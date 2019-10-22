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 За кордоном
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Все про:Німеччина (1300) Лінкявічюс (109) Гайко Маас (89) Формула Штайнмаєра (146)

 "Формула Штайнмаєра" має вивести Мінський процес з глухого кута, - глава МЗС Німеччини Маас

Міністри закордонних справ Німеччини та Литви Гайко Маас і Лінас Лінкявічус обговорили перспективи мирного врегулювання конфлікту на сході України.

Про це вони поінформували журналістів після переговорів у вівторок у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми говорили про вирішення конфлікту на сході України, що залишається для нас найбільшим пріоритетом. Це мало би позитивний вплив на весь регіон", - сказав Маас.

Він зазначив, що напередодні він говорив про це й з білоруським колегою.

За його словами, "формула Штайнмаєра" має вивести нарешті мінський процес з глухого кута та "поставити його на рейки".

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Як зазначив Маас, Німеччина разом із Францією дуже активно працюють останнім часом над підготовкою зустрічі на вищому рівні в "нормандському форматі". Він упевнений, що за "відчутними кроками, які є на політичному рівні", мають бути також кроки, які матимуть позитивний вплив на місцеве населення на Донбасі.

Маас зазначив, що треба "змусити обидві сторони" дотримуватися домовленостей щодо припинення вогню та виконувати зобов’язання.

Своєю чергою Лінкявічус заявив, що "дуже важливо підкреслити, що ми повинні підтримати цю країну (Україну) у дуже важкій ситуації попри проблеми, з якими ми стикаємося у себе вдома та в міжнародному вимірі".

Міністри також обговорили відносини з Росією, співпрацю у галузі протистояння кіберзлочинності, з якою особливо гостро стикаються країни Балтії, та боротьби з фейковими новинами.

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Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас позитивно оцінив підписання українською стороною так званої "формули Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155273
 
   
 Топ коментарі
 
Та грузини так само тому ж Шайтанмаєйру повірили..
А через два тижні москальня Тбілісі бомбардувала.
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Вывести кацапов из тупика она должна.
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Удмурды до сих пор там приграничные столбы двигают .
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Та грузини так само тому ж Шайтанмаєйру повірили..
А через два тижні москальня Тбілісі бомбардувала.
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Удмурды до сих пор там приграничные столбы двигают .
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Отож.. Повзучий наступ продовжується.
Невже і ми цього прагнемо ?
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Как я слышал по этой формуле Берлин и Восточная часть Германии становятся только Украинской.. яволь гут гут.. мы согласны и идите на......ааааааааааааааааа "Формула Штайнмайера" должна вывести Минский процесс из тупика, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 2258
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Вывести кацапов из тупика она должна.
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"Формула Штайнмайера" должна вывести Минский процесс из тупика, - глава МИД Германии Маас

