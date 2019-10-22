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 Політика України, За кордоном
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Все про:Нідерланди (464) Ченцов Всеволод (2) Цемах (73)

 "Ця дискусія вичерпана", - посол Ченцов про відносини з Нідерландами після обміну Цемаха

Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов заявив, що в питанні видачі Росії фігуранта справи про катастрофу лайнера Boeing MH17, бойовика Володимира Цемаха "дискусія вичерпана між Україною та Нідерландами".

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, як вплинула передача Росії Цемаха на відносини України з Нідерландами, Ченцов сказав: "Ми досить активно співпрацювали з Нідерландами на всіх рівнях до передачі цієї особи в рамках обміну. ​​І сьогодні ми вважаємо, що ця дискусія в принципі вичерпана між Україною і Нідерландами. Нідерланди направили запит про арешт Цемаха в Російську Федерацію, і, оскільки він є громадянином України у РФ немає жодних обмежень на його видачу. Наскільки мені відомо, реакції росіян на вказаний запит поки не було"

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Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

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За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155258
 
 
 Топ коментарі
 
ну не зе сцкуну ж довіряти, маєш рацію "Эта дискуссия исчерпана", - посол Ченцов об отношениях с Нидерландами после обмена Цемаха - Цензор.НЕТ 7851
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эти голландцы и сами уже не знают на кого бы списать и как бы побыстрее замять, чтоб кацапам угодить ..
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От бачиш це настоящий Президент на фото, а не китайська підробка яка в нас зараз припиздентом працює.
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І чому ми маємо вірити послу ?
Його нідерландці проінформували, чи він сам вигадав ?
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Вона лише сивочолому гетьману довіряє. Кожному його слову.
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особливо сивочолому сцикуну "Эта дискуссия исчерпана", - посол Ченцов об отношениях с Нидерландами после обмена Цемаха - Цензор.НЕТ 3238 який має всратися
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Тепер зрозуміло навіщо преЗеденту в Японії фрак"Эта дискуссия исчерпана", - посол Ченцов об отношениях с Нидерландами после обмена Цемаха - Цензор.НЕТ 4118"Эта дискуссия исчерпана", - посол Ченцов об отношениях с Нидерландами после обмена Цемаха - Цензор.НЕТ 9907
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От бачиш це настоящий Президент на фото, а не китайська підробка яка в нас зараз ************ працює.
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если бы только пиджак в трусы не заправлял...
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Если бы ты обладал мозгом и внимательно всмотрелся в эту поделку - то линия пояса на брюках на 10+ см выше чем линия "заправленного" пиджака, где то в районе нижней пуговицы пиджака. Если бы она была на том уровне что на картинке - петина жопа была бы поверх брюк. "Эта дискуссия исчерпана", - посол Ченцов об отношениях с Нидерландами после обмена Цемаха - Цензор.НЕТ 352
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Петя застегнул пуговицу пиждака за ширинку! Оказыватся так нужно выгдядеть украинскому президенту перед иностраной делигацией!
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А ти знаєш як зняти з голови шута корону? Правильно, лопатою. Привіт *********** шутів. Подивись фото першої шмарклі з японії. Яке воно кончене......
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...только придурки как ты и Петя пристегивают пиджак к ширинке.
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Тільки дауни як ти голосують за шмарклю сєпарську
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Дійсно погано, як там каламойський казав, в Україні ідьот гражданская вайна.....
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ти тупий? Зе сцкун -ваш преЗедент всіх зебілів без портків по роялю бацає вам тупорилим на радість, а гомося чомусь наша тема? "Ця дискусія вичерпана", - посол Ченцов про відносини з Нідерландами після обміну Цемаха - Цензор.НЕТ 2237Не тормози ,раз вибрали собі на щастстя пародію- любуйся й не розхитуй рояль з фортепіано ,що гомосятіна не ваш коник. "Ця дискусія вичерпана", - посол Ченцов про відносини з Нідерландами після обміну Цемаха - Цензор.НЕТ 937
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я не розповсюджую фото з напівголими чоловіками тому й кажу що гомосяо -це твоя тема. "Ця дискусія вичерпана", - посол Ченцов про відносини з Нідерландами після обміну Цемаха - Цензор.НЕТ 4596
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вы всей палатой теперь и послу не верите)))
политьюро дурки)))
а ниче шо посол и есть уполномоченное лицо
и доносит официальную позицию обеих сторон?))
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эти голландцы и сами уже не знают на кого бы списать и как бы побыстрее замять, чтоб кацапам угодить ..
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ну таки на кону 50 млрд. наши за такие деньги продали бы пару областей с населением .а не один боинг
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Венедиктов проговорился, что пуйло ведёт тайные переговоры с Нидерландами и оплатит погибшим компенсации, но инкогнито.
Скорее всего выплачивать будет какой-нибудь новосозданный благотворительный фонд под обязательство о неразглашении с судебной ответственностью, и информацию мы получим лишь в том случае, если кто-то из родственников не согласится, например, с суммой или другими условиями, и даст огласку.
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"Цемах ... является гражданином Украины"

Згідно конституції України, не можна видавати своїх громадян. Ченцов про це не чув? Зе-дебіл, бл... Такого свідка профукати. І це, нажаль, тільки початок.
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читай внимательно! Цемаха поэтому и не выдали, потому что он является гражданином Украины! а ты - дебил-ПЕТЕраст!
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Зе-*******, я розумію, що читати - це не твоє. Але інфа для тебе:

1. 27 июня украинские правоохранители задержали Владимира Цемаха на территории оккупированной Донецкой области и вывезли на подконтрольную территорию.
2. Во время заседания суда прокурор по делу Цемаха сказал, что боевик может свидетельствовать в деле МН-17.
3. 5 сентября Апелляционный суд Киева отпустил Цемаха под личное обязательство. В Генеральной прокуратуре предположили, что Цемах может вернуться в ОРДО.
4. 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. В списке обмена был Цемах. Нидерланды неоднократно просили Киев не отдавать его России.
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Какого "свідка" если он самим голландцам не нужен. Голландцы хотят лишь побольше денег а россия замять по тихому. По сути если есть договоренность что Украина прямо не виновная сторона и платить пострадавшим и перевозчику не должны то пусть голландцы **..тся как хотят.
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Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемые. Об этом в интервью DW в среду, 11 сентября, сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.
Кати Пири стала автором открытого письма, подписанного 4 сентября 40 депутатами Европарламента, в котором они призывали президента Украины Владимира Зеленского не допустить выдачи Владимира Цемаха Москве.
Так що ти там із зеленого лайна булькотиш?
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Если б они хотели чтобы Цемах в нидерланды попал то к ним бы он и попал. А так это хорошая мина при плохой игре. Беда еще что ты глупый на подобные вбросы ведешься.
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голландцы с кацапами- братья навек.., вот пусть и договариваются
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******)))
кацапня у них мордвинов на гвозди выменивала еще при петре1
торгаши
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.. и сколько, за один гвоздь, давали мордвинов !? "Эта дискуссия исчерпана", - посол Ченцов об отношениях с Нидерландами после обмена Цемаха - Цензор.НЕТ 811
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флаги голландии и рф

прапор Франції
Москалі, як їдуть в Буковель, беруть з собою свій прапор. Якщо в горах зустрічають злого вуйку, то дістають прапор, перевертають набік і голосно співають "Марсельєзу" !


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Пошли они на хер эти Нидердланды! Путинские подстилки! Всё время против Украины!
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