 "Формула Штайнмаєра" має вивести Мінський процес з глухого кута, - глава МЗС Німеччини Маас

Про це вони поінформували журналістів після переговорів у вівторок у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми говорили про вирішення конфлікту на сході України, що залишається для нас найбільшим пріоритетом. Це мало би позитивний вплив на весь регіон", - сказав Маас.
Він зазначив, що напередодні він говорив про це й з білоруським колегою.
За його словами, "формула Штайнмаєра" має вивести нарешті мінський процес з глухого кута та "поставити його на рейки".
Як зазначив Маас, Німеччина разом із Францією дуже активно працюють останнім часом над підготовкою зустрічі на вищому рівні в "нормандському форматі". Він упевнений, що за "відчутними кроками, які є на політичному рівні", мають бути також кроки, які матимуть позитивний вплив на місцеве населення на Донбасі.
Маас зазначив, що треба "змусити обидві сторони" дотримуватися домовленостей щодо припинення вогню та виконувати зобов’язання.
Своєю чергою Лінкявічус заявив, що "дуже важливо підкреслити, що ми повинні підтримати цю країну (Україну) у дуже важкій ситуації попри проблеми, з якими ми стикаємося у себе вдома та в міжнародному вимірі".
Міністри також обговорили відносини з Росією, співпрацю у галузі протистояння кіберзлочинності, з якою особливо гостро стикаються країни Балтії, та боротьби з фейковими новинами.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".
6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.
Раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас позитивно оцінив підписання українською стороною так званої "формули Штайнмаєра".
А через два тижні москальня Тбілісі бомбардувала.
Невже і ми цього прагнемо ?
Чем такой выход, может лучше ещё немножко в тупике постоять?
Как на воротах Аушвица было написано : труд освобождает.
Несут какой-то БРЕД для ТЫПИЛОВ.
Рабы на строики века нужны.
экономит на бедных. Кабинет министров увеличил размер базовой нормы платы за
жилищно-коммунальные услуги для получателей субсидий с 15% до 20% со
среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Об этом говорится в
постановлении правительства №878 от 20 октября.
Министры иностранных дел Германии и Литвы Хайко Маас и Линас Линкявичус обсудили перспективы мирного урегулирования конфликта на востоке Украины (имеется в виду российско украинская война а никакая не гражданская. Оккупация Крыма и Донбасса Россией)
После "воссоединения" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов окажутся в Украине. В Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе начнут взрываться дома.
Для Украины "воссоединение" с оккупированными территориями Донбасса и открытие границ с ОРДЛО - это "контрольный выстрел в собственную голову".
За время оккупации ОРДЛО российские спецслужбы повязали кровью десятки тысяч человек из местного населения, тем самым превратив в действующую или потенциальную агентуру.
Как представляется, в Украине нет полного осознания того, что произойдет со страной в случае "воссоединения" с ОРДЛО. Как нет и ясного понимания, какого мира хотят избиратели, массово проголосовавшие за Владимира Зеленского. Трагическая реальность состоит в том, что в обозримом будущем, как только граница с ОРДЛО будет открыта, Украина перестанет существовать как независимое государство, а жизнь ее населения превратится в ад.
Необходимо со всей определенностью понимать, что с "воссоединением" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов на законных основаниях окажутся на территории Украины и примкнут к давней агентуре, которая окопалась в украинской элите еще со времен КГБ. Как только это произойдет, даже не Путин, а какой-нибудь третьеразрядный "шнурок" из Кремля будет звонить президенту Украины и давать указания, что и как делать.
А если президент заартачится, то на следующий день в городах Украины начнут взрываться дома - в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе. Одновременно в результате одиночных терактов один за другим станут гибнуть известные люди. И после каждого такого случая "шнурок" будет звонить на Банковую и спрашивать: "Ну что, пацан, ты все понял? Можем повторить!"
