 Українського політв'язня Шумкова вивезли з колонії в московське СІЗО, - адвокат Лизлов

Про це "Ґратам" розповів адвокат Роман Лизлов, передає Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялося, що Олександр Шумков, який перебуває в російській колонії в Тверській області, оголосив голодування.

У вересні 2017 року повідомлялося, що колишній охоронець депутата Верховної Ради Дмитра Яроша Олександр Шумков опинився в російському СІЗО. У грудні 2018 року Шумкова визнали винним у Росії за статтею "Участь в екстремістській організації, щодо якої суд ухвалив рішення про заборону її діяльності" і засудили до чотирьох років ув'язнення.

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