Чем такой выход, может лучше ещё немножко в тупике постоять?
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Минский процесс выведет из тупика вывод орковойск из Крыма и Донбасса
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Так же само как Северную Осетию и Приднестровье . А не хотите ***** сказать в глаза , шо оно *****!
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Хмм.. для них сохранение державности тупик?
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Спочатку, фашист, визнай Голодомор в Україні!
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А ти на які мові мені це пишеш, ольгінець? "Формула Штайнмаєра" має вивести Мінський процес з глухого кута, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 5246
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Ватный лахтинский длбб, в приватном мышебратском посыленах предпочитаю использовать хрюсский ,цинично звичайно,але воно того варто...
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Кірюша зяблікав, ета ти што-лі? Ольгінскіє на работу вигналі?
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Это того который акционер северного потока где используется труд заключенных?
Как на воротах Аушвица было написано : труд освобождает.
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это понятно всем здравомыслящим людям .... Мне кажется уже даже тугодумам понятно, что в нынешней международной оттепели отношений с Россией, Украина обязана брать инициативу в свои руки и в очередной раз показать нежелание Кремля идти на выполнение минских договоренностей ... иначе нам только останется выражать свою глубокую озабоченность на отмену санкций к россии
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Как... КАК она это должна сделать?!!!
Несут какой-то БРЕД для ТЫПИЛОВ.
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Шли б вы, выводители, к Гитлеру на свиданку вместе с Макроном
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Небольшой выбор. Или формула, или затягивть пояса пока ***** не сдохнет. А там нет никакой гарантии, что придет такое же *****.
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МИД Германии превратился придатком кацапского мида
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Нужно на конец понять , шо меркантильной Европе по хер шо убивают Украинцев , и действовать как выгодно нам .А для этого нужно иметь сильного духом президента , который сможет выгнать отсюда ФСБшных олигархов , и пересажать мародерскую сволоту петра алексеевича .
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З початку ваша формула хай виведе Німеччину, а у нас свій знайдеться штайнмайоренко.
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помним помним и дейтонские соглашения и женевские переговоры по абхазии и кишиневские по приднестровью. Помним!
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Там конкретный интерес у них.
Рабы на строики века нужны.
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Чтоб урегулировать как они говорят "конфликт " на востоке Украины надо кацапским боевикам просто убраться оттуда,если бы Франции восток окупировали немцы они тоже принимали формулу третей стороны и оставляли позиции чтоб наступил мир? и не освобождали и не боролись за свою землю,это позор во главе с клоуном,принимать какие то выполнения решения домашнюю работу чтоб саммит состоялся,кто на кого напал они на нас или наоборот?
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пропагандист ДНР и РФ предупреждает: кто власть критикует и раскачивает лодку тот агент Кремля. :*...а то фуйло нападе * 21.03.2019 11:35

