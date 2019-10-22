 Кабмін підвищив на 5% норму витрат на компослуги для отримання субсидій

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабміну №878.

Так, з травня 2020 року під час призначення субсидій норма витрат із середньомісячного загального доходу домогосподарства (сім'ї) за житлово-комунальні послуги становитиме 20%, а не 15% як зараз.

Зміни внесено до постанови Кабміну №1156 від 27 липня 1998 року, в якій було встановлено розмір витрат на оплату комунальних послуг та придбання побутового пального під час надання субсидій.

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