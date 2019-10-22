 Прокуратура АРК повідомила про підозру кримському "судді" Кулешову, який засудив Умерова до 2 років ув'язнення

Про це йдеться на сайті прокуратури, повідомляє Цензор.НЕТ.

Йому закидають статтю 438 Кримінального кодексу - порушення законів і звичаїв війни, а саме - порушення права на справедливий судовий процес, передбачений Конвенцією 1949 року про захист цивільного населення під час війни і Женевськими конвенціями.

На думку слідства, в травні-вересні 2017 року суддя, розглядаючи матеріали кримінальної справи проти Умерова, порушив право на захист. У результаті 27 вересня 2017 року Умерова визнали винним за ч. 2 ст. 280.1 КК РФ у закликах до сепаратизму і засудили до двох років позбавлення волі в колонії-поселенні.

Окупанти зокрема зазначали, що під час виступу в прямому ефірі на одному з телеканалів Умеров висловив позицію про необхідність повернення Україні територій АР Крим, Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 25 жовтня представників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, незаконно засуджених окупантами в окупованому Криму, видали Туреччині.

Нагадаємо, 11 вересня так званий суд в анексованому Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму. 27 вересня Сімферопольський районний "суд" виніс вирок у справі Ільмі Умерова і призначив йому покарання у вигляді двох років колонії-поселення.

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