 Прощання із загиблим в авіакатастрофі на Полтавщині ексміністром Кутовим відбудеться завтра в Києві

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомив заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації, друг загиблого Роман Товстий.

За його словами, прощання з Кутовим відбудеться 23 жовтня з 10:00 до 12:00 в Києві, в Клубі Кабінету Міністрів України (вул. Інститутська, 7).

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Нагадаємо, 21 жовтня ексміністр Тарас Кутовий загинув в авіакатастрофі під Полтавою.