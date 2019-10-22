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 Політика України, За кордоном
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Все про:Нідерланди (464) суд (5629) Боїнг-777 Malasia Airli... (403) Ченцов Всеволод (2)

 У справі МН17 можуть з'явитися нові підозрювані, - посол Ченцов

Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов не виключає, що на суді у справі про катастрофу лайнера Boeing MH17, яка сталася в липні 2014 року на тимчасово окупованому Донбасі, можуть з'явитися нові підозрювані.

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"До прийняття судом остаточного рішення ніхто не може бути визнаний винним. Звичайно, вже оголошено кілька осіб, щодо яких висунуто звинувачення, можливо, ще будуть додаткові особи, але я б набрався терпіння і дочекався результатів судових слухань", - підкреслив посол.

Він уточнив, що деякі зміни були внесені в нідерландське законодавство.

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"Вони стосувалися, наприклад, такого питання як допит свідка шляхом відеоконференції. Як відомо, громадяни України не можуть бути видані Нідерландам відповідно до Конституції України. У разі, якщо є необхідність допиту такої особи, зокрема в рамках судового процесу, то така можливість буде забезпечена", - пояснив Ченцов.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155250
 
   
 Топ коментарі
 
Ты еще "диспетчера Карлоса" вспомни, кацап. В деле МН17 могут появиться новые подозреваемые, - посол Ченцов - Цензор.НЕТ 2714
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Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Источник: https://censor.net.ua/n3155250

Якщо БУК належить збройним немощам росіскої федерації, то винний той, хто ними командує. Хіба це не логічно ?
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Подозреваемые хорошо. Но нет ничего лучше,подсудимых...
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Подозреваемые хорошо. Но нет ничего лучше,подсудимых...
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Видно ждут, пока сдохнет. Потом скажут- нет тела, нет дела, снимаем санкции.
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куйло там точно не появится, ну а других виновных там просто и быть не может ...
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Будут Зе допрашивать?

Так он не при делах, а него алиби, на сцене *ером играл на "пианине"!
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Хммм. Офіцери ЗСУ?
пілот винищувача?
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Ты еще "диспетчера Карлоса" вспомни, кацап. В деле МН17 могут появиться новые подозреваемые, - посол Ченцов - Цензор.НЕТ 2714
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Бери выше. У справі МН17 можуть з'явитися нові підозрювані, - посол Ченцов - Цензор.НЕТ 9012 Порошенко наводил ракету лично.
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І космонавтку, що бачила як червоно-чорна ракета з тризубом летіла !

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Справа в тому що ватяні мрії почали втілюватись в реальність.
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Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Источник: https://censor.net.ua/n3155250

Якщо БУК належить збройним немощам росіскої федерації, то винний той, хто ними командує. Хіба це не логічно ?
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Ты хоть понимаешь, какой ты ценный свидетель ? ! ))
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свідок твоєї недалекості ?
та будь-ласка. але до чого тут цінність ?
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Я здесь причем ? Сама выдала инфу, о которой мечтают Нидерланды. А теперь на попятую ? - - Тебе уже угрожали ...? У справі МН17 можуть з'явитися нові підозрювані, - посол Ченцов - Цензор.НЕТ 8780
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Ти би статтю прочитав...
Менше би до людей зі своїми дурощами чіплявся.
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Ты не человек. Ты - свидетель. Но я об этом никому не скажу.))
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та вони граються в іхтамнєтів.
коли хтось починає раптом бачити, того або вбивають, або купують.
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Испанский диспетчер и украинский пилот СУ 27?
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Су-25 , про Су-27 даже роспропаганда не заикалась. Правда , бьіл фотошоп с МиГ-29 в "Комсомолке" , но там просто для ржачки : масштаб сильно попутали...
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пока там не будет фамилии пуйла и шойги- все это мышиная возня.
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отныне всех насильников считать жертвами, а виноваты бабы, шо паранжу не носят....
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Где тот перец, который отдал команду нажать на кнопку и где тот, который нажал на кнопку?
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