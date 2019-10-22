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Все про:праця (50) в'язні (175) Північний потік (372)

 Влада РФ використовує працю ув'язнених для будівництва газопроводу "Північний потік-2", - російський правозахисник

Упродовж попередніх років у Росії працю тисяч ув'язнених незаконно та примусово використовують на будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив засновник правозахисної організації "ГУЛАГу - НЕТ" Володимир Осєчкін на міжнародній конференції "Путінський газопровід "Північний потік-2" і його справжня вартість для Європи", у вівторок у Страсбурзі, повідомляє Укрінформ.

"За практикою, яка застосовувалася у ГУЛАГ у колишньому СРСР, сьогодні російська влада й держкорпорації використовують примусову працю ув'язнених. Ми маємо дані від колишніх співробітників системи виконання покарань та родичів ув'язнених, що лише за попередній рік праця ув'язнених використовувалася для будівництва підстанції у рамках проєкту "Північний потік-2", - сказав правозахисник.

Осєчкін додав, що за останні п'ять років до таких незаконних робіт залучалося тисячі ув'язнених.

Він наголосив, що ув'язнені працюють у важких умовах, без дотримання заходів безпеки, у результаті чого багато з них отримали виробничі травми.

Він повідомив, що його організація до кінця року оприлюднить восьму серію документального фільму "Хроніки ГУЛАГа", де розповідатиметься про використання рабської праці ув'язнених в Росії.

Як відомо, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини нарівні з уже діючим "Північним потоком". Його потужність становитиме 55 млрд кубометрів газу за рік, довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проєкту оцінюється у 9,5 млрд євро.

Будівництво морської ділянки "Турецького потоку" розпочалося 7 травня 2017 року. Ним опікується компанія South Stream Transport. Перша нитка газопроводу призначена для енергопостачання турецького ринку, друга - для країн Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної з них - 15,75 мільярда кубометрів газу на рік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" становить загрозу для української сторони, - президент Латвії Левітс

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155275
 
 
 Топ коментарі
 
Господин Штанмайер не акционер этого предприяття?
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Интересно будет узнать мнение МИД Германии по этому поводу.
Тут тоже все Ок?
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Відродження сталінізму коли 17,5% ВВП СРСР вироблялося саме працею зеків. Ось туди і повертає хуйло свій хуйлостан бо без рабської праці СРСР не відродити.
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сколько существует московия-раша столько и используется труд узников (заключенных) - это ж исторический факт... что тут удивительного???
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Господин Штанмайер не акционер этого предприяття?
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А не к внукам нацистов тянут эту трубу?
А не внуки нацистов и их прихлебатели жабоеды оплачивают этот концерт?
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- Уж лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике у Фокса на пере. (с)
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Диды шлепали других дидов при побеге и получали за это доппаек и внеочередной отпуск. Теперь внуки. Традиции, мля.
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Это радует. Один из главных признаков ссср был труд зеков за похлебку. Так что, ссср-2 и тот же финал? Власти РФ используют труд заключенных для строительства газопровода "Северный поток-2", - российский правозащитник - Цензор.НЕТ 8761
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Радуйся, недалёкий. Растолкую твой прогноз по пунктам: ГУЛАГ, 20 тыс.танков, армия в Берлине и Вене, истребление под ноль сопротивления в Западной Украине, 40 лет спокойного почивания на лаврах, визиты Президентов США, десяток войнушек поменьше. И только тогда!!! - перестройка и финал.
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А вы что, еще не знаете?
Путин же где-то год назад подписал указ о возрождении "ГУЛАГа".
(принудительной работе заключенных на сторонние организации).
Теперь на Рашке это законно.

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ватнику срочно захотелось съехать с темы и перевести стрелки.
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Тебе что ли ватнику захотелось?
Тема как раз об этом.
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Тема как раз о ГУЛАГе а не о каких-то "немецких лагерях", на которые ты начал сразу съезжать, ватничек.
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Знаю тут одного украинского сварщика, ездит по вахтам на строительство северного потока на расею, говорит что 3 штуки бакарей получает.
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А как вы думали в СССР пятилетки строили за 3 года.
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А какую работу они делали? Власти РФ используют труд заключенных для строительства газопровода "Северный поток-2", - российский правозащитник - Цензор.НЕТ 1191
Укладывали трубы на дно моря вручную?
Или выравнивали дно моря лопатами?
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А судя по успехам РосКосмоса...
Зеки еще и ракеты собирают по ночам....
)))))
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Плювати. Вся москальня мов ті зеки безправні.
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А что у нас лучше?Зарплаты мизерные,платят с задержкой
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Бегут года...бегут столетия...
Дохнут царьуи и Членины...
А на Раске Федераске НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ!

К сожалению 73% наших дурников мечтают о совковой робе для своих детей и внуков...
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Евро-чувырлам это надо показать, как они отреагируют на такие нарушения прав человека!
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Интересно будет узнать мнение МИД Германии по этому поводу.
Тут тоже все Ок?
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Там вся страна ГУЛАГ если ***** терпят 20 лет .
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Извините , сделал ошибку ***** - читать как ***** .
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***** "удачний менеджер" як і його ідол сралін
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Это наверное план Штанмаера для русни!?)))
Гитлер был хфашист...
А ***** Первый...он хорошый))))
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Відродження сталінізму коли 17,5% ВВП СРСР вироблялося саме працею зеків. Ось туди і повертає ***** свій *****стан бо без рабської праці СРСР не відродити.
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я не пойму местных комментаторов, о чем ваш бред и истерика? Использование труда заключенных происходит как во всех странах мира, так и Украине в целом

кримінальний кодекс України:

Види покарання:
стаття 57. Виправні роботи
1. Покарання у виді виправних робіт встановлюється на строк від шести місяців до двох років і відбувається за місцем роботи засудженого. Із суми заробітку засудженого до виправних робіт провадиться відрахування в доход держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків.
Кримінально - виконавчий кодекс України:

Стаття 41. Порядок виконання покарання у виді виправних робіт
1. Покарання у виді виправних робіт відбувається на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності за місцем роботи засудженого.
2. Виконання покарання у виді виправних робіт здійснюється на основі участі засуджених у суспільно корисній праці і контролю за їхньою поведінкою відповідно до вимог цього Кодексу.
3. Контроль за виконанням покарання у виді виправних робіт покладається на уповноважений орган з питань пробації.

Я считаю вполне нормальным, когда тварь, совершившая преступление - работает, а не расслабляется на зоне за счет налогоплательщиков
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это ненормально это признаки диктатуры. Например в Германии труд добровольный даже в тюрьме. Никто не может заставить человека делать то что он не хочет - это базовые права человека.
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