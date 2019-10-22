 Гончарук звільнив начальника Держгеокадастру в Київській області

Про це він сказав під час виїзного прийому громадян з питань діяльності Держгеокадастру, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я вирішив приїхати саме сюди, тому, що в Київській області земля дуже дорога. Це означає, що масштаб зловживань тут дійсно вражає. Мені відомі десятки історій і актів, коли інформацією маніпулюють. Коли люди прості не можуть добитися справедливості, а іншим на підставні, підроблені документи дають по дві, три безкоштовні земельні ділянки на одну особу. Тому несправедливість ця має бути припинена. Ми за останній місяць усунули або звільнили 17 керівників управлінь у різних областях. Це - сімнадцятий. Сьогодні щойно усунули керівника Київської області. Але це не кінець", - сказав Гончарук.
За його словами, будь-який чиновник, який не зрозумів, що ситуація змінилася, буде звільнений. "А далі ним будуть займатися правоохоронні органи, якщо в його діях будуть ознаки злочину", - додав прем’єр.
Людмила Приходько працювала начальником головного управління Держгеокадастру у Київській області з 2017 року.
Тем более в предверии главного распила - ввода Продажи Земли.
А вся суть одноизвилинных зе-тыпилов:
1. "коррупцию создал Порошенко 5 лет назад"
2. "коррупцию поборет марионетка Коломойского, потому шо "слуга народа".
И не тебе тут пытаться промывать мне мозги - какая была коррупция до Пороха немного представление имею.
"в Киевской области земля очень дорога..., любой чиновник, который не понял, что ситуация изменилась, будет уволен".
Оно уже так зашкварилось, шо воспринимать это существо на должности премьер-министра нашей страны уже как-то не комильфо.
А когда премьер-министр вызывает не только волну критики, но и естественное человеческое отвращение, теряется всякое доверие к правительству и к руководству страной в целом.
В чём вы усмотрели моё порохоботсво? В том, шо я критикую власть?
Если власть делает шо-то против моих от неё ожиданий - я вправе её критиковать.
А если вам приятнее её только облизывать, то это ваше личное дело. Можете ещё и булки свои раздвинуть, если в вас столько восторгов ею накопилось.