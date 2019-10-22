 Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження щодо анулювання ліцензії NewsOne

"Справа розглядатиметься в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними в справі матеріалами", - повідомляється на сайті ОАСК у вівторок, передає Цензор.НЕТ
Як повідомлялося, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення подала позов в ОАСК про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne (ТОВ "Новости 24 часа").
Спектакль разыграют, все и затихнет.....
виру, мыр и бизвис, не смог сделать такую малость как воспрепятствовать своему бывшему шефу по СДПУ(о) ********* захватить три информационных канала?
А где Гордон со товарищи теперь столоваться будут?
Гадя их на Зик не пустит.
Самой не хватает.