 Кабмін підвищив на 5% норму витрат на компослуги для отримання субсидій

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабміну №878.
Так, з травня 2020 року під час призначення субсидій норма витрат із середньомісячного загального доходу домогосподарства (сім'ї) за житлово-комунальні послуги становитиме 20%, а не 15% як зараз.
Зміни внесено до постанови Кабміну №1156 від 27 липня 1998 року, в якій було встановлено розмір витрат на оплату комунальних послуг та придбання побутового пального під час надання субсидій.
не всё можно купить-продать.. хоть и хочется жить достойно... и государство всё же должно создавать условия для процветания не только коррупционеров, мега-воров и ушлых, но и для тех кто лечит и учит простых людей, кто защищает Родину и ремонтирует канализацию
не уважаю тех, кто идет по трупам и вышибает деньги с умирающего или их родственников...
я - реалист... и хорошо понимаю, о чем Вы говорите... рыба ищет где поглубже, а человек где получше! - это аксиома... но тем не менее все сразу не смогут найти где получше и побогаче...
Як ти думаєш, скільки отримує пенсії акушерка, яка приймала тебе новонародженого?
Начал задавать наводящие вопросы, оказывается хитрожопые колхозники, чтобы получать субсидии, фиктивно разводятся и супруг у которого бОльшая зарплата (пенсия) выписывается, и тогда второй супруг оформляет субсидию как будто проживает один.
Но это конечно не хитрожопость, а "власть виновата - довела людей".
Сообразиш сам,зебил,или для тебя это слишком сложно?
Кушай - те.
Увага, зЕбіли, за часів бариги мальдівського за комунальну ви платили НЕ БІЛЬШЕ 15% сумарного доходу. Тепер, оскільки епоха бідності закінчилась, вам доведеться платити 20% сумарного доходу. Тобто, якщо з кожної 1000 грн у вас на комуналку брали 150 грн, а решту компенсувала держава, то тепер доведеться віддати 200, а держава, відповідно компенсує (субсидує) менше.
Дійшло, придурки?
😂😂😂
Кількість бідних українців зменьшується.
Хоча зачекайте.....
От лайно!
Зробимо це разом! Зе Президент Слуга Народу.
В крови у русских совок! Передается из поколения в поколение! Сколько молодежи приняло участь в акции. Помнят геньі знаменитое - по многочисленьім просьбам трудящхся подняли ценьі...!!!!
Злидні, за 🍬🍫 тут працюїть?!
🤑
Фільм "Слуга народа" так і закінчувався, що всі українці мають скинутись і віддати позики, що ніколи не позичали.
Что выбрали,а "топовые поклонники"?!