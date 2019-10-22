 У справі МН17 можуть з'явитися нові підозрювані, - посол Ченцов

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"До прийняття судом остаточного рішення ніхто не може бути визнаний винним. Звичайно, вже оголошено кілька осіб, щодо яких висунуто звинувачення, можливо, ще будуть додаткові особи, але я б набрався терпіння і дочекався результатів судових слухань", - підкреслив посол.

Він уточнив, що деякі зміни були внесені в нідерландське законодавство.

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"Вони стосувалися, наприклад, такого питання як допит свідка шляхом відеоконференції. Як відомо, громадяни України не можуть бути видані Нідерландам відповідно до Конституції України. У разі, якщо є необхідність допиту такої особи, зокрема в рамках судового процесу, то така можливість буде забезпечена", - пояснив Ченцов.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.