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Все про:НСЖУ (28) Асєєв (12)

 Неприховані жорстокі репресії за прагнення говорити правду, - НСЖУ про "вирок" у 15 років Асєєву

У Національній спілці журналістів України висловили обурення "судилищем" над українським журналістом Станіславом Асєєвим, якого "суд" в окупованому Донецьку засудив до 15 років колонії суворого режиму і заборонив займатися журналістською діяльністю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті НСЖУ.

В організації назвали вирок Асєєву "неприхованими жорстокими репресіями за прагнення журналіста говорити правду з окупованого Донбасу".

"Станіслав Асєєв (Васін) в своїх матеріалах для "Радіо Свобода", "Української правди" і "Дзеркала тижня" розповідав про сумні реалії Донбасу, а не організовував "екстремістське співтовариство", в чому його звинувачують самопроголошені "прокурори"! Позиція НСЖУ незмінна і підтримується нашими міжнародними партнерами: свободу журналісту Станіславу Асєєву! Закликаємо українську владу докласти максимальних зусиль щоб звільнити журналіста з полону!" - заявив глава НСЖУ Сергій Томіленко.

Про зникнення Асєєва в окупованому Донецьку стало відомо 7 червня 2017 року. Наприкінці липня того ж року бойовики "ДНР" підтвердили, що "заарештували" журналіста і відкрили проти нього "кримінальну справу" за шпигунство.

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" і ОБСЄ закликали бойовиків "ДНР" звільнити журналіста, але спроби домовитися про звільнення Асєєва зайшли в глухий кут.

17 серпня 2018 року в ефір каналу "Росія 24" вийшла програма, в якій Асєєв зізнається в роботі на Головне управління розвідки Міністерства оборони України з позивним Норман. Він заявив, що був у складі батальйону "Донбас", добровільно пішов на співпрацю з розвідкою, а однією з цілей нібито був збір матеріалів для майбутнього роману.

22 жовтня стало відомо, що "суд" в ОРДЛО засудив Асєєва до 15 років колонії суворого режиму.

Читайте також: Асоціація польських журналістів закликає терористів "ДНР" звільнити українського журналіста Асєєва

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155265
 
 
 Топ коментарі
 
это было сразу после ареста ... а потом тишина ... сразу после пропагандистской картинки он пропал ... и информацию о нем не могли получить
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Конечно отличается.
Страна в пользу которой он шпионил это Украина.
А он гражданин Украины.
Ордло это территория Украины.
Приговор настолькотже абсурдный как расстрел мирных жителей Гиркиным по приказу Стали о введении военного положения от 1941 года.
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это похоже на подготовку к обмену пленными ... Дай, Бог, чтоб так и было ...
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похоже ... Васин вообще пропал после ареста ... про него ни какой инфы не было .. оккупанты не давали ни какой информации по нему ... вообще не было понятно жив ли он.. По-этому именно такая новость просто так не появилась.. Видимо у наших получилось дожать кремлевских и внести Васина (Асеева) в списки на обмен
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Была инфа по нему.
И по рашен тв его показывали.
Ты просто не интересовался.
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это было сразу после ареста ... а потом тишина ... сразу после пропагандистской картинки он пропал ... и информацию о нем не могли получить
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фсб конечно поработали над ним,нажали на слабые места(семья,дети) пришлось признаваться в том,чего не совершал
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Хоть морально Асееву гораздо легче после "приговора" лепрозорной риспублики , чем было до, когда садисты из ФСБ пытками заставляли на камеру читать с бумажки лабуду.
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Конечно отличается.
Страна в пользу которой он шпионил это Украина.
А он гражданин Украины.
Ордло это территория Украины.
Приговор настолькотже абсурдный как расстрел мирных жителей Гиркиным по приказу Стали о введении военного положения от 1941 года.
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