европейское Ж/Д Агентство (ЕЖДА) только не перепутайте с Лигой Сексуальных реформ..придурки... "Укрзализныця" планирует запустить частных железнодорожных перевозчиков к концу 2019 года - Цензор.НЕТ 7571
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"Быть или не быть частной тяге?"

Что за вопрос?Конечно быть.Поставил на дрезину кассовый аппарат и вперед "грачевать".
Укрзалізниця -монополист,надо это исправить. "Укрзализныця" планирует запустить частных железнодорожных перевозчиков к концу 2019 года - Цензор.НЕТ 6790
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Представляю себе маршрутки подрезающие друг друга по железной дороге. "Укрзализныця" планирует запустить частных железнодорожных перевозчиков к концу 2019 года - Цензор.НЕТ 5638
 показати весь коментар
 
 
Я уже подготовился.
Буду подрабатывать частным извозом. "Укрзализныця" планирует запустить частных железнодорожных перевозчиков к концу 2019 года - Цензор.НЕТ 4111
"Укрзализныця" планирует запустить частных железнодорожных перевозчиков к концу 2019 года - Цензор.НЕТ 7575
 показати весь коментар
 
 
""Укрзализныця" планирует запустить частных железнодорожных перевозчиков к концу 2019 года" - частные железнодорожные перевозчики пусть ездят по своей частной железной дороге, на своих частных паровозах. Зелёные говорили, что хотят разделить "Укрзализныцю" на три части. Пассажирские перевозки, грузовые перевозки, будут у двух олигархов, а всё остальное государственное. Два олигарха будут на всём арендованном возить и получать прибыль, а государство будет их обслуживать, содержать железную дорогу, инфраструктуру и т. д..
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"...готовы осуществлять перевозки, на отдельных участках Приднепровской железной дороги длиной 250 километров". Кто бы это мог быть? "Укрзализныця" планирует запустить частных железнодорожных перевозчиков к концу 2019 года - Цензор.НЕТ 2664
"Частная тяга" в авиации привела к созданию уродца "МАУ". На ж-д вслед за "частной тягой" появятся частные вагоны с платным туалетом:

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Віддайте усе корпораціям і дороги і рельси і порти з митницями. Вам потім гарно піднесуть на все ціну і будете возити все полямі на власному горбу. Тай поля з лісами скоріше хай продатуть на...
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