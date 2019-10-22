EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  1625  13
Все про:Богдан (44) декларація (582) електронне декларування (622) НАЗК (659) Офіс Президента (135)

 Набули чинності зміни до закону, які зобов'язують Богдана та його заступників подавати декларації

Зміни до закону "Про запобігання корупції", які розширюють коло суб'єктів декларування, набули чинності 18 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Відтепер до суб’єктів електронного декларування належать Керівник Офісу Президента України, Перший заступник та заступник Керівника Офісу Президента України, помічники суддів, а також особи, які займають посади патронатної служби, визначені Законом України "Про державну службу", крім осіб, які виконують свої обов’язки на громадських засадах", - йдеться в повідомленні.

Крім того, членами сім’ї суб’єкта декларування тепер обов’язково є діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття незалежно від наявності сукупності таких ознак, як спільне проживання, пов’язаність спільним побутом та наявність взаємних прав та обов’язків.

В агентстві також звертають увагу, що нові правила декларування та подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (зміни до статей 46, 52 Закону України "Про запобігання корупції") набудуть чинності з 1 січня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перевірки е-декларацій не зупинятимуть, - т.в.о. голови НАЗК Новак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155242
 
   
 Топ коментарі
 
Переименуют ОПу в ОПКУ и снова не нужно.
 показати весь коментар
 
Все заработанное непосильньім трудом на государственой службе!!Сам Богдан объясняет свое состояние, тем, что он много работал
Руководитель Администрации президента Андрей Богдан причастен к оффшорам, которые провернули несколько кредитных афер на сотни миллионов гривен, имеет поместье в Конча-Заспе и много земли в Киевской области.

Отмечается, что в 2011 году Богдан стал владельцем поместья более чем 1,5 тыс. кв.м в Конча-Заспе.

Приусадебньій участок Богдана...
Набули чинності зміни до закону, які зобов'язують Богдана та його заступників подавати декларації - Цензор.НЕТ 4864
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
- Чучело медвежье с блюдом - во второй район милиции. Гобелен «Пастух» - в фонд художественных ценностей. Гобелен «Пастушка» - в клуб водников. Ковры обюссон, текинские и хоросан - в Наркомвнешторг. Гарнитур спальный - в союз охотников, гарнитур столовый - в Старгородское отделение.
- Куда мне все: Так: Воспоминания детства - гостиный гарнитур: Помню, игрывал я в гостиной, на ковре Хорасан, глядя на гобелен «Пастушка»: Хорошее было время - золотое детство!.. Так вот, гостиным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся. (с)
 показати весь коментар
 
та не чекайте сенсацій, біднішої криси ніж юля тимошенко не існує в природі.
 показати весь коментар
 
 
Богдан что то придумает.. он хороший махинатор
 показати весь коментар
 
 
Не,он лошара!Проиграл расие от имени Украины 3 млрд гривен какого-то долга их министерству обороны.Там бы выиграла любая девочка выпускница юракадемии,а богдан не смог,дурачок.
 показати весь коментар
 
 
Все заработанное непосильньім трудом на государственой службе!!Сам Богдан объясняет свое состояние, тем, что он много работал
Руководитель Администрации президента Андрей Богдан причастен к оффшорам, которые провернули несколько кредитных афер на сотни миллионов гривен, имеет поместье в Конча-Заспе и много земли в Киевской области.

Отмечается, что в 2011 году Богдан стал владельцем поместья более чем 1,5 тыс. кв.м в Конча-Заспе.

Приусадебньій участок Богдана...
Набули чинності зміни до закону, які зобов'язують Богдана та його заступників подавати декларації - Цензор.НЕТ 4864
 показати весь коментар
 
 
У него была уйма времени спрятать концы, целых полгода. Всё будет или арендованным, или не его. Покажет только то, что показать можно, чтоб без зубожиння 73з%ных лохов.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору