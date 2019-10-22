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 Політика України, Економіка
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Все про:Кабмін (3217) субсидія (326)

 Кабмін підвищив на 5% норму витрат на компослуги для отримання субсидій

Кабінет Міністрів змінив одне з основних правил нарахування субсидій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабміну №878.

Так, з травня 2020 року під час призначення субсидій норма витрат із середньомісячного загального доходу домогосподарства (сім'ї) за житлово-комунальні послуги становитиме 20%, а не 15% як зараз.

Зміни внесено до постанови Кабміну №1156 від 27 липня 1998 року, в якій було встановлено розмір витрат на оплату комунальних послуг та придбання побутового пального під час надання субсидій.

Читайте також: Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155234
 
 
 Топ коментарі
 
Браво, зебилы! Вы сделали себя разом! Ха-ха-ха! Кабмин повысил на 5% норму расходов на комуслуги для получения субсидий - Цензор.НЕТ 6450
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Перестав Петро красти і летимо в прірву.
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если из профессий уйдут "фанаты" мы просто вымрем как вид!
не всё можно купить-продать.. хоть и хочется жить достойно... и государство всё же должно создавать условия для процветания не только коррупционеров, мега-воров и ушлых, но и для тех кто лечит и учит простых людей, кто защищает Родину и ремонтирует канализацию
не уважаю тех, кто идет по трупам и вышибает деньги с умирающего или их родственников...
я - реалист... и хорошо понимаю, о чем Вы говорите... рыба ищет где поглубже, а человек где получше! - это аксиома... но тем не менее все сразу не смогут найти где получше и побогаче...


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russkiy ukrainec

Як ти думаєш, скільки отримує пенсії акушерка, яка приймала тебе новонародженого?
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І няня з дитсадка, і вчителька зі школи?
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Даааа! Даеш зеленое повышение тарифов!!! А субсидии просто УРЕЗАЛИ!! У меня была 1600 гр Теперь будет на 200 гр меньше Это для 2х пенсионеров!! А обещали что пенсионеры вообше платить за коммуналку е будут!! Брехня родилась раньше Зеленого!! Газ в Европе дешевеет, Нафтогаз снижает цену, а у нас ростут тарифы За отопление!!! Да здравствует Зеленая власть!! И Лохи которые за нее проголосовали!!
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"пенсионеры вообще платить за коммуналку не будут" - может вам еще и колбасу по 2,20?
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а чего только зебилы, я тоже радуюсь. Мы, порохоботы, живем своим трудом а не паразитируем на субсидиях как зеленые, нам шо 20% шо 15% - одинаково, все равно платим без субсидий.
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Так я "радуйтесь" в кавычках имел ввиду. Кабмін підвищив на 5% норму витрат на компослуги для отримання субсидій - Цензор.НЕТ 9209 Я тоже, слава Богу не пользуюсь субсидией, а есть которые специально выписывают из квартиры членов семьи и прописывают их по селах где живут родственники. Летом то по барабану, там копейки за вывоз мусора только считается на члена семьи, а зимой за отопление там существенно из бюджета государства бабло сосут Кабмін підвищив на 5% норму витрат на компослуги для отримання субсидій - Цензор.НЕТ 9209
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Я от одной зебилки, еще при порошенко, услышал что "Заставляют людей разводиться! Люди по 40 лет прожили и должны разводиться! У нас вон половина знакомых развелись!"
Начал задавать наводящие вопросы, оказывается хитрожопые колхозники, чтобы получать субсидии, фиктивно разводятся и супруг у которого бОльшая зарплата (пенсия) выписывается, и тогда второй супруг оформляет субсидию как будто проживает один.
Но это конечно не хитрожопость, а "власть виновата - довела людей".
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вообще, в среде люмпенов, считается если ты не оформил субсидию, то ты или лох который не умеет жить или "олигарх".
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Ну я думаю он долго не проработает на должности. Это подстава Президенту Украины
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от бачите. кріпацтво таке кріпацтво: цар в них гарнюня, бояри - погані. скажені істоти.
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А кто выбрал этого ***********,кторый назначил этого "подставалялу", и кто как не хидрант подписывает такие законы?
Сообразиш сам,зебил,или для тебя это слишком сложно?
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Президента Украины выбирал народ Украины. Я не жалею, что я за него голосовал. Просто мне не нравился предыдущий. Предыдущий Президент Украины, имея большой опыт на разных должностях от Министра экономики Украины ( при Януковиче), Министр иностранных дел Украины и Секретарь СНБОУ (при Ющенко) сделал много ошибок во время своей каденции. Он не начал борьбу с коррупцией, реформу судебной и правоохранительной системы, (а они являются основами государственности когда есть эффективная правоохранительная и судебная система), но он обвалил курс национальной валюты под прикрытием российской агрессии (мол война спишет все!!!!!!!!!), он дал согласие на рост тарифов на ЖКХ, он образовал незаконно Национальную комиссию по регулированию энергетики Украины которая устанавливала тарифы на газ и электроэнергию, он он ......одним слово я могу продолжать и продолжать говорить о неудачах его
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За те що ти боровся... «Только не Порошенко !»
Кушай - те.
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Эй, ты чего! Это же твои, родные, Зешники! Ты же за них так топил!!!
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Приведу маленький пример соседской семьи шлимазлов, которые проголосовали за Зе-шлеперов. Двое пенсионеров получают вместе 4000 грн, их 40-летний мальчик получает 3900 чистыми (округлим до 4000), итого на семью 8000 грн. Если раньше они платили зимой максимум 15%-1200 грн, и на жизнь оставалось 6600 грн, то сей час (при "мудром" правлении пейсатых наперсточников) будут платить 1600 грн. Итого: минус 400 грн. Бугага, пойду обрадую даунов.
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Охранник гаражного кооператива сутки через двое или трое. А что вас удивляет? В Украине минимальная зарплата с налоговыми вычетами 3400 грн. И такую зарплату получают более 4,5 миллионов людей, по данным госстата.
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Меня не удивляет. Просто думал может он человек с ограниченными возможностями или живет там, где вообще работы нет никакой, типо у фермера говно разбрасывать вилами. А он охранник сутки/трое. Не перетруждается 40-летний "мальчик".))
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А що ви хотіли? Файне місто Луцьк, це вам не Дніпро, чи Київ))))
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Чудове місто. Бував там. То хлопчик працювати не хоче.
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Таке враження, що до зЕбілів так і не дійшло, про що мова.
Увага, зЕбіли, за часів бариги мальдівського за комунальну ви платили НЕ БІЛЬШЕ 15% сумарного доходу. Тепер, оскільки епоха бідності закінчилась, вам доведеться платити 20% сумарного доходу. Тобто, якщо з кожної 1000 грн у вас на комуналку брали 150 грн, а решту компенсувала держава, то тепер доведеться віддати 200, а держава, відповідно компенсує (субсидує) менше.
Дійшло, придурки?
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..з травня 2020 року Тобто опісля опалювального сезону .
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а, точно, це міняє справу адже опалювальний сезон 2020 наступить не для всіх, так?
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А на опалюваний сезон 2020/2021 ти в сплячку впадеш чи вмирати збираєшся? А ще ж і про підвищення тарифів на цей сезон не забувай - вода, сміття, опалення, електрика... Все ж, пілять, ДОРОЖЧАЄ! То все барига, напевно, зелю підставляє?
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І попробую пояснити, чому так сталось. А все дуже просто - бабло для ОП, ГПУ, РНБО... ну і.д. по списку звідкись ж потрібно взяти. А ще Бені за Приват компенсувати. А ще ж дамбас годувати прийдеться, а ще ж 95-квартал жерти хоче... Так що а все, зебіли, за ваш рахунок. А ви як думали? Вас ж попереджали, придурків.
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Если было 15% доходов, а стало 20%, то увеличение составляет кагбэ не 5%, а треть... Или нет? Кабмін підвищив на 5% норму витрат на компослуги для отримання субсидій - Цензор.НЕТ 5968
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Цикаво, раньше то ни один порохобот не признавался, что получает субсидии. Их послушать, то они все успешные бизнесмены и менеджеры и для них соевые тарифы пыль, не стоящая внимания! Все они некурящие и непьющие, поэтому им всем по боку свынячьи поаышения акцизов и цен. Все они покупали машины только в салонах с нуля ессесно, поэтому ненавидят евробляхи...Так вот цикаво. чего разгавкались, ПЕСыки?
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Порохоботи всі пять років, розказували всєм лахтинским , що срали тут на тему «зубожіння», що українці платять за ЖКХ не більше 10% -15% від доходу.
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Именно поэтому долги по ЖКХ выросли до 60 миллиардов за свынячую каденцию
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Причем те, укого субсидии - платили исправно. Не платили те, у кого есть деньги. и да. 60 млрд - это пыль. Это половину годовых налогов нафтогаза, упалченные в бюджет. А до этого нафтогаз был всегда вминусе. Но да, считать и зебилы, это вещи несовместимые.
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ПЕСдякула, я ликую безмерно, что нафтогаз перестал убыточным. Особенно рад за маму Кобелева и за тебя тоже. Ведь нафтогаз с прибылью это мечта каждого порядочного патриота! А платили с субсидиями потому, что если не заплатишь - их лишат. Следовательно субсидианты равно исправные плательщики. Но думать это ж не ПЕСдякульское
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и прододжат рости если не вернут прежние правила
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Фух. Накінець то знизили меньша кількість людей стане отримувати ці дурнваті субсидії.
Кількість бідних українців зменьшується.
Хоча зачекайте.....

