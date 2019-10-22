 Від початку року "Укрзалізниця" змінила понад 50% керівників, які відповідали за пасажирські перевезення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Як зазначили в "Укрзалізниці", це начальники вагонних дільниць, депо та вокзалів, які неналежним чином виконували свої посадові обов`язки або підозрюються у зловживаннях.

За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова, на початковому етапі трансформації компанії та перетворення її на холдинг важливо мати команду ефективних управлінців, які готові до реформ та не причетні до корупційних схем.

"Пасажирський сектор – це найбільш чутливий для населення напрямок діяльності "Укрзалізниці". Підрозділи, які відповідають за організацію пасажирських перевезень, зобов’язані належно виконувати свої функції, – поїзди мають виходити в рейс справними і чистими, а клієнти – отримувати якісний сервіс. Керівники, які не справляються з цими завданнями, а тим більше підозрюються у корупційних схемах, будуть невідкладно звільнені", – зазначив керівник компанії.

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Загалом від початку року вже звільнено 22 керівники виробничих підрозділів філії "Пасажирська компанія".

Крім того, за фактом завдання збитків компанії відкрито 11 справ. За 4 справами розслідування завершене, викрадене майно повернуто і збитки відшкодовано "Укрзалізниці".