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Какая трогательная забота о России.
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Формула Штайнмайера, как и весь хоровод в Минску - запихивание раковой опухоли ЛуганДон обратно в тело Украины.
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Это универсальная формула, они сработала в Абхазии, Осетии, Приднестровье, значит сработает и в Украине, однозначно.
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охеревшие фрицы уже не стесняясь толкают нас на капитуляцию, может давай тебе псине прокацапской просто жопу порвем..
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Щедро разбрасывая миллиарды Коломойским режим Зеленского
экономит на бедных. Кабинет министров увеличил размер базовой нормы платы за
жилищно-коммунальные услуги для получателей субсидий с 15% до 20% со
среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Об этом говорится в
постановлении правительства №878 от 20 октября.
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Формула Ш. об имплементации местньіх вьіборов на Донбассе , но до вьіборов должен бьіть вьівод вооружений и российских боевиков с территории Украиньі. Посмотрим , что дадут переговорьі Норм.группьі в Париже. Туда Пуйла уже месяц затянуть вдвоем Макрон с Меркель не могут , а уж вьівод военной группировки - на грани чуда. Поєтому , вьіборов и не будет , на 90%. И про Штайнмаєра скоро все забудут , кроме кремлевских пропагандонов. Опять лугандонцьі проведут свои фиктивньіе вьіборьі , а Украина будет продвигать формат на основе Будапештского меморандума. И ускоренно строить ракетьі...
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Та то понятно что формула должна. Мне он одна уже лет 10 как должна---с поправкой на инфляцию пол авто можно купить. Затаился от восторга как отдаст!
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Побоялись признать Голодомор геноцидом, советники .
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І куди вона нас поведе, з глухого кута для кацапів, в глухий кут для України?
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Другими словами Капитуляция Украины перед Россией - "Формула Штайнмайера" должна вывести Минский процесс из тупика, - глава МИД Германии Маас
Министры иностранных дел Германии и Литвы Хайко Маас и Линас Линкявичус обсудили перспективы мирного урегулирования конфликта на востоке Украины (имеется в виду российско украинская война а никакая не гражданская. Оккупация Крыма и Донбасса Россией)
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что такое Маас:Мы решили, что Россия должна остаться в ПАСЕ, - глава МИД Германии Маас/ "Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ /Глава МИД ФРГ Маас считает "Северный поток-2" разумным и важным для Европы проектом.Маас дерьмо как и путинская шлюха Меркель.Заразу с этого дерьма сюда несут тумбалалайки, испаряющиеся под статьями о власти ФРГ.
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Это та самая Германия что отказалась уничтожение миллионов украинцев кацапами признать голодомором?Так вы что думаете они формулу штань- маляра вам сунут по доброте душевной?
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И вообще, напоминает факт молотого Либентропа... "Формула Штайнмаєра" має вивести Мінський процес з глухого кута, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 5009
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Юрий Швец (эмигрировавший в США 25 лет назад бывший советский разведчик, сокурсник президента россии путина):
После "воссоединения" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов окажутся в Украине. В Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе начнут взрываться дома.
Для Украины "воссоединение" с оккупированными территориями Донбасса и открытие границ с ОРДЛО - это "контрольный выстрел в собственную голову".
За время оккупации ОРДЛО российские спецслужбы повязали кровью десятки тысяч человек из местного населения, тем самым превратив в действующую или потенциальную агентуру.
Как представляется, в Украине нет полного осознания того, что произойдет со страной в случае "воссоединения" с ОРДЛО. Как нет и ясного понимания, какого мира хотят избиратели, массово проголосовавшие за Владимира Зеленского. Трагическая реальность состоит в том, что в обозримом будущем, как только граница с ОРДЛО будет открыта, Украина перестанет существовать как независимое государство, а жизнь ее населения превратится в ад.
Необходимо со всей определенностью понимать, что с "воссоединением" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов на законных основаниях окажутся на территории Украины и примкнут к давней агентуре, которая окопалась в украинской элите еще со времен КГБ. Как только это произойдет, даже не Путин, а какой-нибудь третьеразрядный "шнурок" из Кремля будет звонить президенту Украины и давать указания, что и как делать.
А если президент заартачится, то на следующий день в городах Украины начнут взрываться дома - в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе. Одновременно в результате одиночных терактов один за другим станут гибнуть известные люди. И после каждого такого случая "шнурок" будет звонить на Банковую и спрашивать: "Ну что, пацан, ты все понял? Можем повторить!"
Затем российские спецслужбы используют Украину в качестве плацдарма для террористических актов на Западе, обвиняя в этом все тех же мифических "бендеровцев". В Украине наступят хаос и паника. По предложению Путина, поддержанному [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [канцлером Германии Ангелой] Меркель, [нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор] Медведчук будет назначен премьером, наделенным чрезвычайными полномочиями. Для управления делами Украины в Кремле будет создан специальный отдел, а некоторые члены команды президента Зеленского будут развлекать публику на московских корпоративах.
Если кто-то скажет, что все это бред и такого не может быть никогда, вспомните, кто в 1990 году мог поверить, что российские спецслужбы способны взорвать дома в собственной столице и похоронить под их обломками более 300 человек, чтобы привести к власти Окурка из питерской подворотни. А кто в начале 2000-х годов мог представить, что ФСБ и ГРУ будут осуществлять теракты в столице страны НАТО с применением оружия массового поражения (полоний и "Новичок")?
К сожалению, все вышеуказанное вполне может быть исполнено Путиным и, видимо, в этом и состоит сейчас стратегический план Кремля в отношении Украины - перенесение необъявленной войны в города Украины при помощи массового террора. Поэтому "воссоединение" с ОРДЛО и открытие границ с оной - это контрольный выстрел в собственную голову.
А в это время в Минске украинская делегация фактически обсуждает, как впустить террористов на собственную территорию. Это безумие.
Обещание добиться мира не означает, что это нужно сделать путем самоубийства страны.
Готовы ли фрау Меркель и месье Макрон (а в их лице Германия и Франция) в договорном порядке гарантировать, что в случае "воссоединения" Украины с ОРДЛО страна не станет территорией массового террора со стороны российских спецслужб и их агентуры? Поскольку утвердительного ответа однозначно не будет, нормандским друзьям Украины нужно вежливо предложить прекратить валять дурака вокруг "формулы Штайнмайера" и приступить к решению практического вопроса о создании эффективной демилитаризованной зоны, достаточно широкой, чтобы террористы не могли убивать через нее украинских военнослужащих.
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Одна лишь Формула Штанмайра, без таблицы Менделеева фигня полная
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Правительство Германии не рассматривает массовую гибель жителей СССР в 1932-1933 годах как геноцид украинского народа, заявил госминистр МИД ФРГ Михаэль Рот. В ответе на петицию с просьбой к бундестагу признать голодомор на Украине в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа, вызванным действиями советского режима, Рот назвал события того "ужасающей катастрофой, которая привела к миллионам смертей". Однако он добавил, что необходимо различать политическую и международно-правовую оценку. Рот пояснил, что определение геноцида появилось в международном праве только с 1948 года, и события, произошедшие ранее, едва ли могут быть охарактеризованы как геноцид.

