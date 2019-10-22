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 Суспільство
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Все про:Укрзалізниця (832) Кравцов Євген (84)

 Від початку року "Укрзалізниця" змінила понад 50% керівників, які відповідали за пасажирські перевезення

Від початку року "Укрзалізниця" змінила 55% керівного складу виробничих підрозділів філії "Пасажирська компанія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Як зазначили в "Укрзалізниці", це начальники вагонних дільниць, депо та вокзалів, які неналежним чином виконували свої посадові обов`язки або підозрюються у зловживаннях.

За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова, на початковому етапі трансформації компанії та перетворення її на холдинг важливо мати команду ефективних управлінців, які готові до реформ та не причетні до корупційних схем.

"Пасажирський сектор – це найбільш чутливий для населення напрямок діяльності "Укрзалізниці". Підрозділи, які відповідають за організацію пасажирських перевезень, зобов’язані належно виконувати свої функції, – поїзди мають виходити в рейс справними і чистими, а клієнти – отримувати якісний сервіс. Керівники, які не справляються з цими завданнями, а тим більше підозрюються у корупційних схемах, будуть невідкладно звільнені", – зазначив керівник компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" планує до кінця року запустити в аеропорт "Бориспіль" новий поїзд українського виробництва, - Кравцов

Загалом від початку року вже звільнено 22 керівники виробничих підрозділів філії "Пасажирська компанія".

Крім того, за фактом завдання збитків компанії відкрито 11 справ. За 4 справами розслідування завершене, викрадене майно повернуто і збитки відшкодовано "Укрзалізниці".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155235
 
 
 Топ коментарі
 
Отгонять мух от говна - дело достойное, но бесперспективное
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Очень ехидненько из за угла, скромным голоском хочется спросить:* А 50% руководителей, это сколько в штуках или в цифрах? А то в вагон заходишь и сразу видно и давно---ох ты как ладненько. ух ты как пахнет, ой какие одеялки *********** тёплые----так себе ехать и ехать по стук то ли копыт, то ли звон топоров что давно заточены!
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Красноштана та ЗрадоРудоманова (два Олександри) треба гнати сцаними ганчірками
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Наши поездатые поезда самые поездатые в мире! И никакие другие поездатые поезда не перепоездят по поездатости наши поездатые поезда!
😂
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новини від хазяїна держави україна:Печерский районный суд Киева 25 сентября удовлетворил ходатайство следственных Государственного бюро расследований и предоставил им доступ к документам (с возможностью изъятия копий), которые находятся в "Приватбанке", НБУ, Минфине и касаются сотрудничества этих госструктур с Kroll, Hogan Lovells , AlixPartners, ООО "Астерс" и ООО "Астерс Консалт" (речь идет о заключенных между ними договорам по осуществленных расчетов, процедуре закупки услуг).
Согласно материалам суда, следствие по этому делу было начато в августе на основании заявления нардепа Верховной Рады предыдущего (VIII) созыва (его имя не уточняется), передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.
В частности, депутат заявил в ГБР "о противоправных деяниях должностных лиц Национального банка, Министерства финансов, TOB "Телекомпания АРС", ПАО КБ "Приватбанк" и других юридических лиц". В чем именно заключаются возможные "противоправные деяния" (по версии нардепа) также не уточняется.
В перечне документов, к которым Печерский райсуд Киева предоставил доступ следователям ГБР - в т.ч. те, которые подтверждают получение должностными лицами "Приватбанка", НБУ, Минфина постановления Киевского райсуда Одессы от 4 января 2018 года, а также документы ООО "Астерс" и ООО "Астерс Консалт"Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155225
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Вот если бы 50 процентов посадили, вот тогда и толк был бы. Чем проще , тем эффективней.
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Отгонять мух от говна - дело достойное, но бесперспективное
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Кадры решают всё. Или не решают ничего.
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пока не будут сидеть, можно ежедневно их менять ,как грузин носки с ноги на ногу..,все равно в носках...
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сменила более 50% руководителей
Від початку року "Укрзалізниця" змінила понад 50% керівників, які відповідали за пасажирські перевезення - Цензор.НЕТ 6977
Отрезали по-пупок.
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И нихто до сих пор не догадался почему?
Тоже мне секрет Полишинеля... Там деньги можно пи...ть поездами! Потому туда люди и тянутся.
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