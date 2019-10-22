 Набули чинності зміни до закону, які зобов'язують Богдана та його заступників подавати декларації

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції, передає Цензор.НЕТ.
"Відтепер до суб’єктів електронного декларування належать Керівник Офісу Президента України, Перший заступник та заступник Керівника Офісу Президента України, помічники суддів, а також особи, які займають посади патронатної служби, визначені Законом України "Про державну службу", крім осіб, які виконують свої обов’язки на громадських засадах", - йдеться в повідомленні.
Крім того, членами сім’ї суб’єкта декларування тепер обов’язково є діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття незалежно від наявності сукупності таких ознак, як спільне проживання, пов’язаність спільним побутом та наявність взаємних прав та обов’язків.
В агентстві також звертають увагу, що нові правила декларування та подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (зміни до статей 46, 52 Закону України "Про запобігання корупції") набудуть чинності з 1 січня 2020 року.
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