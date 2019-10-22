 "Ця дискусія вичерпана", - посол Ченцов про відносини з Нідерландами після обміну Цемаха

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, як вплинула передача Росії Цемаха на відносини України з Нідерландами, Ченцов сказав: "Ми досить активно співпрацювали з Нідерландами на всіх рівнях до передачі цієї особи в рамках обміну. І сьогодні ми вважаємо, що ця дискусія в принципі вичерпана між Україною і Нідерландами. Нідерланди направили запит про арешт Цемаха в Російську Федерацію, і, оскільки він є громадянином України у РФ немає жодних обмежень на його видачу. Наскільки мені відомо, реакції росіян на вказаний запит поки не було"
Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.
Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.
5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.
За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.
Його нідерландці проінформували, чи він сам вигадав ?
политьюро дурки)))
а ниче шо посол и есть уполномоченное лицо
и доносит официальную позицию обеих сторон?))
Скорее всего выплачивать будет какой-нибудь новосозданный благотворительный фонд под обязательство о неразглашении с судебной ответственностью, и информацию мы получим лишь в том случае, если кто-то из родственников не согласится, например, с суммой или другими условиями, и даст огласку.
Згідно конституції України, не можна видавати своїх громадян. Ченцов про це не чув? Зе-дебіл, бл... Такого свідка профукати. І це, нажаль, тільки початок.
1. 27 июня украинские правоохранители задержали Владимира Цемаха на территории оккупированной Донецкой области и вывезли на подконтрольную территорию.
2. Во время заседания суда прокурор по делу Цемаха сказал, что боевик может свидетельствовать в деле МН-17.
3. 5 сентября Апелляционный суд Киева отпустил Цемаха под личное обязательство. В Генеральной прокуратуре предположили, что Цемах может вернуться в ОРДО.
4. 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. В списке обмена был Цемах. Нидерланды неоднократно просили Киев не отдавать его России.
Кати Пири стала автором открытого письма, подписанного 4 сентября 40 депутатами Европарламента, в котором они призывали президента Украины Владимира Зеленского не допустить выдачи Владимира Цемаха Москве.
Так що ти там із зеленого лайна булькотиш?
кацапня у них мордвинов на гвозди выменивала еще при петре1
торгаши
прапор Франції
Москалі, як їдуть в Буковель, беруть з собою свій прапор. Якщо в горах зустрічають злого вуйку, то дістають прапор, перевертають набік і голосно співають "Марсельєзу" !