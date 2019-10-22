 На розвідувальний корабель для ВМС України, який добудовуватимуть в Одесі, встановлять станцію радіотехнічної розвідки "Мельхіор". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.
Корабель було побудовано із зачину корпусів риболовецьких траулерів проєкту 502ЕМ і модернізовано в СРК, шифр "Лагуна". Спущено на воду в Києві 23 квітня цього року, а на початку жовтня "Кузня" відправила його в доці сплавлятися вниз по Дніпру.
20 жовтня в Херсоні розвідник позбувся дока і добу його буксирували до Одеси.
Довжина корабля 54,8 метрів, ширина 9,8, водотоннажність 1220 тонн. Швидкість траулера проєкту 502ЕМ - 11,6 вузлів (можливо швидкість СРК буде вищою). Дальність 7200 миль, автономність 28 днів.
За даними Армия Інформ, у процесі доопрацювання корабля в Одесі "буде встановлено різні антени, а саме станція радіотехнічної розвідки "Мельхіор".
Так и напишите...
хрен кому теперь буду верить, даже Антиколорадосу.
Лично я надеялся что за этот "последней модели" развед корыто и заказчик и исполнитель получат по полной.... и желательно с конфискацией....
Но эпопея почему то продолжается.....
Осталось ждать когда из 2го ржавого сейнера сделают "авианосец" тоже не имеющий аналогов..... Что кстати истина..... ибо ни одна адекватная армия такое гов-но не примет...
Это чистой воды предательство интересов Украины....
Какой нах-й (извините за мой английский) развед корабль со скоростью 11,6 узлов.....
Если даже подв лодки 1го поколения развивали под водой выше 27 узлов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поколения_подводных_лодок
А сейчас 4 го - 34-35 узлов......
Да и надводные военные корабли 30 узлов мин-м
Да это просто прекрасная мишень.
Он может быть развед кораблем, только если бы работал под видом сейнера но с хорошей "начинкой".
Но после пафосного приема полторашкой в ряды флота - это корыто подпустят только на расстояние выстрела , что бы утопить (если конечно само не утонет)!
Зачем старой плавучей мастерской скорость
Заложен в 1969 году
Вступил в строй ВМФ СССР в 1970 году как плавучая мастерская ПМ-9
Перешёл в состав ВМС Украины в 1997 году как U803 «Краснодон». В 2001 году переименован в U500 «Донбасс» и переклассифицирован в корабль управления. В 2018 году бортовой номер изменён на A500.
И сделали его еще до моего рождения......
Может казацкую чайку в ракетный катер переделаем?
В чистом виде остались только в рашке.....
В Китае это корабль слежения за косм объектами
http://zonwar.ru/morskoj/Razvedyvatelnye_korabli/Yuan_Wang.html
Так что вообще не понятно нах-й нам нужен пережиток советского прошлого?
Чем вообще аргументировали его покупку, если во всех флотах мира (кроме рашки) их не используют?
Используют аналоги
https://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Echo_(H87)
но не древние.
При отсутствии боевого прикрытия - это бесполезное судно. А боевых кораблей у нас 1-2 и обчелся.
Забыли что у нас и руководство еще на 80-90% советское.
Оставили бы его уже рыболовным, внешне. И меньше трындели бы о его истинном назначении ...