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 На розвідувальний корабель для ВМС України, який добудовуватимуть в Одесі, встановлять станцію радіотехнічної розвідки "Мельхіор". ФОТО

Увечері 21 жовтня середній розвідувальний корабель проєкту "Лагуна", який будувався на київському заводі "Кузня на Рибальському", доставили на судноверф "Україна", що в Одеському морському торговому порту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

На розвідувальний корабель для ВМС України, який добудовуватимуть в Одесі, встановлять станцію радіотехнічної розвідки Мельхіор 01

Корабель було побудовано із зачину корпусів риболовецьких траулерів проєкту 502ЕМ і модернізовано в СРК, шифр "Лагуна". Спущено на воду в Києві 23 квітня цього року, а на початку жовтня "Кузня" відправила його в доці сплавлятися вниз по Дніпру.

20 жовтня в Херсоні розвідник позбувся дока і добу його буксирували до Одеси.

На розвідувальний корабель для ВМС України, який добудовуватимуть в Одесі, встановлять станцію радіотехнічної розвідки Мельхіор 02

Довжина корабля 54,8 метрів, ширина 9,8, водотоннажність 1220 тонн. Швидкість траулера проєкту 502ЕМ - 11,6 вузлів (можливо швидкість СРК буде вищою). Дальність 7200 миль, автономність 28 днів.

На розвідувальний корабель для ВМС України, який добудовуватимуть в Одесі, встановлять станцію радіотехнічної розвідки Мельхіор 03

За даними Армия Інформ, у процесі доопрацювання корабля в Одесі "буде встановлено різні антени, а саме станція радіотехнічної розвідки "Мельхіор".

Читайте також: Ще чотири патрульні катери класу Island прибудуть зі США в Україну, - заступник начштабу ВМС Риженко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155268
 
 
 Топ коментарі
 
Я на таком в 1989 году рыбу ловил.
Оставили бы его уже рыболовным, внешне. И меньше трындели бы о его истинном назначении ...
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Слепили из веток и говна))))
Так и напишите...
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Гов-но не горит и гов-гно не тонет.......

Лично я надеялся что за этот "последней модели" развед корыто и заказчик и исполнитель получат по полной.... и желательно с конфискацией....
Но эпопея почему то продолжается.....
Осталось ждать когда из 2го ржавого сейнера сделают "авианосец" тоже не имеющий аналогов..... Что кстати истина..... ибо ни одна адекватная армия такое гов-но не примет...
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Было фото пуска на воду этого ... . Там рядом такой же второй весь ржавый лет 30 уже стоит. Насквозь просвечивает уже.
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Это не тот что будто бы сгорел? Дубинский че, соврал что ли?
хрен кому теперь буду верить, даже Антиколорадосу.
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Был там пожар. От сварки. Но локальный, ничего критического.
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Гов-но не горит и гов-гно не тонет.......

Лично я надеялся что за этот "последней модели" развед корыто и заказчик и исполнитель получат по полной.... и желательно с конфискацией....
Но эпопея почему то продолжается.....
Осталось ждать когда из 2го ржавого сейнера сделают "авианосец" тоже не имеющий аналогов..... Что кстати истина..... ибо ни одна адекватная армия такое гов-но не примет...
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Да какой странновато.....
Это чистой воды предательство интересов Украины....
Какой нах-й (извините за мой английский) развед корабль со скоростью 11,6 узлов.....
Если даже подв лодки 1го поколения развивали под водой выше 27 узлов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поколения_подводных_лодок

А сейчас 4 го - 34-35 узлов......
Да и надводные военные корабли 30 узлов мин-м
Да это просто прекрасная мишень.

Он может быть развед кораблем, только если бы работал под видом сейнера но с хорошей "начинкой".
Но после пафосного приема полторашкой в ряды флота - это корыто подпустят только на расстояние выстрела , что бы утопить (если конечно само не утонет)!
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если не ошибаюсь у единственного корабля управления и разведки ВМФ Украины "Донбасс" скорость 12уз
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Ну вот ни капли не удивляюсь.....
Зачем старой плавучей мастерской скорость
Заложен в 1969 году
На разведывательный корабль для ВМС Украины, который будут достраивать в Одессе, установят станцию радиотехнической разведки "Мельхиор" - Цензор.НЕТ 234 Вступил в строй ВМФ СССР в 1970 году как плавучая мастерская ПМ-9
На разведывательный корабль для ВМС Украины, который будут достраивать в Одессе, установят станцию радиотехнической разведки "Мельхиор" - Цензор.НЕТ 5077 Перешёл в состав ВМС Украины в 1997 году как U803 «Краснодон». В 2001 году переименован в U500 «Донбасс» и переклассифицирован в корабль управления. В 2018 году бортовой номер изменён на A500.

И сделали его еще до моего рождения......
Может казацкую чайку в ракетный катер переделаем?
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Кстати..... Порылся в инете и нашел что развед корабли - это пережиток 2 мировой.
В чистом виде остались только в рашке.....
В Китае это корабль слежения за косм объектами
http://zonwar.ru/morskoj/Razvedyvatelnye_korabli/Yuan_Wang.html

Так что вообще не понятно нах-й нам нужен пережиток советского прошлого?
Чем вообще аргументировали его покупку, если во всех флотах мира (кроме рашки) их не используют?
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Брэшу.
Используют аналоги
https://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Echo_(H87)

но не древние.

При отсутствии боевого прикрытия - это бесполезное судно. А боевых кораблей у нас 1-2 и обчелся.
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потому что до сих пор у нас уставы, тактика, руководства еще по советским лекалам
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Вы попали в самую точку.......
Забыли что у нас и руководство еще на 80-90% советское.
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твое место в говно раше..гордится "Помиралом Кузнецовым"..не имеющим аналогов в мире
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Я на таком в 1989 году рыбу ловил.
Оставили бы его уже рыболовным, внешне. И меньше трындели бы о его истинном назначении ...
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Вот как надо использовать "мирный" флот. Ледокол Курятника по ошибке подал сигнал SOS/Это ничто иное как военная операция для оценки скорости реагирования, какие морские и воздушные средства могут быть задействованы, как быстро они подойдут к месту аварии. "Война - это мир"
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От зачем такие затраты , ей богу . Вздернете на рее Свыню , Турчинова на катерах с " Ленинской кузни ! " вперед запустите .
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Це СРМТ (Середній Рибний Морозильний Траулер)... На такому починав свою кар'єру... Їх у Києві й будували... Мореход непоганий, а напічкати можна різною технікою...
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Та и правда. Просто отправить рыбу ловить. Океанического класса сейнер. Было бы пользы больше. Хоть бы народ палтуса поел в волю.
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С таво шо сгарел, шо ************* 3 раз карапь прадас.
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