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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:замовне вбивство (53) Правоохоронні органи (284) Антикорупційна прокуратура (982) Антикорупційний суд (473) Максим Микитась (16) ЦПК (21)

 За даними САП, екснардеп Микитась розмірковував про вбивство свідка і підозрюваного у справі проти нього, - ЦПК

Прокурор САП заявив, що ексдепутат Максим Микитась розмірковував про вбивство свідка і підозрюваного у справі проти нього на 82 млн грн.

Про це стало відомо під час засідання Апеляційної палати Антикорупційного суду, який розглядає скаргу на занадто м'який запобіжний захід для Микитася, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр Протидії Корупції.

"При встановленій тільки шкоді в розмірі 82 млн грн ексдепутату призначили заставу 5,5 млн грн. Яку він оперативно зібрав", - йдеться в повідомленні.

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Нагадуємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і САП 2 жовтня повідомили Микитасю про підозру в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн. Його дії кваліфіковано за ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України. Слідство встановило, що екснардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами, організував корупційну схему із заволодіння нерухомістю Нацгвардії.

У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (в подальшому реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць. У 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

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В НАБУ підкреслили, що вартість "цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей".

В травні 2019 року про підозру у вчиненні злочину повідомлено екскомандувачу Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовниці та оцінювачу. В липні коло підозрюваних поповнилося виконавчим директором згаданої компанії.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із грудня 2017 року.

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За даними САП, екснардеп Микитась розмірковував про вбивство свідка і підозрюваного у справі проти нього, - ЦПК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155279
 
 
 Топ коментарі
 
"размышлял" - САП уже телепатией начал баловаться? По данным САП, экс-нардеп Микитась размышлял об убийстве свидетеля и подозреваемого по делу против него, - ЦПК - Цензор.НЕТ 6617
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Екс-депутат Максим Микитась размышлял об убийстве свидетеля. Прокурори-екстрасенси. По данным САП, экс-нардеп Микитась размышлял об убийстве свидетеля и подозреваемого по делу против него, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7546
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Телепатія - то побічний ефект.
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"размышлял" - САП уже телепатией начал баловаться?
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Странно что я еще гуляю...Каждый день размышляю на такие темы. Многих из сегодняшних пригласил бы в бабий яр, на прогулку.
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Екс-депутат Максим Микитась размышлял об убийстве свидетеля. Прокурори-екстрасенси. По данным САП, экс-нардеп Микитась размышлял об убийстве свидетеля и подозреваемого по делу против него, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7546
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де вони так швидко находят ті лімони - мені дві сотні важко докупи звести
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Это бинго !! Или битва экстрасенсов 😂😂😂
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так і вийди з таким плакатом перед мавзлеєм!
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В Украине нет мавзолеев, лапотный вы наш. За даними САП, екснардеп Микитась розмірковував про вбивство свідка і підозрюваного у справі проти нього, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9514
Только мумия Пирогова. За даними САП, екснардеп Микитась розмірковував про вбивство свідка і підозрюваного у справі проти нього, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3899
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Посмотрел как Лукаш в Генпрокуратуре порвала этих лохов в хлам, ждать чего то бесполезно, полная деградация. Там кишки порвать как смешно!!! ))) Ленка поднялась в моих глазах.
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Он на зелёных Укрбуд переписал. По этому не 80 а 5 лимонов ! 😜
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ну мечтать не делать, за это посадки не будет, так что имеет право и помечтать.
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Прокурор САП может читать мысли?! По данным САП, экс-нардеп Микитась размышлял об убийстве свидетеля и подозреваемого по делу против него, - ЦПК - Цензор.НЕТ 5482
ТЕЛЕПАТ!?!? По данным САП, экс-нардеп Микитась размышлял об убийстве свидетеля и подозреваемого по делу против него, - ЦПК - Цензор.НЕТ 1226
Да, нет, просто видимо шизофреник. По данным САП, экс-нардеп Микитась размышлял об убийстве свидетеля и подозреваемого по делу против него, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7647
По данным САП, экс-нардеп Микитась размышлял об убийстве свидетеля и подозреваемого по делу против него, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4636
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этот прокурор часом в сосну балдой не вьехал?
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теперь через эти "размышления" ему впаяют убийство через ст. 14 УК... За даними САП, екснардеп Микитась розмірковував про вбивство свідка і підозрюваного у справі проти нього, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9080
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За размишления тоже срок? А по какой статье "размишления" проходят...А срока какие? Хотелось би знать, а то знаете вдруг "наразмишляю" на срок...
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