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 Події, Суспільство
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Все про:Київ (6635) похорон (711) Кутовий (34)

 Прощання із загиблим в авіакатастрофі на Полтавщині ексміністром Кутовим відбудеться завтра в Києві

Церемонія прощання із загиблим 21 жовтня внаслідок авіакатастрофи в Полтавській області ексміністром аграрної політики і продовольства Тарасом Кутовим відбудеться завтра в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомив заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації, друг загиблого Роман Товстий.

За його словами, прощання з Кутовим відбудеться 23 жовтня з 10:00 до 12:00 в Києві, в Клубі Кабінету Міністрів України (вул. Інститутська, 7).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіло загиблого в авіакатастрофі на Полтавщині ексміністра АПК Кутового направлено на експертизу

Нагадаємо, 21 жовтня ексміністр Тарас Кутовий загинув в авіакатастрофі під Полтавою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155214
 
 
 Топ коментарі
 
до речі, ні якого вертольоту Robinson R44 кутовий у своїй декларації не декларував.
Він декларував що жив у квартирі, яку орендував у своєї мама площею 56 кв.м. У дочки декларував квартиру в 103 кв. м у Києві. Та його син Віктор Кутовий задекларував квартиру в столиці площею 54 кв. м, власницею якої виступає Юлія Кушнірук.
Також будучи міністром декларував годинник Rolex Daytona Stainless Steel і Panerai Luminor GMT Stainless Steel та орендував водний транспортний засіб - несамохідна стоянкова плавдача (ДАП-4761-К) 2008 року випуску. От якби САП та НАБУ нормально працювали, то вже б давно притягли його за незаконне збагачення чи недостовірне декларування, наклали б арест на цей гелікоптер і загиблий був би живий. Тому його загібель на совесті особисто Холодніцького та Луценка , яки не притягли його своєчасно до кримінальніої відповідальності
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до речі у вікіпедії написали,
що начебто йому 51 рік, хоча насправді 43...рахувати не вміють

Як казав Н.Е. Жуковський "літак -це найбільше творіння розуму і рук людських, він не підвладний ніяким авторитетам, окрім тих х хто знає і поважають льотні закони"
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Зміст інший. Це буде атрибут еволюційного прориву, коли киці почнуть писати вірші.

Кото-строфа - себто строфа, написана котом.
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Чё не на родине?
Так этих селюков и тянет на Киев.
Если тебя очень уважали - приедут.
Та же ганзюк успела деда не в селе, где живёт семья, похоронить, а таки в райцентре.
Комплекс какой то.
Бабка теперь и на могилку сходить не может без оказии.
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НАБУ до нього не добралось, але від покарання не уник. От би так з усіма корупціонерами... земля йому пухом. До речі такий вертольот робінсон R44 у 2011 р. коштував 425 тисяч доларів . Але хіба це сума для топкорупціонерів? Лише половина чи третина хабаря з одного лише власника горілчаного заводу. А у Порошенка є свій вертольот...чи може літка? Хто в курсі?
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до речі, ні якого вертольоту Robinson R44 кутовий у своїй декларації не декларував.
Він декларував що жив у квартирі, яку орендував у своєї мама площею 56 кв.м. У дочки декларував квартиру в 103 кв. м у Києві. Та його син Віктор Кутовий задекларував квартиру в столиці площею 54 кв. м, власницею якої виступає Юлія Кушнірук.
Також будучи міністром декларував годинник Rolex Daytona Stainless Steel і Panerai Luminor GMT Stainless Steel та орендував водний транспортний засіб - несамохідна стоянкова плавдача (ДАП-4761-К) 2008 року випуску. От якби САП та НАБУ нормально працювали, то вже б давно притягли його за незаконне збагачення чи недостовірне декларування, наклали б арест на цей гелікоптер і загиблий був би живий. Тому його загібель на совесті особисто Холодніцького та Луценка , яки не притягли його своєчасно до кримінальніої відповідальності
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Проблема в том, что сии "господа" настолько охренели от собственной безнаказанности, что уже решили, что могут ложить не только на общечеловеческие Законы, но и на Законы Природы.........
Слава Богу, что никого с собой не прихватил....
Нужно им какой-то полигон выделить. Хай там изголяются в вождении разного рода транспортных средств.........
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до речі у вікіпедії написали,
що начебто йому 51 рік, хоча насправді 43...рахувати не вміють

Як казав Н.Е. Жуковський "літак -це найбільше творіння розуму і рук людських, він не підвладний ніяким авторитетам, окрім тих х хто знає і поважають льотні закони"
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