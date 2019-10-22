 Українські десантники завоювали срібло на міжнародних навчаннях Cambrian Patrol - 2019 Великої Британії. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Більше сотні підрозділів із багатьох країн світу змагалися між собою за звання найкраще підготовленого підрозділу за стандартами НАТО. Учасникам необхідно було в максимально стислі терміни подолати 70-кілометрову дистанцію, де багато складних природних перешкод і важкі погодні умови, і при цьому відпрацювати різні навчально-бойові завдання.

За словами глави української делегації - командира окремого розвідувального батальйону ДШВ, перед початком практичного етапу навчання, необхідно було відпрацювати заходи з планування та проведення операції за стандартами НАТО, підготувати відповідні документи, макет місцевості тощо.

"Після цього, нашому підрозділу необхідно було подолати мінно-вибухові загородження, відпрацювати розвідувальний пошук, здійснити наліт на об'єкт противника, провести допит полоненого і роботу з мас-медіа, а також подолати без перебільшення крижану водну перешкоду і т.д.", - повідомив офіцер.

Також на маршрутах руху, розвідники ДШВ відпрацювали надання першої медичної допомоги умовно постраждалим цивільним особам, орієнтування на місцевості без електронних засобів навігації та багато іншого.

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"Погодні умови були досить складними: сильний пронизливий вітер, град і дощ, який постійно переростав у зливу. Через такі складні погодні умови, низка команд сходила з дистанції, багато військовослужбовців з інших країн навіть отримали переохолодження, через що були змушені також зійти з дистанції", - розповів командир окремого розвідбату ДШВ.

За підсумками Міжнародного вчення "Cambrian Patrol - 2019", українські десантники отримали срібну нагороду, до речі вже другий рік поспіль. А золоту медаль отримав підрозділ Гуркхів Збройних Сил Великої Британії, який традиційно набирається з непальських добровольців.

Міжнародне навчання "Cambrian Patrol" проводиться з 1959 року, коли група військовослужбовців сухопутних військ територіальної оборони Вельсу розробила курс тренувань у вихідні дні, що складається з марш-кидка на довгу дистанцію через Кембрійські гори і стрільб на полігоні Сеннібрідж. В кінці навчань відбираються найкращі команди, які нагороджуються золотими, срібними та бронзовими медалями.

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