От лайно!
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Зе!сцыка молодец, браво! Зе!билы сделали это вместе! Наконец-то и субсидианты поймут, что Зе!сранец и им насрал в карман. Итак, "сделали" предпринимателей, "сделали" субсидиантов, практически упали перед ****** на колени... Интересно, что еще "сделают" до НГ?
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Як весь нет, був буквально всіяний призивами - русские голосуйте за зеленского!
Зробимо це разом! Зе Президент Слуга Народу.

В крови у русских совок! Передается из поколения в поколение! Сколько молодежи приняло участь в акции. Помнят геньі знаменитое - по многочисленьім просьбам трудящхся подняли ценьі...!!!!Кабмін підвищив на 5% норму витрат на компослуги для отримання субсидій - Цензор.НЕТ 1431
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Зєбільчики, мої вам найщиріші привітання з подоланням зубожіння!
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А че ента 🐖🐕 хрюкотают громче всех?!
Злидні, за 🍬🍫 тут працюїть?!
🤑
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чего вы лжете!? если было 15% а стало 20% , то это не на 5 процентов , а на 25%!!!!!!
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Може надумають зробити не 20%, а 120% І не від доходу, а просто, громадяни повинні платити 120% комун.послуг. 100% комунальникам, а 20% на "розвиток держави" і платити так всім.
Фільм "Слуга народа" так і закінчувався, що всі українці мають скинутись і віддати позики, що ніколи не позичали.
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Уря !! Вот и вышло обещанное облегчение....для бени каламойского и иже с ним.
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Дебилы зебильные,уже залезли в карман самим малообеспеченым и пенсионерах,что б вы здохли суки...
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Фактично Слуги Урода зменшили не тільки суму субсидії піднявши до 20% поріг. але ще й зменшили цим самим кількість субсидіантів. Епоха бідності закічилася!Зробили це разом!
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А как у Пороха получалось и страну обворовывать и армию укреплять и давить Россию по всем фронтам и поднимать пенсии и соцвыплаты? Куда теперь деваются деньги которые он воровал? Тут же должны мешки с золотом с неба сыпаться, а по факту законы о снижении пенсий и увеличении комуналки
Что выбрали,а "топовые поклонники"?!
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Даю установку зебілам - свинарчук. офшори. тарифи. ротердам
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а тоді, як в Чілі: Протестующие подожгли символ Сантьяго - офис энергетической компании ENEL - огромное здание небоскрёб в огне полностью https://www.youtube.com/watch?v=Zvmoob0XcVA
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