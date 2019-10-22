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Все про:СБУ (4816) Бровченко Юрій (2)

 Контррозвідка СБУ затримала ексзаступника міністра економіки Бровченка. ФОТО

Контррозвідка СБУ затримала ексзаступника міністра економіки Юрія Бровченка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Бровченка затримали "за завдання масштабного збитку обороноздатності нашої держави". У зв'язку з цим "він підозрюється в державній зраді".

СБУ встановила, що Бровченко спільно з чиновниками держпідприємства "Український центр "Безпека" та державної акціонерної холдингової компанії "Артем" діяли всупереч інтересам України на користь іноземної компанії.

"Вони уклали з іноземцями свідомо збитковий контракт на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад 16,5 мільйона доларів США. Унаслідок незаконної оборудки авансовий платіж у розмірі більш ніж 8,2 мільйона американських долара США було переказано на рахунки фіктивних офшорних підприємств і присвоєно учасниками схеми. Замість цього іноземна компанія обладнання в Україну не поставляла. Дії зловмисників поставили під загрозу забезпечення Збройних Сил боєприпасами під час протистояння російській агресії", - повідомило джерело.

Контррозвідка СБУ затримала ексзаступника міністра економіки Бровченка 01

Бровченка затримали контррозвідники в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" 22 жовтня.

Колишньому чиновнику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Контррозвідка СБУ затримала ексзаступника міністра економіки Бровченка 02

Крім того, 17 жовтня в Києві співробітники СБУ затримали керівника держпідприємства і представника іноземної компанії.

"Громадянину України оголошено про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, іноземцю - за ч. 4 ст. 27 і ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України за підбурювання до вчинення протиправних дій", - повідомило джерело.

Контррозвідка СБУ затримала ексзаступника міністра економіки Бровченка 03

Держчиновнику вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном два місяці з правом внесення застави в розмірі 2,8 мільйона гривень. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу іноземцю.

Контррозвідка СБУ затримала ексзаступника міністра економіки Бровченка 04

Повідомляється, що за місцем проживання і роботи фігурантів проведено обшуки, за результатами яких "вилучено документи та інші носії інформації, що свідчать про їхню причетність до скоєння протиправної діяльності на шкоду інтересам України".

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов писав, що Бровченко є серед підозрюваних у розкраданнях під час закупівлі лінії виробництва снарядів на заводі "Артем". На будівництво лінії держава виділила 600 мільйонів гривень.

Зазначимо, Юрій Бровченко був заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України з липня 2016-го по вересень 2019 року. До призначення на посаду керував роботою мобілізаційного підрозділу в Державному концерні "Укроборонпром".

Також читайте: Адвокат Гладковського подав до суду через "незаконне тримання під вартою його підзахисного"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155230
 
   
 Топ коментарі
 
Мальдивские предатели.До сих пор не построен патронный завод.
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Эти предатели -резиденты не дали Украине развивать производство снарядов,патронов и многого другого.Мальдивсктий всё ближе лазутчик.
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ща начнется вой сторонников бывшего президента, шо это политический заказ ))))))
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Сенсация очередная.
И главное что все с приставкой экс.
Не одного действующего.
Прямо как Юля обещала бороться с коррупцией...
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Так действующие всего около 2 месяцев работают.))
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Так обещали сажать олигархов, а те работают еще со времен Кучмы.
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Да это все пыль в глаза: посадить бывших тех кто воровал до них...
Вы посадите тех кто сегодня собирает дань и носит вам наверх...
Вот тогда это и будет называться - борьба с коррупцией...
А так полная фигня получается:
Петины посадят рыгов,
Бенины посадят шоколадных,
а те кто придут после Бени - посадят кошерных...
...но при этом те что у власти продолжают воровать...

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Это теперь такой бизнес: посадили - назначили сумму залога - получили деньги - отпустили. Правда раньше это называлось похищением людей с целью выкупа.
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100 ГРИВЕНЬ ЗА ПАЧКУ ЦИГАРОК - означає одне, звіздєц ДЕБІЛУ зЄ. Виборці цього не пробачать. А привід до заворушень знайдеться.
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Одне лише запитання,яка зарплата? Певніше, скільки пачок сигарет можливо купити на місячну зарплату.
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курить тебя кто-то заставляет? Можешь не курить, президент разрешает, здоровье крепче будет. Ты луше спасибо скажи, неблагодарный
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Он и есть действующий.
Можно сходить на сайт министерства и убедиться
Почему тут написано экс - хз.
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звільнений з посади ще четвертого версня. https://pep.org.ua/uk/person/16598

