 Суд дозволив Міністерству охорони здоров'я призначити нового держсекретаря

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

Янчук звернувся до суду, щоб зупинити дію розпоряджень МОЗ від 12 жовтня про його звільнення з посади держсекретаря і призначення в. о. держсекретаря Інни Солодкої. В забезпечення позову Янчук просив ОАСК заборонити Кабміну відкривати конкурс на посаду державного секретаря Міністерства охорони здоров'я, а також призначати нового держсекретаря.

Суд назвав заяву про забезпечення позову "необґрунтованою".

"Без розгляду справи по суті, з встановленням усіх обставин і вивченням доказів, вжиття заходів щодо забезпечення позову неможливе", - йдеться в повідомленні суду.

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