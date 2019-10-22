 Влада РФ використовує працю ув'язнених для будівництва газопроводу "Північний потік-2", - російський правозахисник

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив засновник правозахисної організації "ГУЛАГу - НЕТ" Володимир Осєчкін на міжнародній конференції "Путінський газопровід "Північний потік-2" і його справжня вартість для Європи", у вівторок у Страсбурзі, повідомляє Укрінформ.

"За практикою, яка застосовувалася у ГУЛАГ у колишньому СРСР, сьогодні російська влада й держкорпорації використовують примусову працю ув'язнених. Ми маємо дані від колишніх співробітників системи виконання покарань та родичів ув'язнених, що лише за попередній рік праця ув'язнених використовувалася для будівництва підстанції у рамках проєкту "Північний потік-2", - сказав правозахисник.

Осєчкін додав, що за останні п'ять років до таких незаконних робіт залучалося тисячі ув'язнених.

Він наголосив, що ув'язнені працюють у важких умовах, без дотримання заходів безпеки, у результаті чого багато з них отримали виробничі травми.

Він повідомив, що його організація до кінця року оприлюднить восьму серію документального фільму "Хроніки ГУЛАГа", де розповідатиметься про використання рабської праці ув'язнених в Росії.

Як відомо, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини нарівні з уже діючим "Північним потоком". Його потужність становитиме 55 млрд кубометрів газу за рік, довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проєкту оцінюється у 9,5 млрд євро.

Будівництво морської ділянки "Турецького потоку" розпочалося 7 травня 2017 року. Ним опікується компанія South Stream Transport. Перша нитка газопроводу призначена для енергопостачання турецького ринку, друга - для країн Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної з них - 15,75 мільярда кубометрів газу на рік.

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