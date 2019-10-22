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 Працівника автомийки, який п'яним катався на автомобілі клієнта, затримано в Києві, - Нацполіція. ФОТО

У Києві співробітник автомийки в стані алкогольного сп'яніння вирішив покататися на автомобілі клієнта, а потім із численними пошкодженнями повернув його на СТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Працівника автомийки, який пяним катався на автомобілі клієнта, затримано в Києві, - Нацполіція 01

До Деснянського управління поліції звернувся киянин із повідомленням про те, що повз нього на великій швидкості проїхала автівка, із салону якої випала спортивна сумка з документами. Чоловік вказав місце знахідки, на яке виїхала слідчо-оперативна група та працівники карного розшуку.

За допомогою знайдених документів правоохоронці встановили справжнього власника транспортного засобу, а згодом розшукали та затримали зловмисника за місцем його проживання:

"Мешканець Лісового масиву вирішив зробити комплексну мийку автівки та на добу залишив її на станції технічного обслуговування. Однак один із працівників, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив покататися на іномарці, але під час руху не помітив, як із салону випали особисті речі справжнього власника. Після прогулянки вулицями району він повернув авто на станцію, де ми у подальшому виявили її з численними пошкодженнями", - розповіли в поліції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'яний співробітник СТО викрав автомобіль клієнта і потрапив у ДТП у Києві, - Нацполіція. ФОТО

Працівника автомийки, який пяним катався на автомобілі клієнта, затримано в Києві, - Нацполіція 02

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – уродженець Полтавської області, 1986 року народження, який раніше до поля зору правоохоронців не потрапляв.

Розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Окрім цього, на чоловіка складено протокол за статтею 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Фігуранту оголошено про підозру у вчинення злочину. Тож, окрім сплати штрафу, затриманому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Дивіться: Групу викрадачів елітних автомобілів затримано на Харківщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155240
 
 
 Топ коментарі
 
та ні. типічний зелебобік. навідь на євробляху не заробив
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33 года, какая ж это "молодь"? Працівника автомийки, який п'яним катався на автомобілі клієнта, затримано в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5626 некоторых к этому возрасту уже распяли.
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Имеются смягчающие обстоятельства:
1) "....вернул его на СТО"
и
2) "в состоянии алкогольного опьянения"
Ели бы не был "в состоянии алкогольного опьянения", то возможно бы и не "....вернул его на СТО".
от сюда следует -> быть "в состоянии алкогольного опьянения" побуждает в конце-концов к правилным решениям - "....вернул его на СТО" Працівника автомийки, який п'яним катався на автомобілі клієнта, затримано в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4959
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та ні. типічний зелебобік. навідь на євробляху не заробив
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Постоянно такие случаи. Вот что, интересно, у этих полудурков-мойщиков в голове ? )))
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33 года, какая ж это "молодь"? Працівника автомийки, який п'яним катався на автомобілі клієнта, затримано в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5626 некоторых к этому возрасту уже распяли.
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Ну, еще не вечер. Может владелец джипа уже пошел за гвоздями и крестом для автомойщика.
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Я в Праге дал машину к официалам на перепрошивку ,,мозгов", так они накатали 100 км. Машина новая, на обкатке, 800км. на спидометре. Так я на них так орал, шо аж голос посадил. Везде долбни, найти настоящего, добросовестного специалиста это проблема.
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не страшно. почти не бита. подкрасят и на вторичный рынок )
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ипа..цо ничему не учатся, да я на сто только у очень хорошего чела могу оставить машину,
а тут мойка. или бляха или деньги легкие ,как у потрошенка, ничем больше не объяснишь
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Имеются смягчающие обстоятельства:
1) "....вернул его на СТО"
и
2) "в состоянии алкогольного опьянения"
Ели бы не был "в состоянии алкогольного опьянения", то возможно бы и не "....вернул его на СТО".
от сюда следует -> быть "в состоянии алкогольного опьянения" побуждает в конце-концов к правилным решениям - "....вернул его на СТО" Працівника автомийки, який п'яним катався на автомобілі клієнта, затримано в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4959
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Вот именно поэтому, когда на мойке мне халдей говорит: "оставьте ключики и приходите через час", я его посылаю по известному адресу и стою и контролирую, как плебеи моют мою машину!
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В таких ситуациях очень хочется, чтобы это дятел - сотрудник автомойки нарвался на реального бандита и вынужден был продать почку для оплаты ремонта автомобиля! Ненавижу наплевательское отношение к своим обязанностям и использование чужого имущества без разрешения владельца!
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