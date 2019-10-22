 Українські десантники завоювали срібло на міжнародних навчаннях Cambrian Patrol - 2019 Великої Британії. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Більше сотні підрозділів із багатьох країн світу змагалися між собою за звання найкраще підготовленого підрозділу за стандартами НАТО. Учасникам необхідно було в максимально стислі терміни подолати 70-кілометрову дистанцію, де багато складних природних перешкод і важкі погодні умови, і при цьому відпрацювати різні навчально-бойові завдання.
За словами глави української делегації - командира окремого розвідувального батальйону ДШВ, перед початком практичного етапу навчання, необхідно було відпрацювати заходи з планування та проведення операції за стандартами НАТО, підготувати відповідні документи, макет місцевості тощо.
"Після цього, нашому підрозділу необхідно було подолати мінно-вибухові загородження, відпрацювати розвідувальний пошук, здійснити наліт на об'єкт противника, провести допит полоненого і роботу з мас-медіа, а також подолати без перебільшення крижану водну перешкоду і т.д.", - повідомив офіцер.
Також на маршрутах руху, розвідники ДШВ відпрацювали надання першої медичної допомоги умовно постраждалим цивільним особам, орієнтування на місцевості без електронних засобів навігації та багато іншого.
"Погодні умови були досить складними: сильний пронизливий вітер, град і дощ, який постійно переростав у зливу. Через такі складні погодні умови, низка команд сходила з дистанції, багато військовослужбовців з інших країн навіть отримали переохолодження, через що були змушені також зійти з дистанції", - розповів командир окремого розвідбату ДШВ.
За підсумками Міжнародного вчення "Cambrian Patrol - 2019", українські десантники отримали срібну нагороду, до речі вже другий рік поспіль. А золоту медаль отримав підрозділ Гуркхів Збройних Сил Великої Британії, який традиційно набирається з непальських добровольців.
Міжнародне навчання "Cambrian Patrol" проводиться з 1959 року, коли група військовослужбовців сухопутних військ територіальної оборони Вельсу розробила курс тренувань у вихідні дні, що складається з марш-кидка на довгу дистанцію через Кембрійські гори і стрільб на полігоні Сеннібрідж. В кінці навчань відбираються найкращі команди, які нагороджуються золотими, срібними та бронзовими медалями.
Кстати, когда во время фолклендской войны, аргентинцы на одной из позиций узнали, что против них будут гуркхи, то просто посчитали разумным оставить позицию без боя..надеюсь репутация наших воинов со временем будет не менее грозной..
дикарей могли бы и не бояться, просто аргентинцы такие же солдики как и мексиканцы - их гонять даже бы кацапы смогли
нормальным регулярам пофиг что за пехота перед ними
Что им там делать? В антарктической тундре?
Завтра на работе буду, гляну аналитику по конфликту, уточню еще раз состав подразделений.
Soldado Gurka, 7º de Gurkas, Islas Malvinas, 1982. Poco después de la medianoche del 28 de mayo de 1982 el 2º Batallón Paracaidista, partió del lado occidental del extremo norte del istmo que divide la Isla Soledad en dos. Las Compañías B y D penetraron en el istmo, mientras que la A se situó al este. La compañía A iniciaría el ataque desde allí, tomando Burntside House sin hallar presencia argentina. A las 03:30, las compañías B y D se dirigieron a la posición Colina Boca (Boca Hill). De pronto, recibieron densas ráfagas de fuego enemigo. La batalla de Pradera del Ganso había comenzado. Mientras tanto, la compañía A del mayor Dair Farrar-Hockley siguió su camino hacia el sur para encontrarse con una sección del 25º Regimiento de Infantería en la colina Darwin. Los argentinos detuvieron el avance de la compañía A pese a sufrir severas pérdidas que incluyeron a su comandante, el teniente Roberto Nestor Estévez, ****** combatió con un valor temerario que lo hizo famoso entre los soldados. El ataque británico había sido detenido.
http://malvinas25.rssing.com/chan-6101334/all_p5.html
Ай молодца!!!
Реально хлопці молодці. То не булька з носу. Вдачі та наснаги!
Молодцы!
Для тих хто розуміє...
МОЛОДЦІ ! ВІТАЄМО !
Нам дуже приємно.
А тепер відпочиньте трохи, хлопці.