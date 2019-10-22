 Кабмін підготує проєкт Держбюджету-2020 до другого читання до 3 листопада, - Маркарова

Про це повідомила журналістам міністерка фінансів Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ще немає оновленого макропрогнозу - він має бути затверджений на засіданні Кабміну", - сказала Маркарова. За її словами, також Мінфін очікує бюджетні висновки від Верховної Ради. "Ми в робочому порядку їх уже одержали, але ще отримаємо їх в офіційному порядку", - пояснила вона.

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