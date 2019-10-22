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 Політика України
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Все про:суд (5629) Штепа (64)

 Після 16-місячної перерви відбулося засідання суду у справі екс-мера Слов'янська Штепи

Орджонікідзевський райсуд Харкова у вівторок після понад 16-місячної перерви зміг продовжити підготовче засідання у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи, яку обвинувачують у сепаратизмі.

"Сьогодні обговорювалося питання призначення справи до судового розгляду або повернення обвинувального акта прокурору, а також можливість розгляду справи судом присяжних. Потім судді пішли до нарадчої кімнати для ухвалення рішення", - сказав "Інтерфакс-Україна" адвокат Штепи Олександр Шадрін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ані обвинувачення, ані захист не заперечували проти призначення справи до розгляду по суті. Шадрін також повідомив, що позиція його підзахисної щодо суду присяжних не змінилася - Штепа, як і раніше, хоче, щоб її справу розглядала колегія суддів.

Читайте також: Засідання суду у справі ексмера Слов'янська Штепи знову не відбулося через відсутність обвинуваченої

Оголошення рішення планується в середу об 11:30.

Як повідомлялося, починаючи з 12 червня 2018 року, суд неодноразово переносив продовження підготовчого засідання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підготовче засідання у справі Штепи перенесли на 26 вересня через неявку адвокатів, - прокуратура

6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста. Розгляд справи щодо Штепи з самого початку має розпочатися вп'яте.

1 червня 2018 року колегія Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі Н.Штепи задовольнила клопотання захисника ексмера Слов'янська Олександра Тананакіна про відвід головуючої судді Вікторії Попової, члена колегії Олени Саркісян і запасного судді Олени Бугери.

До цього справа направлялася на розгляд в Червонозаводський, Комінтернівський, Ленінський і Жовтневий районні суди Харкова, проте через відводи і самовідводи членів колегії суддів жоден з них так і не зміг винести вирок. У деяких судах не вдалося навіть провести підготовче засідання.

Штепу було заарештовано 13 липня 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155248
 
