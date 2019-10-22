 Контррозвідка СБУ затримала ексзаступника міністра економіки Бровченка. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Бровченка затримали "за завдання масштабного збитку обороноздатності нашої держави". У зв'язку з цим "він підозрюється в державній зраді".

СБУ встановила, що Бровченко спільно з чиновниками держпідприємства "Український центр "Безпека" та державної акціонерної холдингової компанії "Артем" діяли всупереч інтересам України на користь іноземної компанії.

"Вони уклали з іноземцями свідомо збитковий контракт на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад 16,5 мільйона доларів США. Унаслідок незаконної оборудки авансовий платіж у розмірі більш ніж 8,2 мільйона американських долара США було переказано на рахунки фіктивних офшорних підприємств і присвоєно учасниками схеми. Замість цього іноземна компанія обладнання в Україну не поставляла. Дії зловмисників поставили під загрозу забезпечення Збройних Сил боєприпасами під час протистояння російській агресії", - повідомило джерело.

Бровченка затримали контррозвідники в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" 22 жовтня.

Колишньому чиновнику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Крім того, 17 жовтня в Києві співробітники СБУ затримали керівника держпідприємства і представника іноземної компанії.

"Громадянину України оголошено про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, іноземцю - за ч. 4 ст. 27 і ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України за підбурювання до вчинення протиправних дій", - повідомило джерело.

Держчиновнику вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном два місяці з правом внесення застави в розмірі 2,8 мільйона гривень. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу іноземцю.

Повідомляється, що за місцем проживання і роботи фігурантів проведено обшуки, за результатами яких "вилучено документи та інші носії інформації, що свідчать про їхню причетність до скоєння протиправної діяльності на шкоду інтересам України".

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов писав, що Бровченко є серед підозрюваних у розкраданнях під час закупівлі лінії виробництва снарядів на заводі "Артем". На будівництво лінії держава виділила 600 мільйонів гривень.

Зазначимо, Юрій Бровченко був заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України з липня 2016-го по вересень 2019 року. До призначення на посаду керував роботою мобілізаційного підрозділу в Державному концерні "Укроборонпром".

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