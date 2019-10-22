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 Політика України
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 Ще чотири патрульні катери класу Island прибудуть зі США в Україну, - заступник начштабу ВМС Риженко

Досягнуто домовленості про постачання ще чотирьох катерів класу Island для служби у Військово-Морських силах ЗСУ зі США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську", про це заявив заступник начальника штабу Військово-Морських сил України з євроінтеграції капітан першого рангу Андрій Риженко.

За словами Андрія Риженка, нині досягнуто домовленості про постачання нам ще чотирьох "Айлендів".

Він зазначає, що їх передадуть Україні на значно вигідніших умовах, ніж перші два.

"Взагалі, виникла ідея створити дивізіон багатоцільових патрульних катерів з мореплавством, що дозволило б застосовувати їх у Чорному, Азовському і навіть Середземному морях (чого дуже бракує поточним вітчизняним проєктам). Основні завдання катеру типу "Айленд" у ВМСУ - охорона портів, пунктів базування, морських шляхів, об'єктів морської індустрії України в межах виняткової морської економічної зони і, звичайно, спостереження за морською обстановкою і збір даних щодо судноплавства", - розповів Риженко.

Катери можуть також використовуватися для протимінних, аварійно-рятувальних, спеціальних операцій. Крім того, є можливість встановити на них додаткове оборонне озброєння.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Катери класу Island зі США посилять ВМС України і дадуть змогу ефективніше проводити протидиверсійну оборону, - Загороднюк. ФОТО

"Катер дуже економічний, за швидкості 12 вузлів витрата пального становить лише 150 літрів на годину. Таким чином, запаси пального в 37 тонн дозволяють виконувати завдання протягом семи-десяти діб (за стандартом НАТО - це вимога для корвета). 30-річна практика застосування катерів у США показала їхню ефективність у різних погодних умовах морів і океанів", - пояснив він.

Нагадаємо, у вересні 2018 року відбулася церемонія передачі катерів нашій країні, на них було піднято українські прапори. Катери передаються на безоплатній основі.

У березні 2019 року головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті на слуханнях у Палаті представників Конгресу США заявив про намір передати Україні ще два катери класу Island.

Учора два патрульні катери класу Island для українських ВМС прибули з США до Одеси.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155223
 
   
 Топ коментарі
 
Хай живе та кріпне дружба та співпраця між Україною та США.
Про дружбу з Росією не бажаю більш нічого знати...
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Тю, а как же катер с Ленинской Кузни? Уже всё, сгорел от стыда?
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Прийшов час брати фрегати Олівер Хазард Перрі і відновлювати крейсер Україна.
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Да, мінімум чотири роки триває підготовка військового моряка-офіцера лише в українському військово-морському вузі. А у вас, там на касапшині - швидше?
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ССС криком.
че вопишь, как ужаленный? Еще четыре патрульных катера класса Island прибудут из США в Украину, - замначштаба ВМС Рыженко - Цензор.НЕТ 6283
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Хай живе та кріпне дружба та співпраця між Україною та США.
Про дружбу з Росією не бажаю більш нічого знати...
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Скоро кількість катерів в Україні зрівняється з кількістю адміралів. Еще четыре патрульных катера класса Island прибудут из США в Украину, - замначштаба ВМС Рыженко - Цензор.НЕТ 1174
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"30-летняя практика применения катеров" ключевая фраза, а вообще они новые и не один авианосец потопили.
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У моего соседа - 30 летний Мерседес W124. А у другого - 5-летняя Хонда. Так Мерс гораздо лучше Хонды и в эксплуатации, и в сервисе.
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так я не понял Трамп чмо руское или нет?🤣🤣
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Трамп, вне всяких сомнени,й чмо, путиская ************ и просто дистиллированный идиот, а вот Волкер, - молодец!
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а волкер это кто?🤣
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Дело хорошее но толку от них немного, Украине нужны ракетные катера, или хотябы такие корабли на которые возможна установка Нептунов.
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так что же не строите?😁что ждём?
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Главное чтобы опять не забрали. Можно было сказать что это в аренду и Путин обосрется отжимать - Трамп его быстро в бараний рог свернет. Каак напишет в Твиттере призыв отдать, так Путин и отдаст с извинениями и расшаркиваясь в поклоне)
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Комротьі , забрать уже не получится , ответка при нападении будет сразу по Крьімскому мосту. Большая неподвижная цель , незаконно построенная. Заложник отличньій !
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Это конечно хорошо! Но вот только по полтора года доставка...долговато. И Огневой мощи бы побольше!
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4 года, точно такая договоренность была достигнута еще в 2015
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"Основные задачи катера типа "Айленд" в ВМСУ - охрана портов, пунктов базирования, морских путей, объектов морской индустрии Украины в пределах исключительной морской экономической зоны и, конечно, наблюдение за морской обстановкой и сбор данных по судоходству" .


Вот эти катера как раз бы подошли по функциям Морской охраны Государственной пограничной службы Украины Еще четыре патрульных катера класса Island прибудут из США в Украину, - замначштаба ВМС Рыженко - Цензор.НЕТ 9169
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Тю, а как же катер с Ленинской Кузни? Уже всё, сгорел от стыда?
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От количества списанного на старый сейнер бабла...кажись 80 миллионов на "модернизацию".
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Эх, как сейчас помню то видео презентации, как моему возмущению не было предела, шо заказ получил пустой, ржавый каркас, именуемый заводом. Ни тебе станков, ни элементарных инструментов, тельфера и те под вопросом. Бедный сварщик перед журналистами не знал как ещё изощриться, чтоб без стенда, без элементарных струбцин, сварить элементарные вещи. Тупо ржавый сарай и заказ на такую сумму денег, циничность Алексеича просто поражала. Но Порося хитёр, быстренько продал завод, даже забыл когда и кому Еще четыре патрульных катера класса Island прибудут из США в Украину, - замначштаба ВМС Рыженко - Цензор.НЕТ 3404
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...причем сделал это аккурат тогда, как узнал о следствии на Свинарчуков. Завод продал, а вот увольнять дружбана не стал, как же он тогда бы следы подчищал?..
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И весь Рыбальский потихому под себя с Кононенко отжали.
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Это все конечно хорошо, но у нас в стране не осталось не одного корабля с противокорабельным вооружением. Владимир великий вообще планируют достраивать?
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ці ботики хороші дєвок катати, але авіаносці кращі
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мы тут и 30-и летним катерам рады а буржуи зажрались и охренели . Нова Зеландія списала два 10-річних корабля https://mil.in.ua/uk/news/nova-zelandiya-spysala-dva-10-richnyh-korablya/
Еще четыре патрульных катера класса Island прибудут из США в Украину, - замначштаба ВМС Рыженко - Цензор.НЕТ 1268
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Исланды - это пьетина тема!, рыженко влез....
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Эх на них бы Нептун хоть пару ракет разместить было бы интересно или на крайний случай надо просить продать ракеты Хэлфаер американцев морского базирования для таких катеров самое оно!
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А свои не пробовали строить? Заберите завод у козла-новинского и дайте работу людям !!!!!
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