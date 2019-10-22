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 Політика України, За кордоном
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 Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосить рішення щодо юрисдикції справи України проти РФ

Міжнародний суд ООН повідомив, що 8 листопада оголосить рішення, чи має він юрисдикцію розглядати міждержавний спір України проти РФ щодо застосування і тлумачення двох міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі суду.

Оголошення рішення відбудеться на відкритому судовому засіданні 8 листопада о 16:00 за Києвом.

Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії про порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті до Росії, містять: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя і Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінація щодо української та кримськотатарської громад; заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, хвилі сутичок, убивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української та кримськотатарської мов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення Міжнародного суду ООН щодо юрисдикції справи "Україна проти Росії" ми отримаємо до кінця року, - Зеркаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155209
 
   
 Топ коментарі
 
Все сведется к озабоченности ООН давно просто организация для поседелок и перераспределения денег от взносов
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ДАЖЕ ЕСЛИ ОГЛАСЯТ ПРИГОВОР, ПУЙЛО СКАЖЕТ ЧТО ОНИ НЕ ПРИЗНАЮТ ЮРИСДИКЦИЮ. И ЗАПАД ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОЗАБОТИТСЯ И ВВЕДЕТ САНКЦИИ ПРОТИВ ВАСИ ПУПКИНА КОТОРОГО ИТАК НЕ ОТПУСТЯТ В ОТПУСК ЗА ГРАНИЦУ
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Раньше в требованиях была фраза "ведение агрессивной войны против Украины"
Убрали, поняв что слово "агрессивной" выглядит нелепо.
Война или есть, или её нет. А она - есть.
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Как например: "аморальное убийство"
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Любое убийство аморально. Читай шестую библейскую заповедь: Не убий.
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А хоть библейские заповеди, хоть кодекс строителя коммунизма,- пункты одни и те же. Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосить рішення щодо юрисдикції справи України проти РФ - Цензор.НЕТ 5908
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И смертная казнь, и аборты, и ... многое что ещё...
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А что об этом в кодексе строителя коммунизма?
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Все сведется к озабоченности ООН давно просто организация для поседелок и перераспределения денег от взносов
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Это решение по юрисдикции.
Т.е. будет суд рассматривать или нет.
До самого решения еще десяток лет.

Это по поводу юридически обязывающий/не обязывающий документ будапештский меморандум.
Понятно что в таких документах это не имеет значения.
По той причине что оккупированное государство перестает быть субьектом который может в суде кого то к чему то обязывать....
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