Тут інше питання: під тут Пашинського копають. Стосовно лінії виробництва снарядів 152мм. https://www.pravda.com.ua/columns/2019/10/17/7229287/
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Эти предатели -резиденты не дали Украине развивать производство снарядов,патронов и многого другого.Мальдивсктий всё ближе лазутчик.
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У пашинского и свинарчука спроси, за какие им больше заносили.
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Мальдивские предатели.До сих пор не построен патронный завод.
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Зе его решил строить в Японии. Уже там фундамент роет.
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Зе-тыпил, этот Бровченко уже пол года, как ЗЕ-КОМАНДА!
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Стесняюсь спросить - а когда оно выйдет под залог с вашим интересом и свалит с Украины !!! СБУ задержала экс-заместителя министра экономики Бровченко - Цензор.НЕТ 7370
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Ну почему вы такие тупые, в Украине нельзя посадить без права залога если это не тяжкая статья. Дается домашний арест и браслет на ногу.
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тебе бы не помешала петля на шее место браслета - та на них упырях пробы ставить негде!!!
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ща начнется вой сторонников бывшего президента, шо это политический заказ ))))))
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ага. своих друзей, родственников, любовниц на тёплые государственные должности.
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Доки не зміняться склади продажних судів, жодні затримання не будуть мати жодного сенсу! (ІМХО)
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це я к у криловському квартеті--нічого не змінеться. це прогнивша система.
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за такое во время войны пора вводить смертную казнь
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Пусть СБУ и суд разбираются. Статья 111-я УК.
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Похоже на дела при сталине.
Очень запутано и больше на шизофрению смахивает...
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это капля в море .... о каких репрессиях вы тут говорите? ..
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Каждый слышит то что хочет.
Я говорю о том что во времена сталина были распространены такие дела о вредителях в пользу иностранных государств.
Шашель поточил урожай гречки сажали директора элеватора за вредительство по заданию японской разведки.
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Интересно, какой процент от задержанных сидеть будет?
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осінь настала, листячко спало, а подєльники во главе с шоколадним бароном все бігають. непорядок, вовчику, зреліщ досить, а крові нема.
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Серьезно новая власть занялась наведением порядка в стране.
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Да, госбюджет уже потерял 6% из-за закрытия ряда заводов.
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предлагаю, задерживать всех "экс", помурыжить в СИЗО и выпустить под "бальшую" заставу))
сразу что-то вспомнился старый старый анекдот (сссровский)
***
собрание в колхозе. председатель с трибуны
- у нас на повестке три вопроса... все торопятся домой, поэтому долго балантрасить не будем... итак! первый - о зарыбливании, второй - заявление Кацмана и третий - о разном. докладаю - по первому вопросу, с весны зарыбили карасями наш ставок на 5 тысяч, осенью выловили рыбы на 6 тысяч, но учитывая маету вокруг этого, доходу имеем - ноль целых шиш десятых.... дальше... так... вопрос второй - наш Кацман собрался на историческую Родину и чтоб долго не возюкаться с документами готов отдать нам откупных 25 тысяч... ну...и мы конечно... как бы не против его инициативы... правильно? правильно! так.. и последний... ну от чего ты тянешь свою руку, Степан?
- я коротко...от скажите... и на хера нам те караси? давайте евреев выращивать
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ага, только отпускать можно, как вышинского, переводчика мзс и пр.
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Опппаа....
Фоточка с завода Артём, оставлю её здесь)))
СБУ затримала ексзаступника міністра економіки Бровченка - Цензор.НЕТ 2131
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов инициирует разработку государственной программы производства украинских боеприпасов.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/industry/1376824-turchinov-planiruet-privlech-k-proizvodstvu-***********-800-predpriyatiy-video.html
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Дело врачей будет?
Я знаю при сталине были такие врачи которые готовили целое покушение на вождя.
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Доказать бенефициарность офшора у нас не умеют. Ни один прокурор не даст запрос в банк-получатель платежа. Никто не хочет открывать ящик Пандоры
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не, пэппо со братвой совсем не крысил у воюющей страны..
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верните офшоренко, норм же было, воровали все, все было спокойно, а главное путин не убивал никого...а...или стоп, убивал.
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Это потому что офшоренко на войне наживался.
Сейчас офшоренко нет и войны нет
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Бровченко был задержан контрразведчиками в Международном аэропорту "Борисполь" 22 октября. Источник: https://censor.net.ua/n3155230
на симпозиум по борьбе с коррупцией собирался лететь..?
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Делишки этого Бровченки смердят не столько коррупцией, сколько государственной изменой. Еще не так давно он за это во Франции попал бы под нож гильйотины, а в Британии в хорошо смазанную петлю.
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эти люди Украиной родиной не считают..здесь лишь их пастбище..
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Смотри.
Этот Боровченко уже полгода как в отставке.
Спроси у Зели где патронный завод.
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Ну вот это уже серьезное дело, молодцы, и опять в аэропорту взяли. Похоже сливает кто инфу о арестах нужным людям.
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взяли за жабры еще одного мыролюбного свинореформиста.
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та не . гыбак в черную за кордоном бухает. он сейчас к реформизму не допущен.
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А Кубів Степан нічого не знав! Вин святий! Потираю руки когда уже Пороха-Инкогнито за грати кинут!
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после нового года и свиновальц уйдет по статье госизмена + воровство в особо крупных размерах.
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