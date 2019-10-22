 Влада РФ використовує працю ув'язнених для будівництва газопроводу "Північний потік-2", - російський правозахисник

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив засновник правозахисної організації "ГУЛАГу - НЕТ" Володимир Осєчкін на міжнародній конференції "Путінський газопровід "Північний потік-2" і його справжня вартість для Європи", у вівторок у Страсбурзі, повідомляє Укрінформ.
"За практикою, яка застосовувалася у ГУЛАГ у колишньому СРСР, сьогодні російська влада й держкорпорації використовують примусову працю ув'язнених. Ми маємо дані від колишніх співробітників системи виконання покарань та родичів ув'язнених, що лише за попередній рік праця ув'язнених використовувалася для будівництва підстанції у рамках проєкту "Північний потік-2", - сказав правозахисник.
Осєчкін додав, що за останні п'ять років до таких незаконних робіт залучалося тисячі ув'язнених.
Він наголосив, що ув'язнені працюють у важких умовах, без дотримання заходів безпеки, у результаті чого багато з них отримали виробничі травми.
Він повідомив, що його організація до кінця року оприлюднить восьму серію документального фільму "Хроніки ГУЛАГа", де розповідатиметься про використання рабської праці ув'язнених в Росії.
Як відомо, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини нарівні з уже діючим "Північним потоком". Його потужність становитиме 55 млрд кубометрів газу за рік, довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проєкту оцінюється у 9,5 млрд євро.
Будівництво морської ділянки "Турецького потоку" розпочалося 7 травня 2017 року. Ним опікується компанія South Stream Transport. Перша нитка газопроводу призначена для енергопостачання турецького ринку, друга - для країн Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної з них - 15,75 мільярда кубометрів газу на рік.
А не внуки нацистов и их прихлебатели жабоеды оплачивают этот концерт?
Путин же где-то год назад подписал указ о возрождении "ГУЛАГа".
(принудительной работе заключенных на сторонние организации).
Теперь на Рашке это законно.
Тема как раз об этом.
Укладывали трубы на дно моря вручную?
Или выравнивали дно моря лопатами?
Зеки еще и ракеты собирают по ночам....
)))))
Дохнут царьуи и Членины...
А на Раске Федераске НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ!
К сожалению 73% наших дурников мечтают о совковой робе для своих детей и внуков...
Тут тоже все Ок?
Гитлер был хфашист...
А ***** Первый...он хорошый))))
кримінальний кодекс України:
Види покарання:
стаття 57. Виправні роботи
1. Покарання у виді виправних робіт встановлюється на строк від шести місяців до двох років і відбувається за місцем роботи засудженого. Із суми заробітку засудженого до виправних робіт провадиться відрахування в доход держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків.
Кримінально - виконавчий кодекс України:
Стаття 41. Порядок виконання покарання у виді виправних робіт
1. Покарання у виді виправних робіт відбувається на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності за місцем роботи засудженого.
2. Виконання покарання у виді виправних робіт здійснюється на основі участі засуджених у суспільно корисній праці і контролю за їхньою поведінкою відповідно до вимог цього Кодексу.
3. Контроль за виконанням покарання у виді виправних робіт покладається на уповноважений орган з питань пробації.
Я считаю вполне нормальным, когда тварь, совершившая преступление - работает, а не расслабляется на зоне за счет налогоплательщиков