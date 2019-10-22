EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  2291  28
Матеріали за темою:
Все про:армія (2594) Велика Британія (1078) вишкіл (1296) Десантно-штурмові війська (50)

 Українські десантники завоювали срібло на міжнародних навчаннях Cambrian Patrol - 2019 Великої Британії. ФОТО

Військовослужбовці окремого розвідувального батальйону десантно-штурмових військ Збройних Сил України взяли участь у міжнародних навчаннях "Cambrian Patrol - 2019", які проходили впродовж тижня в графстві Вельс, Велика Британія.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Українські десантники завоювали срібло на міжнародних навчаннях Cambrian Patrol - 2019 Великої Британії 01

Більше сотні підрозділів із багатьох країн світу змагалися між собою за звання найкраще підготовленого підрозділу за стандартами НАТО. Учасникам необхідно було в максимально стислі терміни подолати 70-кілометрову дистанцію, де багато складних природних перешкод і важкі погодні умови, і при цьому відпрацювати різні навчально-бойові завдання.

За словами глави української делегації - командира окремого розвідувального батальйону ДШВ, перед початком практичного етапу навчання, необхідно було відпрацювати заходи з планування та проведення операції за стандартами НАТО, підготувати відповідні документи, макет місцевості тощо.

"Після цього, нашому підрозділу необхідно було подолати мінно-вибухові загородження, відпрацювати розвідувальний пошук, здійснити наліт на об'єкт противника, провести допит полоненого і роботу з мас-медіа, а також подолати без перебільшення крижану водну перешкоду і т.д.", - повідомив офіцер.

Українські десантники завоювали срібло на міжнародних навчаннях Cambrian Patrol - 2019 Великої Британії 02

Також на маршрутах руху, розвідники ДШВ відпрацювали надання першої медичної допомоги умовно постраждалим цивільним особам, орієнтування на місцевості без електронних засобів навігації та багато іншого.

Читайте також: Українсько-британські навчання Warrior Watcher-2019 стартували в Миколаєві. ФОТОрепортаж

"Погодні умови були досить складними: сильний пронизливий вітер, град і дощ, який постійно переростав у зливу. Через такі складні погодні умови, низка команд сходила з дистанції, багато військовослужбовців з інших країн навіть отримали переохолодження, через що були змушені також зійти з дистанції", - розповів командир окремого розвідбату ДШВ.

Українські десантники завоювали срібло на міжнародних навчаннях Cambrian Patrol - 2019 Великої Британії 03

Українські десантники завоювали срібло на міжнародних навчаннях Cambrian Patrol - 2019 Великої Британії 04

За підсумками Міжнародного вчення "Cambrian Patrol - 2019", українські десантники отримали срібну нагороду, до речі вже другий рік поспіль. А золоту медаль отримав підрозділ Гуркхів Збройних Сил Великої Британії, який традиційно набирається з непальських добровольців.

Українські десантники завоювали срібло на міжнародних навчаннях Cambrian Patrol - 2019 Великої Британії 05

Міжнародне навчання "Cambrian Patrol" проводиться з 1959 року, коли група військовослужбовців сухопутних військ територіальної оборони Вельсу розробила курс тренувань у вихідні дні, що складається з марш-кидка на довгу дистанцію через Кембрійські гори і стрільб на полігоні Сеннібрідж. В кінці навчань відбираються найкращі команди, які нагороджуються золотими, срібними та бронзовими медалями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міжнародні військові навчання Rapid Trident-2019 завершилися на Львівщині. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155255
 
   
 Топ коментарі
 
Вітаю, рідненькі. Ви найкращі. Героям слава !!!
 показати весь коментар
 
Молодцы ребята, второе место после гуркхов - победа. Тем более, местность незнакомая. Работа с навигацией, картой и компасом.
Ай молодца!!!
Реально хлопці молодці. То не булька з носу. Вдачі та наснаги!
 показати весь коментар
 
Молодчаги..
Кстати, когда во время фолклендской войны, аргентинцы на одной из позиций узнали, что против них будут гуркхи, то просто посчитали разумным оставить позицию без боя..надеюсь репутация наших воинов со временем будет не менее грозной..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вітаю, рідненькі. Ви найкращі. Героям слава !!!
 показати весь коментар
 
 
Молодчаги..
Кстати, когда во время фолклендской войны, аргентинцы на одной из позиций узнали, что против них будут гуркхи, то просто посчитали разумным оставить позицию без боя..надеюсь репутация наших воинов со временем будет не менее грозной..
 показати весь коментар
 
 
Ну да, а то ножами бы забросали Украинские десантники завоевали серебро на международных учениях Cambrian Patrol - 2019 в Великобритании - Цензор.НЕТ 8612
дикарей могли бы и не бояться, просто аргентинцы такие же солдики как и мексиканцы - их гонять даже бы кацапы смогли
 показати весь коментар
 
 
насколько я знаю с другими британскими подразделениями аргентинцы в столкновения вступали..речь о том, что грозная слава помогает воевать..
 показати весь коментар
 
 
та оно понятно, но если бой не в лесу/горах(может арг. подразделения не готовились там воевать, а эти - б*ги такого боя), не против бронегруппы(тут опыт и слава - рулят), на на ножах, то значит либо свистят, либо против непальцев были колхозники.
нормальным регулярам пофиг что за пехота перед ними
 показати весь коментар
 
