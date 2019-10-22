 Супрун розповіла як уберегтися від брудного повітря

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
Погіршує ситуацію і підвищення рівня чадного газу (СО) через спалювання сухого листя, а також відсутність вітру. Ексміністр охорони здоров'я на своїй сторінці в Facebook пояснює, що СО вступає в реакцію з О2 (киснем). У результаті виходить СО2 - вуглекислий газ. Його підвищена концентрація в повітрі негативно впливає на життєво важливі органи.
Щоб знизити ризики для організму від забрудненого повітря, Супрун радить:
- не спалювати листя (краще залишати під деревами), стерню і сухостій;
- відмовитися від використання автомобілів у період теплих днів і холодних ночей;
- робити вдома вологе прибирання;
- користуватися денними кремами з ретиноїдами і токоферолом. Вони захищають шкіру від пошкодження агресивним середовищем;
- менше перебувати біля газової плити;
- кинути палити.
Зе-билы будут в БЕШЕНСТВЕ!
Soman (TBM, Німеччина) - Skin Deep (feat. Lahannya)
совкіні, самі справжні совкіні..
Порада від уляни:
ну хіба вам дуже вже болить, то можете поматюгатись.
В тепльіе дни и холодньіе ночи
Откажусь от "тойотьі" своей...
Осень.
(хокку)
Компанія JTI Україна подала заяву до Державної фіскальної служби щодо повернення сплаченого акцизного податку на 350 мільйонів гривень у зв'язку з підтримкою парламентом законопректу №1049.
Про це повідомляє кореспондент ЕП.
"Ми на 73% знизили виробництво у другій половині жовтня порівняно з планами.
Ми відкликаємо 350 млн грн сплаченого акцизу через прийняття Верховною Радою законопроекту щодо встановлення фіксованої торгівельної маржі на сигарети", - сказав в коментарі ЕП директор з корпоративних питань і комунікацій Гінтаутас Діргела.
За його словами, у 2018 році компанія сплатила 8,35 млрд грн акцизного податку.
Раньше я думал шо внешнее управление может спасти нашу страну от нас самих, но теперь, в прошествии пяти лет, я в этом очень сомневаюсь.
Грантоеды и засланцы приехали к нам не спасать наше государство, а зарабатывать на нём деньги и тикать туда, где им спокойно и комфортно живётся, туда где свиты их семейные гнёзда (США,Испания, Франция, Англия, Мальдивы...)
Где ещё можно постить где высеры этого существа, которое загнало нашу медицину на первобытный уровень?! Ну разве шо на "цензоре"...
Всё порохоботьё, топовые ворюги и мародёры имеют свою площадку для высеров - "цензор.нет".
Да ладно о грустном. Тут реальная движня пошла...
Сейсмическая активность, названная «роем землетрясений Риджкреста», по словам ученых произошла с магнитудой 6,4 и 7,1 балла.
Толчки произошли возле города Риджкрест в 190 километрах к северу от Лос-Анджелеса и оставили после себя в земной коре 20 маленьких разломов и стали причиной пробуждения 500-летнего сна разлома Гарлок, достигающего 250 километров в длину.
Данный разлом проходит по северному краю пустыни Мохаве и пересекает разлом Сан-Андреас.
Если с июля месяца стороны смещались относительно друг друга не более чем на сантиметр в год, то с момента вышеупомянутых землетрясений смещение увеличилось до двух сантиметров по вертикали.!!!! Неплохо Н21 работает, да?
Также сообщалось, что ученый Захари Росс вместе с группой коллег собрал информацию о землетрясениях с наземных сейсмологических датчиков и космических спутников NASA и JAXA.
С помощью этих данных они создали карту разломов и составили модель подземных смещений, в ходе чего удалось выяснить, что «рой землетрясений Риджкреста» вызваны поперечными а не продольными разрывами коры.
И теперь самое главное......ВОДААА!!! Вода, вода!!! будет уходить в эти разломы!!! Все никак, правильное слово, никак это не хотят понять.