"Формула Штайнмаєра" має вивести Мінський процес з глухого кута, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 3119

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Как можно выйти из тупика выбирая какие договорённости соблюдать, а какие нет? Так будет только несоблюдение любых договорённостей. Из тупика можно выйти только соблюдая договорённости по порядку. Выполнив будапештский меморандум, не понадобится и выполнять минское непонятно что, неизвестно кем подписанное.
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А применение авиации,выбили як красиво.Авиация не аби яка перевага.Але Украину уравняли "Формула Штайнмаєра" має вивести Мінський процес з глухого кута, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 9170
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Об Апачах.По Минским Украине запретили использовать авиацию.А было б в нас звено Апачей,вместо аваковских французских ментовозов,москали сидели б як мыши "Формула Штайнмаєра" має вивести Мінський процес з глухого кута, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 6232
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Формулі Штайнмайєра - так!
Назло всім бажаючим продовжити цю безглузду кроваву бійню.
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Дело в том,що война не закончится,як,що Украина примет формулу,а выйдет на новый уровень "Формула Штайнмаєра" має вивести Мінський процес з глухого кута, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 4404
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У відповідь на формулу Штанмайера Україні треба запропонувати власну формулу, к саме: в обмін на Крим Донбас запропонувати х@йлу південь Франції та східну Німеччину. Якщо жабоїди та боші вважають, що мають право розпоряджатися територіями України, чому ми не можемо запропонувати їх території? А за це ми можемо пообіцяти, що у разі, якщо ху@ло погодиться, ми будемо висловлювати свою глибоку стурбованість з цього приводу і неодноразово.
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Хай краще п. Маас поясніть, чому МЗС Німеччині не рекомендує Бундестагу визнати голодомор геноцидом українського народу. І після цього у нього вистачає ще нахабства повчати Україну? І до речі, де реакція МЗС України на цю "рекомендацію", чи знову роблять вигляд, що нічого не трапилось?
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МИД Германии против признания Голодомора геноцидом, коим в его глазах в то же время являются Холокост и убийства армян османами.
Министерство иностранных дел ФРГ, с 2013 г. находящееся под контролем Социал-демократической партии, известной своим реверансами перед Кремлем, не поддерживает признание Голодомора геноцидом украинского народа.
в МИДе, которым руководит эсдек Хайко Маас, назвали две причины для отказа признать Голодомор геноцидом. Первая: до 1951 г. термин "геноцид" еще не получил определения. Вторая: Москва устроила искусственный голод не только для украинцев, но и для жителей России, и Кавказа.
По некоторым данным, гитлеровцы в ходе Второй мировой и их союзники убили по меньшей мере 6 млн евреев посредством расстрельных команд, газовых камер и фургонов и т. д. в концлагерях на территории оккупированной Польши. Раз "геноцида" в терминологии до 1951 г. не существовало, так может Берлин сам себе простит массовые убийства евреев?
Помимо Холокоста, следует вспомнить и о еще одном подобном акте в истории Европы, который также имеет определенное отношение к Германии. Речь идет о геноциде армян, совершенном в 1915-1918 гг. на территориях, контролируемых Османской империей по инициативе младотурков и параллельно с геноцидом понтийских греков и ассирийцев. Считается, что жертвами людоедской политики сторонников пантюркизма среди армянского населения Порты стали порядка 1,5 млн человек. И это не считая тех, кто погиб в скитаниях после бегства от османов.
Занятно, что один из организаторов геноцида, представитель младотурков Мехмед Талаат-паша был полностью оправдан судом Берлина, но его все равно настигла кара в 1921 г. от рук армян-беженцев. И спустя почти столетие Германия как бы реабилитировалась за свои решения, когда в июне 2016 г. Бундестаг принял решение признать геноцидом уничтожение армян в Османской империи.
http://www.dsnews.ua/world/genotsidnaya-izbiratelnost-berlina-kak-germaniya-podstavila--22102019220000
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