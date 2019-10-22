 На розвідувальний корабель для ВМС України, який добудовуватимуть в Одесі, встановлять станцію радіотехнічної розвідки "Мельхіор". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Корабель було побудовано із зачину корпусів риболовецьких траулерів проєкту 502ЕМ і модернізовано в СРК, шифр "Лагуна". Спущено на воду в Києві 23 квітня цього року, а на початку жовтня "Кузня" відправила його в доці сплавлятися вниз по Дніпру.

20 жовтня в Херсоні розвідник позбувся дока і добу його буксирували до Одеси.

Довжина корабля 54,8 метрів, ширина 9,8, водотоннажність 1220 тонн. Швидкість траулера проєкту 502ЕМ - 11,6 вузлів (можливо швидкість СРК буде вищою). Дальність 7200 миль, автономність 28 днів.

За даними Армия Інформ, у процесі доопрацювання корабля в Одесі "буде встановлено різні антени, а саме станція радіотехнічної розвідки "Мельхіор".

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