 Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосить рішення щодо юрисдикції справи України проти РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі суду.

Оголошення рішення відбудеться на відкритому судовому засіданні 8 листопада о 16:00 за Києвом.

Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії про порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті до Росії, містять: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя і Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінація щодо української та кримськотатарської громад; заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, хвилі сутичок, убивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української та кримськотатарської мов.

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