 
 Топ коментарі
 
Это дело просто позор для судебной системы, это же надо 5 лет мурыжат а окончания и близко не видно.
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штепа - це символ рішучих реформ правосуддя. залиште її в залі суду під склом, як наочний посібник успішного реформаторства.
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Мне интересно, чем же штепа так крепко за фаберже прихватила сыньоносого, шо тот не смог ее посадить.
И, если штепе это удалось, то про то, как лолиту держит хуйло со всякими мертвечуками, то и говорить не нужно.
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Это дело просто позор для судебной системы, это же надо 5 лет мурыжат а окончания и близко не видно.
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В кацапии уже давно, с отбитыми почками лес пилила...
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..."Суд" у так званій ДНР засудив українського журналіста Асєєва до 15 років позбавлення волі...
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Я не могу понять, ты расстроен что мы не в кацапии, или наоборот радуешься? ... Після 16-місячної перерви відбулося засідання суду у справі екс-мера Слов'янська Штепи - Цензор.НЕТ 9313
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Я радуюсь тому как справедливо устройство мироздания. Показали сегодня встречу Зеленского с Назарбаевым, это фиерично, тоже посмотри.
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окончание будет через неделю с полной выплатой зарплаты, больничных, моральных компенсаций потом на Славянск штурмовать старый добрый кабинет.
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Когда дяде Степе выбили передний зуб,он стал называть свое имя ,штепа ))
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штепа - це символ рішучих реформ правосуддя. залиште її в залі суду під склом, як наочний посібник успішного реформаторства.
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Мне интересно, чем же штепа так крепко за фаберже прихватила сыньоносого, шо тот не смог ее посадить.
И, если штепе это удалось, то про то, как лолиту держит ***** со всякими мертвечуками, то и говорить не нужно.
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сейчас посмотрим добралась ли Штепа до фаберже зеленого нарика.
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папрашу, нарик кент сыньоносого и даже томос получал. Зачем ты его зеленым называешь?
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А меня кацап,Томос нисколько не оскорбляет ,я ему очень рада и его я пишу с большой буквы, а вот зачем было ******* брать в презы ,если до сих пор , с Порошенко спрос как с презедента? Не унижайте своего лидера уж так уж, неужели совсем зеля пустое место?
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Так с парашенки до конца его дней будет спрос за его деяния. А, если тебя устраивает томас с рук убийцы и бандита нарика, если тебя не смущает, шо тот нарик друг прэпыдэнта алкаша, то это клиника
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Вот -вот,мы и посмотрим ,зачем вы выбрали зебеню,какой будет спрос со Штепы ,Коломойского,Труханова,Медвейчука ,пока видим что Шурич и пр погань новых должностях, пусть и Порошенко проверяют , раз уж все счастье в жизни для тебя наказать Пороха,только чтобы уж честь по чести, справедливо и с доказательствами.
А потом я первая лайк тебе кину,пока - не за что.
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Томос,дурбецало, с рук Вселенского Патриарха, не обливай ради пиара зеленой шмарки, уклониста ,клоуна ,и бырыги на крови украинской , святое- веру , не падай так низко.
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Не вдавай из себя праведницу, не катит. Ты людей обвиняешь и обзываешь, а томос говорит о другом. Покайся, лильочек-трололо
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Не Президент садит, пойми, мы не в твоем кацапстане. Пуст ЗЕ ее посадит, ему что мешает?
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Та шо вы издеваетесь над женщиной.., назначьте её уже куда- нибудь.., ну хоть к Кучме в ТКГ. Они там вдвоём защитят интересы Украины... После 16-месячного перерыва состоялось заседание суда по делу экс-мэра Славянска Штепы - Цензор.НЕТ 5338
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Ее в квартал надо назначить. Вместо зе и юзика. Эту ватницу дыбильную как-будто оттуда вытащили.
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этот вялотекущий позор позорный должен уже давно прекратиться.... дело Штепы - это приговор "реформированной" Порошенко с Ко системе правосудия ... досудились до такой степени, шо не найти ни одного судьи в стране который вынес наконец-то окончательное решение ... Не можете посадить, оправдайте .. шо хотите сделайте, но этот позорный сериал должен быть закончен
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ну тете шпете еще далеко до труханова с кернесом.....
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Это просто позор, как еще нужно издеваться над Украинцами и этим государством, что бы они начали себя защищать. Какое то сборище безвольных и продажных слизней...
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Ну убивают меня коменты----то к кучме, то зуб выбить! По любви надо всё. Взял бы кто, да и накачал бы девку-тётку. Родила бы через 9 месяцев, из 16 месяцев минус 7 месяцев, ещё грудной, заходит в зал суда, достаёт грудь наливную, кормит ребёночка, судьи в слёзы----опа и оправдали!
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"После 16-месячного перерыва состоялось заседание суда по делу экс-мэра Славянска Штепы" - а Штепа не смотря ни на что, не унывает, всегда в форме, всегда старается показать свои престарелые телеса, а кто у власти для неё вопрос десятый, если торговать, то торговать телом и душой.
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Несгибаемая Штепа. 5 лет её нагнуть не могут.. Після 16-місячної перерви відбулося засідання суду у справі екс-мера Слов'янська Штепи - Цензор.НЕТ 2516
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Просто у неё и петиков одинаковый вкус, рошенки сосательные!
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Парахаботы, ******* патриотов гнобит, усе майданить...Не Дадим Штепу В Апиду. Ждем глубокой озабоченности от пЕС Луцик нибось уже пропил падла уплоченое за Штёпку.
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Пять лет!..
Пять лет судят Нэлю Штепу за явный и доказанный сепаратизм, а осудить никак не могут... Как такое можно понять?
То хто у нас пять лет суды и силовиков рехформировал? Уж не тот ли это гавнокомадующий стратег с мальдивской пропиской, шо щас яро критикует всё и всех, в том числе за то, шо наворотил сам.
Зеленский, если ты скоро не посадишь эту гниду на нары, то оно всколотит и замутит Украину до полного пи...ца. Вангую.
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если так судить то никаких судьей не хватит
потом судьи делают озабоченный вид
у них на рассмотрении сотни дел
к которым они прикасаются раза 500 дней
с з/п в 50. минималок в месяц
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Дык, ёлы-палы, "100 процентно ЗЕпрокурор", клован более пол года при власти, И?
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Вот когда была арестована в июле 14,тогда и надо было давать десяточку по окончательному приговору суда, а теперь команде Президента Зеленского приходится восстанавливать справедливость, допущенную из-за преступной бездеятельности предшественника - клепторозмазни.
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