 
там высотка была..насколько помню..
 показати весь коментар
 
Кстати, Royal Gurkha Rifles (Королевские гурхские стрелки) в фолкендской войне не участвовали: любой может в этом убедится, изучив перечень частей и подразделений Вооруженных сил Великобритании, участвовавших в конфликте (или официальный сайт Королевских гурхских стрелков: https://www.army.mod.uk/who-we-are/corps-regiments-and-units/infantry/royal-gurkha-rifles/).
Что им там делать? В антарктической тундре?
 показати весь коментар
 
Батальон гуркхов принимал участие только в завершающем этапе Фолклендской войны, продолжавшейся со 2 апреля по 14 июня. Он составлял совсем небольшую часть 7-тысячного британского контингента. Тем не менее, даже известия о прибытии на архипелаг гуркхов оказалось достаточно для роста панических настроений среди аргентинцев. Потери 1-го батальона 7-го гуркхского стрелкового полка в ходе Фолклендской войны составили 1 погибшего и 9 раненых.
Украинские десантники завоевали серебро на международных учениях Cambrian Patrol - 2019 в Великобритании - Цензор.НЕТ 5740
 показати весь коментар
 
 
Ладно, спорить не буду. Но Вудворд о них не упоминает.
Завтра на работе буду, гляну аналитику по конфликту, уточню еще раз состав подразделений.
 показати весь коментар
 
Вроде аргентинцы само об этом пишут..см.ниже..
 показати весь коментар
 
Да аргентинцам и померещиться могло. И очень просто. Я тебе такого рода баек много привести в качестве примера могу... Гляну по официальным источникам и аналитике: состав подразделений и потери известны.
 показати весь коментар
 
Вот и гляньте..но не в одном источнике это инфу встречал..и она же, если не ошибаюсь, мелькает и в документальном фильме о той войне..
 показати весь коментар
 
 
Участвовали... морская пехота и парашютисты.
 показати весь коментар
 

Soldado Gurka, 7º de Gurkas, Islas Malvinas, 1982. Poco después de la medianoche del 28 de mayo de 1982 el 2º Batallón Paracaidista, partió del lado occidental del extremo norte del istmo que divide la Isla Soledad en dos. Las Compañías B y D penetraron en el istmo, mientras que la A se situó al este. La compañía A iniciaría el ataque desde allí, tomando Burntside House sin hallar presencia argentina. A las 03:30, las compañías B y D se dirigieron a la posición Colina Boca (Boca Hill). De pronto, recibieron densas ráfagas de fuego enemigo. La batalla de Pradera del Ganso había comenzado. Mientras tanto, la compañía A del mayor Dair Farrar-Hockley siguió su camino hacia el sur para encontrarse con una sección del 25º Regimiento de Infantería en la colina Darwin. Los argentinos detuvieron el avance de la compañía A pese a sufrir severas pérdidas que incluyeron a su comandante, el teniente Roberto Nestor Estévez, ****** combatió con un valor temerario que lo hizo famoso entre los soldados. El ataque británico había sido detenido.
http://malvinas25.rssing.com/chan-6101334/all_p5.html
 показати весь коментар
 
 
Сдала нашим!!!! а ОТ ЗЄЛБОНКЄ, потрібно ще подумати. І я к він мііг маскуватися, 100% сєпар Зєдя*
 показати весь коментар
 
Молодцы ребята, второе место после гуркхов - победа. Тем более, местность незнакомая. Работа с навигацией, картой и компасом.
Ай молодца!!!
Реально хлопці молодці. То не булька з носу. Вдачі та наснаги!
 показати весь коментар
 
 
На равных соперничать с гуркхами - уже само по себе признание высокого качества подготовки и морали. Good job, boys!
 показати весь коментар
 
 
Макс, вот не знаю условий данных компетишн. Там посредники с группой вештаются или как?
 показати весь коментар
 
 
Та хрен зна, может, просто с воздуха отслеживают. Это ж какая подготовка должна быть у посредника, шоб вместе с разведкой по ****** наравне скакать?
 показати весь коментар
 
 
Серебро на международных(!) учениях - не плохой результат..........
Молодцы!
 показати весь коментар
 
 
После этого многие поищут на карте Украину.Героям слава!
 показати весь коментар
 
 
Молодцы !!! Думаю, что бои за Донбасс, тоже многому научили. Слава Украине !!!
 показати весь коментар
 
 
Хлопці ви найкращі! Велика подяка вам за таку репрезентацію украінців та Украіни! Слава націі!
 показати весь коментар
 
 
Другі після Гуркхів!
Для тих хто розуміє...
 показати весь коментар
 
Это круто, для таких приколов нужно восмируким семичленом быть.
 показати весь коментар
 
 
Капець. Оце випробування ... Що погода, що завдання.
МОЛОДЦІ ! ВІТАЄМО !
Нам дуже приємно. Українські десантники завоювали срібло на міжнародних навчаннях Cambrian Patrol - 2019 Великої Британії - Цензор.НЕТ 7756
А тепер відпочиньте трохи, хлопці.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору