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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:повітря (31) забруднення (69) Супрун Уляна (541)

 Супрун розповіла як уберегтися від брудного повітря

Ексвиконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, що рівень забруднення повітря міг підвищитися через промислові викиди СО, спалювання сухого листя і різкі перепади денних-нічних температур.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Погіршує ситуацію і підвищення рівня чадного газу (СО) через спалювання сухого листя, а також відсутність вітру. Ексміністр охорони здоров'я на своїй сторінці в Facebook пояснює, що СО вступає в реакцію з О2 (киснем). У результаті виходить СО2 - вуглекислий газ. Його підвищена концентрація в повітрі негативно впливає на життєво важливі органи.

Щоб знизити ризики для організму від забрудненого повітря, Супрун радить:

- не спалювати листя (краще залишати під деревами), стерню і сухостій;

- відмовитися від використання автомобілів у період теплих днів і холодних ночей;

- робити вдома вологе прибирання;

- користуватися денними кремами з ретиноїдами і токоферолом. Вони захищають шкіру від пошкодження агресивним середовищем;

- менше перебувати біля газової плити;

- кинути палити.

Читайте також: Концентрація забруднювальних речовин у повітрі України типова для осені, нічого аномального, - директор Гідрометцентру Кульбіда

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155285
 
   
 Топ коментарі
 
- отказаться от использования автомобилей в период теплых дней и холодных ночей

В тепльіе дни и холодньіе ночи
Откажусь от "тойотьі" своей...
Осень.

(хокку)
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Ааааааааааа, уволенная, но не побежденная Супрун продолжает давать советы!
Зе-билы будут в БЕШЕНСТВЕ!
Супрун рассказала как уберечься от грязного воздуха - Цензор.НЕТ 524
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мене завжди дивувало, як деякі поважні матрони скаженіють від порад західної медицини, при цьому називаючи себе європейками.
совкіні, самі справжні совкіні..
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Ааааааааааа, уволенная, но не побежденная Супрун продолжает давать советы!
Зе-билы будут в БЕШЕНСТВЕ!

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помєняй концепцію - тєпєрь точно нє женюсь!
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мене завжди дивувало, як деякі поважні матрони скаженіють від порад західної медицини, при цьому називаючи себе європейками.
совкіні, самі справжні совкіні..
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Якщо я тебе зараз покрию останнім кацапським матом, то це мені буде тільки на користь... А ти проякийсь совок... А воно бочиш як, американський врач-радіолог рекомендує...
Порада від уляни: Супрун розповіла як уберегтися від брудного повітря - Цензор.НЕТ 182

Супрун розповіла як уберегтися від брудного повітря - Цензор.НЕТ 7906
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основне правило - що занадто, то не здраво.
ну хіба вам дуже вже болить, то можете поматюгатись.
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Чтобы тебя и твою семью лечила супрун...
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- отказаться от использования автомобилей в период теплых дней и холодных ночей

В тепльіе дни и холодньіе ночи
Откажусь от "тойотьі" своей...
Осень.

(хокку)
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для зебилов - очередное покращення -
Компанія JTI Україна подала заяву до Державної фіскальної служби щодо повернення сплаченого акцизного податку на 350 мільйонів гривень у зв'язку з підтримкою парламентом законопректу №1049.
Про це повідомляє кореспондент ЕП.
"Ми на 73% знизили виробництво у другій половині жовтня порівняно з планами.
Ми відкликаємо 350 млн грн сплаченого акцизу через прийняття Верховною Радою законопроекту щодо встановлення фіксованої торгівельної маржі на сигарети", - сказав в коментарі ЕП директор з корпоративних питань і комунікацій Гінтаутас Діргела.
За його словами, у 2018 році компанія сплатила 8,35 млрд грн акцизного податку.
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многие из них уверены, что это курильщики в Украине людям дышать не дают
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Гонтарева знает. Уехать жить в Лондон.
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СО вступает в реакцию с О2 и получается СО2. Цикаво узнать у этой сиделки, куды тогда девается один атом кислорода?
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Шах и мат, Ксюха, это, развесив уши, слушать как смертельно опасный угарный газ превращается в углекислый, который необходим в том числе и для фотосинтеза, и шо это, оказуецца, очень пльохо
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2 молекулы угарного газа разрывают молекулу кислорода как тузик грелку элементарной реакцией без участия каких-либо катализаторов? Кошмар! Господе, хоть бы туда воды не линули, бо в кислоте потонем!
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учОные зебилы (это уже смешно) доказали, что один атом кислорода по прежнему забирает Порох, в оффшоры..)
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На это уже ответили лучшие умы ПЕСдякул. Последние полгода на кислороде мародерит уже Клован
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Чтобы снизить риски для организма от загрязненного воздуха# НуНо перехать на ПМЖ в Швейцарию.
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Страшная баба( и внешне), которая имеет кучу денег на счетах в банках, шикарную мед страховку в США, но учит нас, страну четвёртого мира(по её понятию), всему тому, о чём сама имеет очень поверхностное представление...
Раньше я думал шо внешнее управление может спасти нашу страну от нас самих, но теперь, в прошествии пяти лет, я в этом очень сомневаюсь.
Грантоеды и засланцы приехали к нам не спасать наше государство, а зарабатывать на нём деньги и тикать туда, где им спокойно и комфортно живётся, туда где свиты их семейные гнёзда (США,Испания, Франция, Англия, Мальдивы...)
Где ещё можно постить где высеры этого существа, которое загнало нашу медицину на первобытный уровень?! Ну разве шо на "цензоре"...
Всё порохоботьё, топовые ворюги и мародёры имеют свою площадку для высеров - "цензор.нет".
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не хужа більшості - просто вона не красиця

Супрун розповіла як уберегтися від брудного повітря - Цензор.НЕТ 7405
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В городах.....никак!. Люди станут заложниками своих жилищ. Где то это уже было...
Да ладно о грустном. Тут реальная движня пошла...

Сейсмическая активность, названная «роем землетрясений Риджкреста», по словам ученых произошла с магнитудой 6,4 и 7,1 балла.
Толчки произошли возле города Риджкрест в 190 километрах к северу от Лос-Анджелеса и оставили после себя в земной коре 20 маленьких разломов и стали причиной пробуждения 500-летнего сна разлома Гарлок, достигающего 250 километров в длину.
Данный разлом проходит по северному краю пустыни Мохаве и пересекает разлом Сан-Андреас.
Если с июля месяца стороны смещались относительно друг друга не более чем на сантиметр в год, то с момента вышеупомянутых землетрясений смещение увеличилось до двух сантиметров по вертикали.!!!! Неплохо Н21 работает, да?
Также сообщалось, что ученый Захари Росс вместе с группой коллег собрал информацию о землетрясениях с наземных сейсмологических датчиков и космических спутников NASA и JAXA.
С помощью этих данных они создали карту разломов и составили модель подземных смещений, в ходе чего удалось выяснить, что «рой землетрясений Риджкреста» вызваны поперечными а не продольными разрывами коры.
И теперь самое главное......ВОДААА!!! Вода, вода!!! будет уходить в эти разломы!!! Все никак, правильное слово, никак это не хотят понять.
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