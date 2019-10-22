 Розслідування справи в.о. голови Держслужби зайнятості Ярошенка завершено, - ДБР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що в корупційній схемі замішані виконувач обов'язків голови Державної служби зайнятості та заступник керівника Департаменту - начальник управління.

"Службові особи ДСЗУ підозрюються у заволодінні коштами приватного підприємства, яке виграло тендер на будівництво Житомирського обласного центру зайнятості. Маніпулюючи власними посадами та застосовуючи погрози, чиновники в загальному отримали 800 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

Зараз сторона захисту почала ознайомлення з матеріалами.

Нагадаємо, 17 травня стало відомо, що групу чиновників на чолі з в.о. голови Державної служби зайнятості України затримано за одержання відкатів.

20 травня суд заарештував в.о. голови Держслужби зайнятості Ярошенка з можливістю застави 20 млн грн.

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