 Прощання із загиблим в авіакатастрофі на Полтавщині ексміністром Кутовим відбудеться завтра в Києві

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомив заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації, друг загиблого Роман Товстий.
За його словами, прощання з Кутовим відбудеться 23 жовтня з 10:00 до 12:00 в Києві, в Клубі Кабінету Міністрів України (вул. Інститутська, 7).
Нагадаємо, 21 жовтня ексміністр Тарас Кутовий загинув в авіакатастрофі під Полтавою.
Кото-строфа - себто строфа, написана котом.
Так этих селюков и тянет на Киев.
Если тебя очень уважали - приедут.
Та же ганзюк успела деда не в селе, где живёт семья, похоронить, а таки в райцентре.
Комплекс какой то.
Бабка теперь и на могилку сходить не может без оказии.
Він декларував що жив у квартирі, яку орендував у своєї мама площею 56 кв.м. У дочки декларував квартиру в 103 кв. м у Києві. Та його син Віктор Кутовий задекларував квартиру в столиці площею 54 кв. м, власницею якої виступає Юлія Кушнірук.
Також будучи міністром декларував годинник Rolex Daytona Stainless Steel і Panerai Luminor GMT Stainless Steel та орендував водний транспортний засіб - несамохідна стоянкова плавдача (ДАП-4761-К) 2008 року випуску. От якби САП та НАБУ нормально працювали, то вже б давно притягли його за незаконне збагачення чи недостовірне декларування, наклали б арест на цей гелікоптер і загиблий був би живий. Тому його загібель на совесті особисто Холодніцького та Луценка , яки не притягли його своєчасно до кримінальніої відповідальності
Слава Богу, что никого с собой не прихватил....
Нужно им какой-то полигон выделить. Хай там изголяются в вождении разного рода транспортных средств.........
що начебто йому 51 рік, хоча насправді 43...рахувати не вміють
Як казав Н.Е. Жуковський "літак -це найбільше творіння розуму і рук людських, він не підвладний ніяким авторитетам, окрім тих х хто знає і поважають льотні закони"