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 Політика України
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Все про:Київська область (1032) звільнення (693) Держгеокадастр (65) Гончарук_Олексій (181)

 Гончарук звільнив начальника Держгеокадастру в Київській області

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук звільнив начальника Головного управління Держгеокадастру в Київській області Людмилу Приходько.

Про це він сказав під час виїзного прийому громадян з питань діяльності Держгеокадастру, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вирішив приїхати саме сюди, тому, що в Київській області земля дуже дорога. Це означає, що масштаб зловживань тут дійсно вражає. Мені відомі десятки історій і актів, коли інформацією маніпулюють. Коли люди прості не можуть добитися справедливості, а іншим на підставні, підроблені документи дають по дві, три безкоштовні земельні ділянки на одну особу. Тому несправедливість ця має бути припинена. Ми за останній місяць усунули або звільнили 17 керівників управлінь у різних областях. Це - сімнадцятий. Сьогодні щойно усунули керівника Київської області. Але це не кінець", - сказав Гончарук.

За його словами, будь-який чиновник, який не зрозумів, що ситуація змінилася, буде звільнений. "А далі ним будуть займатися правоохоронні органи, якщо в його діях будуть ознаки злочину", - додав прем’єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через збої в роботі урядового сайту пошуку вакансій конкурс на посади керівників Держгеокадастру і Держлісагентства продовжено, - Гончарук

Людмила Приходько працювала начальником головного управління Держгеокадастру у Київській області з 2017 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155246
 
 
 Топ коментарі
 
пох? почему тебе пох на того человека, которы грабил страну? вся суть долбоебов от пороха - неважно кто сколько крал раньше, бо то свои, за них тебе не платят и т.п., важно кого назначат у зеленского что бы выть во все трубы. Только где ты выло, порося, когда ставленница пороха обносила вся и всё?
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надо не увольнять а проводить сплошную проверку и сажать с конфискацией,только тогда пропадет смысл коррупционерам лезть на такие хлебные места
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Как ПОХ кого оно там уволило, намного интереснее - кого НАЗНАЧИТ!
Тем более в предверии главного распила - ввода Продажи Земли.
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Как ПОХ кого оно там уволило, намного интереснее - кого НАЗНАЧИТ!
Тем более в предверии главного распила - ввода Продажи Земли.
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пох? почему тебе пох на того человека, которы грабил страну? вся суть ********* от пороха - неважно кто сколько крал раньше, бо то свои, за них тебе не платят и т.п., важно кого назначат у зеленского что бы выть во все трубы. Только где ты выло, порося, когда ставленница пороха обносила вся и всё?
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20 лет 99,99% чиновников грабили и продолжают грабить страну.
А вся суть одноизвилинных зе-тыпилов:
1. "коррупцию создал Порошенко 5 лет назад"
2. "коррупцию поборет марионетка Коломойского, потому шо "слуга народа".
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ты между строк читаешь? я еще раз говорю, где вы все были здесь, писали в комментариях, когда ставленники пороха тыряли вся и все? я на цензоре с 14 года сижу, практически каждый день читаю комментарии. где были вы все, которые сейчас творят..ну всем видно, что происходит
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Ну а я на Цензоре еще со времен Кучмы и не только на Цензоре.
И не тебе тут пытаться промывать мне мозги - какая была коррупция до Пороха немного представление имею.
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надо не увольнять а проводить сплошную проверку и сажать с конфискацией,только тогда пропадет смысл коррупционерам лезть на такие хлебные места
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Сегодня будут внутрипартийные разборки в СН) По Госгеокадастру как по одной из "вкусных тем" идет противостояние между А. Богданом и А. Гончаруком. Сейчас одна группа будет выдавливать из АП Богдана (вступление в силу изменения в закон "О предупреждении коррупции") а вторая раскручивать тему "голубизны" Премьер-Министра Гончарука. Будет шоу будет весело))
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Тонкий натяк, що треба ділитись.

"в Киевской области земля очень дорога..., любой чиновник, который не понял, что ситуация изменилась, будет уволен".
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как странно! Есть начальник службы госгеокадастра, которого недавно оно назначило. Теперь оно выполняет работу за этого начальника.
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Задача для первоклассника, вычистить кто получил сверх нормы безоплатной приватизации земельный участок.
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Если честно, то это человечек (слегка похожий на гомика) уже не вызывает даже отрицательных эмоций. Он вызывает исключительно отторжение.
Оно уже так зашкварилось, шо воспринимать это существо на должности премьер-министра нашей страны уже как-то не комильфо.
А когда премьер-министр вызывает не только волну критики, но и естественное человеческое отвращение, теряется всякое доверие к правительству и к руководству страной в целом.
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У порохоботов новая методичка ? То Зеля наркоман, теперь премьер гомик. Что еще придумаете ? Даю подсказку - дальше про некрофилоф и скотоложцев
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Я не порохобот. Далеко. Я голосовал за Зеленского.
В чём вы усмотрели моё порохоботсво? В том, шо я критикую власть?
Если власть делает шо-то против моих от неё ожиданий - я вправе её критиковать.
А если вам приятнее её только облизывать, то это ваше личное дело. Можете ещё и булки свои раздвинуть, если в вас столько восторгов ею накопилось.
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А ведь это только на пользу Людмиле Александровне.
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