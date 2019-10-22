 Ще чотири патрульні катери класу Island прибудуть зі США в Україну, - заступник начштабу ВМС Риженко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську", про це заявив заступник начальника штабу Військово-Морських сил України з євроінтеграції капітан першого рангу Андрій Риженко.

За словами Андрія Риженка, нині досягнуто домовленості про постачання нам ще чотирьох "Айлендів".

Він зазначає, що їх передадуть Україні на значно вигідніших умовах, ніж перші два.

"Взагалі, виникла ідея створити дивізіон багатоцільових патрульних катерів з мореплавством, що дозволило б застосовувати їх у Чорному, Азовському і навіть Середземному морях (чого дуже бракує поточним вітчизняним проєктам). Основні завдання катеру типу "Айленд" у ВМСУ - охорона портів, пунктів базування, морських шляхів, об'єктів морської індустрії України в межах виняткової морської економічної зони і, звичайно, спостереження за морською обстановкою і збір даних щодо судноплавства", - розповів Риженко.

Катери можуть також використовуватися для протимінних, аварійно-рятувальних, спеціальних операцій. Крім того, є можливість встановити на них додаткове оборонне озброєння.

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"Катер дуже економічний, за швидкості 12 вузлів витрата пального становить лише 150 літрів на годину. Таким чином, запаси пального в 37 тонн дозволяють виконувати завдання протягом семи-десяти діб (за стандартом НАТО - це вимога для корвета). 30-річна практика застосування катерів у США показала їхню ефективність у різних погодних умовах морів і океанів", - пояснив він.

Нагадаємо, у вересні 2018 року відбулася церемонія передачі катерів нашій країні, на них було піднято українські прапори. Катери передаються на безоплатній основі.

У березні 2019 року головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті на слуханнях у Палаті представників Конгресу США заявив про намір передати Україні ще два катери класу Island.

Учора два патрульні катери класу Island для українських ВМС прибули з США до Одеси.