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Все про:Крим (7605) прокуратура (1939) суддя (984) Умеров (231)

 Прокуратура АРК повідомила про підозру кримському "судді" Кулешову, який засудив Умерова до 2 років ув'язнення

Прокуратура АР Крим висунула підозру сімферопольському "судді" Андрію Кулешову, який у 2017 році виніс обвинувальний вирок заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову.

Про це йдеться на сайті прокуратури, повідомляє Цензор.НЕТ.

Йому закидають статтю 438 Кримінального кодексу - порушення законів і звичаїв війни, а саме - порушення права на справедливий судовий процес, передбачений Конвенцією 1949 року про захист цивільного населення під час війни і Женевськими конвенціями.

На думку слідства, в травні-вересні 2017 року суддя, розглядаючи матеріали кримінальної справи проти Умерова, порушив право на захист. У результаті 27 вересня 2017 року Умерова визнали винним за ч. 2 ст. 280.1 КК РФ у закликах до сепаратизму і засудили до двох років позбавлення волі в колонії-поселенні.

Окупанти зокрема зазначали, що під час виступу в прямому ефірі на одному з телеканалів Умеров висловив позицію про необхідність повернення Україні територій АР Крим, Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 25 жовтня представників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, незаконно засуджених окупантами в окупованому Криму, видали Туреччині.

Нагадаємо, 11 вересня так званий суд в анексованому Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму. 27 вересня Сімферопольський районний "суд" виніс вирок у справі Ільмі Умерова і призначив йому покарання у вигляді двох років колонії-поселення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155266
 
 
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А як на рахунок того,щоб оголосити підозру "судді",який відпустив під заклад Свинарчука?..Під заклад,який навіть десятої частини не становить навіть того,що накопали прокурори...Слабо?..Ясна річ,простіше гавкнути на якогось кримського суддю,який і не почує того гавкоту...
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