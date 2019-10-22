 "Формула Штайнмаєра" має вивести Мінський процес з глухого кута, - глава МЗС Німеччини Маас

Про це вони поінформували журналістів після переговорів у вівторок у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми говорили про вирішення конфлікту на сході України, що залишається для нас найбільшим пріоритетом. Це мало би позитивний вплив на весь регіон", - сказав Маас.

Він зазначив, що напередодні він говорив про це й з білоруським колегою.

За його словами, "формула Штайнмаєра" має вивести нарешті мінський процес з глухого кута та "поставити його на рейки".

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Як зазначив Маас, Німеччина разом із Францією дуже активно працюють останнім часом над підготовкою зустрічі на вищому рівні в "нормандському форматі". Він упевнений, що за "відчутними кроками, які є на політичному рівні", мають бути також кроки, які матимуть позитивний вплив на місцеве населення на Донбасі.

Маас зазначив, що треба "змусити обидві сторони" дотримуватися домовленостей щодо припинення вогню та виконувати зобов’язання.

Своєю чергою Лінкявічус заявив, що "дуже важливо підкреслити, що ми повинні підтримати цю країну (Україну) у дуже важкій ситуації попри проблеми, з якими ми стикаємося у себе вдома та в міжнародному вимірі".

Міністри також обговорили відносини з Росією, співпрацю у галузі протистояння кіберзлочинності, з якою особливо гостро стикаються країни Балтії, та боротьби з фейковими новинами.

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Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас позитивно оцінив підписання українською стороною так званої "формули Штайнмаєра".