 Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження щодо анулювання ліцензії NewsOne

"Справа розглядатиметься в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними в справі матеріалами", - повідомляється на сайті ОАСК у вівторок, передає Цензор.НЕТ

Як повідомлялося, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення подала позов в ОАСК про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne (ТОВ "Новости 24 часа").

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