Затем российские спецслужбы используют Украину в качестве плацдарма для террористических актов на Западе, обвиняя в этом все тех же мифических "бендеровцев". В Украине наступят хаос и паника. По предложению Путина, поддержанному [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [канцлером Германии Ангелой] Меркель, [нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор] Медведчук будет назначен премьером, наделенным чрезвычайными полномочиями. Для управления делами Украины в Кремле будет создан специальный отдел, а некоторые члены команды президента Зеленского будут развлекать публику на московских корпоративах.
Если кто-то скажет, что все это бред и такого не может быть никогда, вспомните, кто в 1990 году мог поверить, что российские спецслужбы способны взорвать дома в собственной столице и похоронить под их обломками более 300 человек, чтобы привести к власти Окурка из питерской подворотни. А кто в начале 2000-х годов мог представить, что ФСБ и ГРУ будут осуществлять теракты в столице страны НАТО с применением оружия массового поражения (полоний и "Новичок")?
К сожалению, все вышеуказанное вполне может быть исполнено Путиным и, видимо, в этом и состоит сейчас стратегический план Кремля в отношении Украины - перенесение необъявленной войны в города Украины при помощи массового террора. Поэтому "воссоединение" с ОРДЛО и открытие границ с оной - это контрольный выстрел в собственную голову.
А в это время в Минске украинская делегация фактически обсуждает, как впустить террористов на собственную территорию. Это безумие.
Обещание добиться мира не означает, что это нужно сделать путем самоубийства страны.
Готовы ли фрау Меркель и месье Макрон (а в их лице Германия и Франция) в договорном порядке гарантировать, что в случае "воссоединения" Украины с ОРДЛО страна не станет территорией массового террора со стороны российских спецслужб и их агентуры? Поскольку утвердительного ответа однозначно не будет, нормандским друзьям Украины нужно вежливо предложить прекратить валять дурака вокруг "формулы Штайнмайера" и приступить к решению практического вопроса о создании эффективной демилитаризованной зоны, достаточно широкой, чтобы террористы не могли убивать через нее украинских военнослужащих.
Назло всім бажаючим продовжити цю безглузду кроваву бійню.
Министерство иностранных дел ФРГ, с 2013 г. находящееся под контролем Социал-демократической партии, известной своим реверансами перед Кремлем, не поддерживает признание Голодомора геноцидом украинского народа.
в МИДе, которым руководит эсдек Хайко Маас, назвали две причины для отказа признать Голодомор геноцидом. Первая: до 1951 г. термин "геноцид" еще не получил определения. Вторая: Москва устроила искусственный голод не только для украинцев, но и для жителей России, и Кавказа.
По некоторым данным, гитлеровцы в ходе Второй мировой и их союзники убили по меньшей мере 6 млн евреев посредством расстрельных команд, газовых камер и фургонов и т. д. в концлагерях на территории оккупированной Польши. Раз "геноцида" в терминологии до 1951 г. не существовало, так может Берлин сам себе простит массовые убийства евреев?
Помимо Холокоста, следует вспомнить и о еще одном подобном акте в истории Европы, который также имеет определенное отношение к Германии. Речь идет о геноциде армян, совершенном в 1915-1918 гг. на территориях, контролируемых Османской империей по инициативе младотурков и параллельно с геноцидом понтийских греков и ассирийцев. Считается, что жертвами людоедской политики сторонников пантюркизма среди армянского населения Порты стали порядка 1,5 млн человек. И это не считая тех, кто погиб в скитаниях после бегства от османов.
Занятно, что один из организаторов геноцида, представитель младотурков Мехмед Талаат-паша был полностью оправдан судом Берлина, но его все равно настигла кара в 1921 г. от рук армян-беженцев. И спустя почти столетие Германия как бы реабилитировалась за свои решения, когда в июне 2016 г. Бундестаг принял решение признать геноцидом уничтожение армян в Османской империи.
http://www.dsnews.ua/world/genotsidnaya-izbiratelnost-berlina-kak-germaniya-podstavila--22102019220000